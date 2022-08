Esto suman las multas a Interjet por la suspensión de 59 vuelos previo a su caída

ABC Aerolíneas, una aerolínea conocida como Interjet, adeuda un millón 506 mil pesos de tres multas impuestas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por la cancelación de vuelos y otras acciones.

Las multas impuestas a la aerolínea fundada por la familia Alemán fueron por la cancelación de 59 vuelos en noviembre y diciembre de 2020, así como por la operación de un aterrizaje sin autorización en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) y por la falta de licencia de un piloto aviador, revela documentación en poder de Forbes México.

“El total de las infracciones cometidas ABC Aerolíneas durante 2020 y que fueron materia del presente asunto, es de 59 cancelaciones, por lo que el monto de la multa correspondiente es de un millón 025 mil pesos”, agrega el organismo dirigido por Carlos Antonio Rodríguez Munguía.

Por la cancelación de los vuelos se causó un daño a los pasajeros que contaban con un boleto para viajar en los horarios referidos en el inicio de este procedimiento con el nombre de Interjet, explica.

“Existió un detrimento en el servicio público que el infractor presta en el AICM, atendiendo a que en lo fáctico, los pasajeros son la parte más vulnerable en su relación con las aerolíneas”,

La protección de los pasajeros resulta prioritaria para esta autoridad aeronáutica toda vez que tienen derecho de estar informados para tomar decisiones y realizar acciones para su viaje,

El 28 de noviembre de 2020, Interjet canceló 6 vuelos con origen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Guadalajara, San José del Cabo y Cancún. Y un día después suspendió 17 vuelos del AICM a Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Cozumel.

El 1 de diciembre de 2020, la línea aérea mexicana, que entró ayer en concurso mercantil, dejó de ofrecer 17 vuelos de la Ciudad de México a Cancún, Guadalajara, Monterrey, Mérida y San José del Cabo. Y al otro día fueron otros 17 viajes que no salieron de la capital del país a los mismos destinos, así como otro viaje el 3 y uno más el 6 de diciembre de 2020.

La empresa Intejer hoy operada por Alejandro del Valle de la Vega tenía como centro de operación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que salían gran parte de sus vuelos.

“Las indemnizaciones a los pasajeros no constituyen límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos como es el caso del infractor, sino indemnizaciones mínimas que no excluyen el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones complementarias en función de los daños y perjuicios, que haya sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo”.

La conducta de Interjet es transgresora de la legislación aeronáutica y trae implícita la intencionalidad con la cancelación de sus vuelos, apunta AFAC.

Señala que las infracciones son graves, toda vez los artículos 63 de la Ley de Aeropuertos y 93 de su Reglamento que los horarios de aterrizaje y despegue son asignados por el administrador aeroportuario a un transportista aéreo, para la planeación de sus vuelos en los aeródromos.

Otra multa a Interjet fue aplicada por no contar con la asignación de horario del administración aeroportuario, la cual fue realizada el 12 de junio de 2019, así como una más por la falta de licencia de uno de los pilotos, quien los había olvidado en sus oficinas administrativas.

La caída de Interjet

Ayer, Saúl Martínez Lira, juez segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, declaró en concurso mercantil a ABC Aerolíneas, empresa conocida como Interjet. El proceso debe permitir a la aerolínea conciliar las deudas con sus acreedores.

“La solicitud formulada por Aguilar Amilpa Abogados es procedente, por lo que el 29 de agosto de 2022 se declara en concurso mercantil a la comerciante ABC Aerolíneas”, dijo el juez del Consejo de la Judicatura Federal.

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, encargada de Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 del SAT, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo: Págame”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionistas interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que hay algunos arreglos de Interjet para pagar 2 mil 947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró el empresario mexicano.

“En las próximas semanas podemos cerrar ya la mayoría de las negociaciones que ya se están llevando a cabo para proteger a los pasajeros, a todos los empleados de Interjet y reconectar a este país como siempre lo hemos hecho”, dijo el fundador de la aerolínea durante la México Cumbre de Negocios 2020.

El 11 de noviembre de 2020, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros acreedores.

“Grupo Cabal, a partir de hoy 9 de noviembre del año en curso, decide retirar su participación en la empresa HBC, inversionista de Interjet, confiando en el empresario Alejandro del Valle”, dice la firma.

“Alejandro continúa como inversionista y cuenta con las facultades y el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes”, explica un comunicado de la empresa del banquero mexicano.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tiene dinero ni liquidez para pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza.

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahora el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró la encargada del cobro de impuestos a los contribuyentes mexicanos. Así dejó de ofrecer vuelos Interjet y ahora trata volver al cielo.

