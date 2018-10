Cancelar el NAIM es mala señal para inversionistas: BMV

Notimex.- La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) mandaría una mala señal a los inversionistas, aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jose Oriol Bosch Par.

“La consulta del aeropuerto está agregando más incertidumbre y más volatilidad (a los mercados) y pensamos que, en caso de que no se siguiera con el proyecto de Texcoco, y ahí lo estamos viendo no tanto como bolsa ni para nuestros inversionistas, tendría un impacto negativo no sólo en los mercados sino en el país”, dijo.

Después de la ceremonia con motivo de la celebración de la emisión de un bono sustentable por parte de Vinte, comentó que el caso del aeropuerto es como el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que generó mucha volatilidad durante varios meses.

“Independientemente de que podamos seguir afectados por todo el entorno exterior, si viéramos en la consulta que la decisión es que se cancela el proyecto de Texcoco, definitivamente veríamos volatilidad e incertidumbre en los mercados”, apuntó.

PUBLICIDAD

Luego de destacar que es necesario cuidar y brindar certidumbre a los inversionistas, tanto locales como externos, comentó que un cambio al proyecto original generaría preocupación por el mensaje que mandaría esa decisión.

Respecto la alerta que lanzaron autorizadas al sistema financiero por un hackeo a la aseguradora Axa, comentó que desde el ataque anterior relacionado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), reforzó todas las medidas de protección e incluso ya tiene un área específica de ciberseguridad.“Es algo que vamos a tener todas las empresas que hacer, que vamos a seguir invirtiendo y tenemos que seguir preparándonos, es uno de las esfuerzos más grandes e importantes que estamos haciendo”, comentó.

Explicó que dentro del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, “el Indival, además de ser el custodio tienen una función del SPEI y por lo tanto es muy crítico para el sistema”.

Asimismo, apuntó, después del incidente que hubo hace meses “reforzamos todavía más todas las medidas que hemos venido tomando, incluso ha sido una de las inversiones más grandes que hemos hecho este año”.

Te puede interesar: