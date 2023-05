Banobras asegura que México se convirtió en la elección de la inversión extranjera

“México se ha convertido en el lugar de elección para la inversión privada y para la inversión extranjera”, aseguró este viernes el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, al participar en un foro organizado por el gobierno de la Ciudad de México para hablar de “inversiones para el bienestar”.

El directivo de Banobras consideró que “México está pasando por un muy buen momento en términos de Inversión Extranjera Directa. Tan solo en 2022, ésta se incrementó en 1%, pero más notable es que en los primeros tres meses del año, de enero a marzo, se incrementó en 48%, es decir, México se ha convertido en el lugar de elección para la inversión privada y para la inversión extranjera”.

Mendoza Sánchez apuntó que “también las exportaciones llegaron a su máximo histórico, somos ya, hoy en día, el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá y China; el año pasado Canadá estaba por encima de nosotros. La Inversión Fija Bruta aumentó en 6 por ciento en 2022; las remesas llegaron a su récord también histórico”.

El director de Banobras proporcionó otras cifras encaminadas a ilustrar por qué considera que México pasa por un buen momento económico. “La Inversión Física Presupuestaria, algo que siempre se debate en muchos foros es ¿cuánto gasta el gobierno en infraestructura año con año? Bueno, tan solo el año pasado se incrementó en 25% para llegar a 3.3% del PIB, un número que se está acercando mucho a la meta del 4%, que hemos dicho también en varias ocasiones que es lo que requiere un país de México para poder tener un crecimiento de alrededor 4% del PIB”.

Mendoza abundó que estas cifras están marcadas por el nearshoring o la relocalización de empresas globales en México para servir al mercado estadounidense. “(Hay) inversiones que están llegando no solamente a la frontera del país, sino también a muchos otros estados, como el caso de la Ciudad de México que está liderando en esta materia, también Baja California que está dentro también de los Top 5, otros estados como Jalisco, Nuevo León, Querétaro”.

“Este potencial que estamos viendo de México, de crecimiento hacia adentro y hacia afuera, tiene que ir acompañado de un programa de inversión a nivel nacional que cuide, no solamente la infraestructura grande, los grandes aeropuertos, las carreteras, los puertos, pero también todos los aspectos sociales que requiere y los servicios básicos que requiere una población”, consideró el director de Banobras.

Detalló que Banobras “es el banco de desarrollo más grande de México, es el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano” y acompaña “al Gobierno de la República en todos los proyectos prioritarios, estamos participando desde el Tren Maya, el Tren México-Toluca, el Tren que va a ir desde Lechería hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos participando también en la parte de energía, en la Refinería (Dos Bocas), la coquizadora, de Tula, la coquizadora de Salina Cruz, participamos en la adquisición de Deer Park, en Texas”.

“Estamos participando en el sector de telecomunicaciones también, para poder llevar internet a todos los mexicanos, a través de Altán Redes. Logramos también concluir el financiamiento de seis hospitales, uno de ellos aquí en Tláhuac, que fue un hospital que aceleramos su conclusión de la construcción para que pudiera atender a personas que padecieron del Covid-19. Y vamos a seguir participando en carreteras, autopistas y todos esos grandes proyectos”.

Jorge Mendoza señaló que Banobras también da crédito a los estados y municipios: “le hemos dado créditos y refinanciamientos a 17 estados de la República, le hemos dado crédito a 213 municipios, de los cuales, más de la mitad nunca habían recibido un crédito por la banca de desarrollo. Y este tipo de proyectos y este tipo de financiamientos se están yendo a lugares y a comunidades más alejadas que no habían sido atendidos en el pasado”.

Dado que en el foro participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como la gobernadora de Baja California, María del Pilar, el director de Banobras compartió algunos proyectos que están apoyando en estas dos entidades.

“Con Baja California, estamos trabajando en los estudios y después estaremos construyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Antonio de los Buenos; nosotros tenemos comprometidos alrededor de 264 millones de pesos. Tenemos un proyecto también de Mesa de Otay que nos estamos coordinando también con la Secretaría de Defensa Nacional, le hemos otorgado 2 mil millones de pesos para el derecho de vía y otros trabajos.

“Tenemos el Viaducto Elevado de Tijuana. Y también hay un proyecto muy interesante que lo hemos estado discutiendo, que es la Desaladora de Rosarito, aquí está todavía en una etapa de planeación, pero pudiera ser de las plantas más grandes desaladoras en el mundo y creemos que va a resolver el tema del agua en Baja California”.

En la Ciudad de México Banobras participa en la conclusión del Tren México-Toluca, pero también ha acompañado otros proyectos como la construcción de la Línea 1 y 2 del Cablebús, el Trolebús Elevado de Iztapalapa, la rehabilitación de la Línea 1 del Metrobús y la ampliación de la Línea 5, la construcción del Hospital de Tláhuac del ISSSTE y la Autopista Urbana Norte.

En su participación Sheinbaum comentó que “la esencia de lo que representa quienes somos parte de la Cuarta Transformación, es que la inversión pública está orientada a la mejora de las condiciones de vida. Si no está orientada al bienestar, a la soberanía, al desarrollo del país pensando siempre en los que menos tienen, entonces difícilmente puede ser construida como una inversión estratégica para el bienestar”.

“Por eso, la estabilidad económica que hay hoy en el país tiene que ver, no solamente con la disciplina financiera que ha establecido y alcanzado el Presidente López Obrador, con el no endeudamiento, sino tiene que ver con dos cosas fundamentales: uno, impulsar la economía desde abajo, con los diversos programas sociales que hoy tiene el mercado interno con un potencial enorme que no existía antes, en donde la gente directamente es la beneficiaria, y en particular la que menos tiene, del recurso y del presupuesto público.

“Y la otra que es fundamental, es que las inversiones están pensadas estratégicamente. Hoy están 10 parques industriales en el sureste pensados para el desarrollo del sureste; si no existiera esta oportunidad, entonces la mayoría de las inversiones quedarían en el norte del país. Y eso es parte de lo que estamos haciendo también en la ciudad”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

