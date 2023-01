El nuevo año marca un hito importante para el impulso innovador de la medicina para comenzar a ofrecer la terapia con psilocibina, resultado de una medida aprobada por los votantes estadounidenses en 2020, en el estado de Oregon.

Es así que el mencionado estado ahora acepta solicitudes de personas y organizaciones que quieran ser parte de la puesta en marcha del programa que permite la utilización de hongos alucinógenos en tepapias legales.

Por el momento, los hongos de psilocibina no se pueden comprar legalmente en ningún lugar de los Estados Unidos. En este sentido, la Drug Enforcement Administration (DEA) aún los clasifica como una sustancia de la Lista I, lo que significa que el gobierno federal considera que tienen un alto potencial de abuso.

Pero el 55% de los votantes de Oregón aprobaron la medida, por lo tanto Beaver State es el primero de la nación en tener un marco regulatorio para los servicios legales de psilocibina.

Vale decir que la psilocibina es el químico alucinógeno que se encuentra en ciertas cepas de hongos, de ahí el apodo de “hongos mágicos” o “alucinógenos”.

Según autoridades sanitarias de Oregon, la investigación emergente sugiere que la psilocibina puede ayudar a las personas a lidiar con la depresión, la ansiedad, el trauma y la adicción.

Asimismo, agregan que los estudios han encontrado que los hongos mágicos pueden aumentar la sensación de bienestar espiritual.

Comienza el uso legal de hongos alucinógenos en el estado de Oregon

Con el marco regulatorio ya establecido, las personas interesadas en obtener una licencia para trabajar con psilocibina pueden averiguar cómo solicitar los servicios de psilocibina en el sitio web del estado.

En primer lugar, esto es lo que eso no significa: no existe ningún tipo de licencia en la que alguien pueda presentar una solicitud para cultivar hongos mágicos en casa y usarlos de forma recreativa. Eso no es explícitamente para lo que es este proceso.

En cambio, las licencias son para fabricantes, laboratorios, centros de servicio y facilitadores, todos los aspectos de un enfoque clínico para ofrecer psilocibina terapéuticamente.

Un panorama del proceso de principio a fin:

Los hongos de psilocibina son cultivados y procesados por un fabricante con licencia, luego se rastrean a medida que salen de las instalaciones.

Luego, se prueban en una instalación autorizada para verificar dos veces la potencia y el tamaño de la dosis.

Esos resultados también se ingresarán en el mismo sistema de seguimiento.

Los hongos se venden o transfieren a un centro de servicio autorizado, como una clínica. Se “transfieren” si la misma empresa es propietaria tanto del laboratorio como del centro de servicio.

Las personas mayores de 21 años pueden buscar una sesión supervisada en uno de estos centros de servicio, donde tomarán una dosis premedida de psilocibina.

El informe sostiene que todas las entidades involucradas en el proceso, con la excepción del cliente, deberán obtener una licencia a través del estado de Oregón antes de poder ingresar legalmente al negocio.

