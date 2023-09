Boletos para Paul McCartney en México se agotaron en 15 minutos, reportan fans

Los boletos para el concierto que dará Paul McCartney en México se agotaron en 15 minutos, de acuerdo con quejas de fans que no alcanzaron entradas para el único concierto programado hasta ahora.

Usuarios de la red X (antes Twitter) mostraron su molestia tras su fallido intento por obtener boletos a través de la fila virtual de Ticketmaster México.

Ya no hay boletos para Paul McCartney aunque no dudo que abra otra fecha, es lo menos que puede hacer en un Foro Sol que literal fue construido para sus primeros conciertos en México ♥️🙏 pic.twitter.com/Tf2sfUVj7B — José Gpe. Ríos (@Guadarios) September 1, 2023

Hasta ahora, la boletera no se ha pronunciado al respecto en su cuenta de la red X.

La preventa de boletos con Citibanamex se realizó ayer y se agotaron en 20 minutos, de acuerdo con usuarios de redes sociales. La venta al público general inició a las 14:00 horas de este sábado.

El exintegrante de The Beatles regresará a México el 14 de noviembre con su gira Got Back Tour, y los precios de los boletos para el concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México van de los 680 a los 12 mil 80 pesos, sin considerar los cargos por servicios.

La última vez que Paul McCartney visitó México fue hace seis años, el 28 de octubre de 2017, con su gira One on One, en aquella ocasión dio una presentación en el Estadio Azteca.

🚨Agotados los boletos para la primera fecha de Paul McCartney en México 😩😩😩 — Tickets MX (@mx_tickets) September 2, 2023

