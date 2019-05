Buscan prohibir uso de celulares en escuelas de Chihuahua

Una iniciativa será presentada en estos días para su discusión ante el pleno del Congreso del estado de Chihuahua para restringir el uso de celulares o aparatos electrónicos durante los horarios de clase.

“El uso de redes sociales y de aparatos electrónicos y tecnológicos, como teléfonos celulares, tabletas y otros medios, resultan en graves afectaciones al desarrollo sicosocial de los menores de edad”, dijo Jesús Velázquez diputado del PRI, promotor de la iniciativa.

De acuerdo con el diputado, “es necesario establecer medidas educativas que les permitan hacer un uso más responsable y seguro de las mismas”.

“Si los límites no fueran necesarios tampoco necesitaríamos leyes, reglamentos ni Congreso. Los límites y las regulaciones se necesitan en muchas ocasiones no por desconocer las libertades, sino porque quienes las ejercen, no tienen la madurez para ejercerlas con responsabilidad”, aseguró de acuerdo con el portal nortedigital.

El legislador menciono que estados como Coahuila, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí promueven iniciativas similares.

“Toda vez que la interacción y contacto con la realidad virtual y el mundo digital disminuye las habilidades de los niños y adolescentes para interactuar y desenvolverse con valores cívicos y de respeto hacia sus semejantes, pero fundamentalmente hacia sus profesores, limitando su capacidad de atención en las horas de clase”, dijo Jesús Velázquez.

