Vinte, la única empresa mexicana en el listado ‘Cambiando el Mundo’

De acuerdo al listado global Change the World (Cambiando el Mundo), que destaca la labor de las 52 empresas cuya estrategia de negocio ha tenido un impacto positivo e innovador sobre los problemas sociales y ambientales en todo el mundo, la desarrolladora Vinte fue ubicada en la posición 44, siendo la única empresa mexicana que comparte galardones con gigantes como Apple, Qualcomm, Alibaba, IBM, Bank of America, GoodRx, Best Buy, Walmart, entre otras.

La lista Change the World Sustainability All Stars se ha publicado por Fortune por 5 años consecutivos, y por primera vez en su historia, una desarrolladora de vivienda es considerada dentro de este índice a nivel mundial, en años anteriores sólo Cemex y Bimbo habían aparecido.

“Estamos muy orgullosos como mexicanos de pertenecer a una lista tan selecta en el mundo de empresas que aportan sus talentos en el bienestar de la humanidad y mejoramiento del planeta. Vinte seguirá intentando este camino impulsando un desarrollo sostenible, con finanzas sanas, rentabilidad para los inversionistas y haciendo crecer el patrimonio de sus clientes”, destacó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo y director general.

Este listado es un trabajo conjunto entre Fortune y la consultoría FSG que representa a la organización “Shared Value Initiative”, encabezada por el catedrático de Harvard, Michael E. Porter, líder en aplicación de la competitividad empresarial hacia la solución de problemas sociales, medio ambiente y salud.

En ella se consideran como factores para la selección de empresas que “cambian el mundo”: Impacto social medible, rentabilidad de negocio, innovación e integración corporativa. En este sentido, Vinte tiene un modelo de negocio diferenciado, sustentable y flexible, enfocado en la creación de comunidades integradas de alto valor agregado.

Entre los indicadores que le valieron este reconocimiento destacan:

Impacto social medible

40,000 viviendas vendidas que han crecido su valor en más del doble o triple, en los últimos 16 años.

Más de 200,000 personas que habitan en los desarrollos aprenden día a día a vivir en comunidad y de forma organizada.

601 aulas públicas construidas dentro de los desarrollos.

2 hospitales y 7 clínicas de salud construidas cercanas a las comunidades.

323 sistemas de recolección y absorción de agua de lluvia que apoyan el reemplazo de acuíferos subterráneos naturales, evitando la escasez de agua y las sequías.

Rentabilidad de negocio

Actualmente Vinte es el desarrollador de viviendas más valioso (en términos de capitalización de mercado y múltiplos) de todas las empresas del sector que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Innovación

Creadores de un modelo para vivir organizadamente en Comunidad (guiados por un Plan Maestro Comunitario).

Pioneros en programas federales como Hipoteca Verde, Hipoteca Digital, Hipoteca con Servicios y Hogar a tu medida.

Creación de la vivienda Cero Energía, donde se mostró una eficiencia del 34% a través del aislamiento térmico en las paredes, y del 7% a través de la protección solar en las ventanas.

Primeros en construir viviendas con certificación de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE por sus siglas en inglés), hasta ahora 132 viviendas han sido certificadas. Para este año, están en proceso 4,000 viviendas más.

La primera desarrolladora de vivienda en Latinoamérica en emitir Bonos Verdes, donde el 100% de las ganancias se utilizaron para financiar la construcción de 3,500 casas, 5 nuevas escuelas, 42 mil metros cuadrados de parques e infraestructura de agua, impactando directamente a 13,000 familias.

Creadores de la Casa Híbrida / Cero Gas con un piloto de 56 viviendas mostrando eficiencias del 41% en energía, 23% en agua y 63% en materiales.

Integración corporativa

Vinte se caracteriza por ser una empresa verticalmente integrada que cumple con todos los estándares que se requieren a nivel mundial.

Ha contado con la participación de socios complementarios como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el banco de desarrollo francés PROPARCO, entidades globales que se caracterizan por invertir en compañías sumamente institucionales y transparentes.

Consulta el listado aquí: http://bit.ly/344i56v