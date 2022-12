Bryan Arion comparte sus proyectos para enaltecer la cultura latina en el cine

Bryan Arion, nacido en Chilpancingo, México, tiene residencia en Estados Unidos desde su infancia, y a lo largo de su carrera profesional como actor ha tenido apariciones en vídeos musicales, comerciales y programas de televisión. Entre ellos se encuentran Days of Our Lives de NBC, The Last Ship en TNT y la serie de Netflix, Selena: the Series.

La estrella en ascenso tiene varios proyectos en fila, pero su visión no se detiene en la actuación, sino que planea abrir una productora propia para incrementar las oportunidades de los latinos en la pantalla. Hasta ahora no hay suficiente representación de los latinos, por lo que este es el principal factor de motivación para Bryan Arion.

El mexicoamericano creció en Carolina del Norte y siguió dedicándose a la actuación con el apoyo de su madre, participando en obras de teatro y aprendiendo a tocar la guitarra y el piano. En vista de que Arion creció en un lugar donde lucía y hablaba diferente, sufrió de xenofobia y algunas personas tendían a querer lastimarlo. Por ello, aprendió jiu-jitsu y muay thai.

No obstante, a pesar de tener varias cualidades, la actuación es lo que le apasiona. A lo largo de los años estando inmerso en la industria del entretenimiento, Arion ha formado conexiones con productores, actores y directores exitosos, lo que le sirve de impulso para trabajar en conjunto y realizar proyectos “que arrojen luz sobre la cultura latina”.

Para el reconocido actor Bryan Arion, es lamentable que generalmente los latinos deban realizar papeles pequeños y que mayormente sean de servidumbre, como albañil o jardinero, a pesar de que muchos tengan un gran talento para desempeñar papeles principales. Por experiencia, Arion comenta que “es muy difícil triunfar en la industria siendo extranjero.”

Su propia productora, un libro y una película

Bryan Arion y su madre son inmigrantes, por lo que entienden a la perfección las dificultades que los latinos pueden tener en la industria del entretenimiento. Sin embargo, los logros que ha obtenido y los proyectos que están en marcha pueden servir como guía para otros latinos que quieran seguir su camino.

Uno de sus sueños es escribir un día un libro acerca de la vida de su abuela, que muestre su historia y cómo mantuvo unida a su familia a pesar de que estaban atravesando por situaciones precarias. No obstante, el proyecto que está más próximo a realizarse es abrir su propia productora.

De hecho, el mexicoamericano Bryan Arion reveló que se encuentra en proceso de crear su propia película que será filmada en México. “Es algo en lo que he estado trabajando con mis socios y colaboradores desde mediados de la pandemia por COVID-19, estamos empezando de lleno con el inicio de esta película que tenemos planeada para filmar en México.”

Como adelanto de la película, Arion comparte que ya ha logrado conseguir la financiación y cuenta con la mayor parte del reparto. Actualmente están trabajando en finalizar el guion y así empezar con la producción, rodaje, etc. En su cuenta de instagram @arion comparte parte del proceso creativo de la produccion en curso.

La visión de Arion lo apasiona tanto que está dispuesto a seguir trabajando duro para asegurarse de que las próximas generaciones estén orgullosas de sus raíces latinas y que los medios no los retraten de una forma negativa. El oriundo de México reveló que aunque no le gusta comentar al respecto y se desaconseja hacerlo, ha rechazado oportunidades porque “no sentía que estuvieran alineadas con cómo quiero que me vean a mí o a mi gente en el escenario público”.

Independientemente de los obstáculos con los que ha lidiado este actor, Bryan Arion declaró que “ser desafiado en la vida es inevitable, ser derrotado es opcional”. Por lo tanto, esta estrella es ascenso seguirá trabajando para enaltecer la cultura latina y ofrecerle mayores oportunidades para aparecer en pantalla.