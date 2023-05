Banregio y Hey Banco: del nearshoring al uso de IA con ChatGPT

Al director general de Regional, Manuel Rivero Zambrano, no le quita el sueño la aparición de bancos digitales desde grandes instituciones como Santander o Banorte, ya que con Banregio, por un lado, busca captar las oportunidades del nearshoring y expandirse por el país, y con Hey Banco, por el otro, prevé aprovechar nuevas tecnologías, como ChatGPT.

En entrevista con Forbes México, asegura que la forma de ganar frente a las grandes instituciones es siendo “más flaquito y más fuerte”, aprovechando las oportunidades que ofrece la inteligencia ya que tienen estructura más “light” y tener un buen servicio.

Ante la llegada de neobancos de otras firmas, el directivo considera que no por ser digital se es bueno en automático y tampoco se debe de estar solo orientado en las cuentas más pequeñas, por lo que el ser la primera institución en haber lanzado un modelo de este tipo representa una ventaja, ya que han logrado una base de cerca de un millón de usuarios y se enfocarán en el crecimiento orgánico.

“Hay todo un aprendizaje que hemos tenido (con Hey Banco), que hemos incorporado y que seguimos metiéndole a la experiencia para que sea mucho más rica, lo bueno es que cada vez nos acercamos más a terminar el proyecto, de cierta manera en instalar el 100% de los productos o facilidades que tenga la herramienta”, afirma.

Por lo anterior, han reducido la inversión en gasto publicitario para enfocarse en el crecimiento orgánico, ya que con la llegada de más competidores se va a poner cara la frase “tarjeta de crédito Google”; sin embargo, aclara que ser digital no garantiza absolutamente nada, sino cómo se hacen las cosas en la banca.

Manuel Rivero dice que este año tendrán 3 lanzamientos: el crédito personal vía nomina para clientes de pequeñas empresas, una plataforma de acciones fraccionadas que se llama Heyx, similar a GBM, y la implementación de inteligencia artificial.

En México, las cuentas de inversión en el mercado bursátil no han dejado de crecer desde la pandemia; de hecho, tan solo en los primeros 3 meses de 2023, las casas de bolsa sumaron 494,928 nuevos clientes, para llegar a 5 millones 435,299.

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que en 2019 solo existían en el país 299,582 cuentas, para el cierre de 2020 llegaron a 947,555, en 2021 totalizaron 3 millones 96,413 y en 2022 se alcanzaron las 4 millones 940,371, un aumento de más de 1,700% en estos años.

En este sentido, el director general de Regional precisa que Heyx es un servicio complementario al tema bancario, con el interés de brindarle mayor oportunidad al cliente de tener un mayor acceso a mejorar su perfil de inversión.

“Otra cosa que sacamos es HeyGPT, para preguntas de un producto, ver qué es una tarjeta de crédito garantizada, qué anualidad tiene, cuántos excesos a cajeros tienen, cuánto me cuesta el acceso al cajero”, indica el directivo.

No obstante, entre los planes de la institución financiera está llevar la inteligencia artificial más allá, que en algún momento se pueda cotizar un crédito dentro de Hey, incluso añadir el tema de asesoría bursátil, algo que complementaría la plataforma.

“Nosotros no tenemos análisis propio, pero podemos comprar análisis de otros y meterlo en la herramienta para que el cliente pueda jugar con esa información, autoservirse en el tema de asesoría; también le queremos entrar a la contratación de productos, a la formalización del producto, después de que autorizamos el crédito”, afirma Rivero Zambrano.

Por el momento, HeyGPT está disponible solamente en el portal, pero pronto será habilitado en la app y se está viendo si se pueden instalar directamente en WhatsApp, algo que Regional quieren replicar en Banregio.

No obstante, también tienen más planes, el directivo comenta que con el dinamismo de la economía ven una mayor inversión extranjera por el nearshoring, sobre todo en el norte del país, pero también un mercado laboral muy caliente y en ese sentido, mucha demanda de crédito.

“En Banregio tenemos un plan de expansión de infraestructura de sucursales, de cajeros, de más ejecutivos en varias zonas del país, pero ya tenemos la mayor parte de lo que necesitamos para captar el crecimiento”, indica.

Las aperturas no necesariamente serían en la zona norte del país, sino en aquellos lugares donde hay dinamismo en la economía, ya que todavía pueden ganar más participación de mercado a través del buen servicio.

“Hey no va a tener sucursales, pero va a tener el la facilidad de que si depositas en Banregio, vas a tenerla el mismo día, no vamos a operar cajeros automáticos. (…) Vamos a invertir más en puntos de contacto con los clientes, sucursales, invertirle a más ejecutivos en empresarial en las zonas donde no tenemos tanta presencia, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara este”, detalla Rivero Zambrano.

