¿Viernes de chilaquiles? Estas prestaciones son las que hacen más felices a los trabajadores

Algunos trabajadores celebran el “viernes de chilaquiles” en la oficina; otros, que recursos humanos los pone a competir con disfraces en épocas como Halloween o las fiestas decembrinas, y algunos más, dicen agradecer que en su trabajo les ofrecen charlas informativas sobre los avances de la empresa.

Sin embargo, una consulta realizada hace unas semanas a nivel país detectó cuáles son los beneficios que en realidad más valoran los empleados mexicanos.

El resultado está alejado de eventos sociales, comida o disfraces, y en cambio, está muy ligado al beneficio económico y la calidad de vida, según muestra el conteo compartido con Forbes México.

En principio, el beneficio que más trabajadores en México agradecen es el respaldo económico.

Seis de cada 10 consultados lo que más aprecian de un empleo es el apoyo financiero, ya sea en forma de subsidios para el transporte, planes de ahorro para jubilación, bonos o descuentos en compras.

El segundo beneficio más valorado por los empleados en México es la flexibilidad laboral, ya sea que se trate de poder hacer el trabajo vía remota o tener un formato híbrido, o bien, con horas de entrada y salida flexibles, de acuerdo con 5 de cada 10 empleados.

Y finalmente, el tercer beneficio más valorado por el personal es aquel que está vinculado a la salud, ya que 5 de cada 10 trabajadores comentaron que aprecian mucho cuando su organización les otorga un seguro médico o accesos a gimnasios.

¿Los empleos en México ofrecen las prestaciones más valorados?

Según los mexicanos consultados en el sondeo sobre satisfacción laboral, son pocos los que reciben algunos de las prestaciones más apreciados por cualquier trabajador.

Solo 4 de cada 10 trabajadores dijeron que tienen un beneficio de flexibilidad laboral y solo 3 de cada 10 indicaron que reciben algún apoyo financiero. Incluso uno de cada 10 encuestados mencionó que su empresa no ofrece ningún beneficio.

Respecto a las compañías que no otorgan ningún apoyo al personal, los expertos de Capterra, consultora de servicios para el personal y responsable del sondeo, recomendó a las organizaciones que no ofrecen beneficios que consideren si es posible hacerlo, ya que “puede ser un factor diferencial a la hora de que un empleado decida quedarse o cambiar de trabajo, o para que un candidato acepte o no una oferta de trabajo”.

En cuanto al formato que prefieren los mexicanos para obtener retroalimentación por su trabajo —a fin de definir si ameritan una compensación— los resultados de la consulta muestran que la predilección es recibir los comentarios en un encuentro uno a uno con el gerente, o bien, prefieren obtener informes escritos sobre su desempeño.

