Cómo actuar en una recesión del mercado de cannabis

La industria del cannabis ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Sin embargo, como cualquier industria, también puede experimentar tiempos difíciles, como una recesión del mercado. A medida que los altos impuestos, el exceso de oferta, la compresión de precios y un mercado ilícito aún próspero continúan afectando a los operadores legales de cannabis, los dueños de negocios deben adaptarse o correr el riesgo de cerrar sus operaciones. Estamos iniciando el segundo trimestre del año 2023, es importante que las empresas del mercado de cannabis estén preparadas para hacer frente a posibles dificultades económicas y controlar sus costos. Aquí hay algunos consejos útiles para ayudar a controlar los costos durante una recesión del mercado de cannabis.

Valor del producto

Durante una recesión, los consumidores pueden ser más reacios a gastar grandes sumas de dinero en productos de lujo. Por lo tanto, es importante requerir productos de alta calidad a precios razonables. Si bien es importante mantener la calidad, también es importante ser competitivo en términos de precios.

Reducción de costos

Una forma de controlar los costos es reducir los gastos necesarios. Por ejemplo, puede ser útil buscar proveedores alternativos que ofrezcan productos y servicios de alta calidad a un costo menor. Además, es importante examinar los gastos generales, como la renta y los salarios, y buscar formas de reducirlos sin comprometer la calidad del producto.

Optimización de procesos

Una forma de mejorar la eficiencia y reducir costos es mediante la optimización de los procesos. Esto puede implicar la automatización de ciertas tareas, lo que puede reducir los costos laborales y minimizar errores. También puede ser útil examinar los procesos existentes y buscar formas de mejorarlos o hacerlos más eficientes. Existen muchas áreas del negocio que se pueden automatizar, pero no necesariamente se debe automatizar todo, es más importante iniciar con tareas laboriosas que consumen mucho tiempo y que no necesariamente agregan valor, por ejemplo, el etiquetado de productos, el cual es un proceso que no influye en la calidad, ni en la experiencia del cliente.

Otra forma de optimizar procesos es con el cultivo vertical donde se reduce espacio, por lo tanto, se reduce costo inicial de bienes raíces, así como impuestos a la propiedad, costos de construcción y mantenimiento, se requiere de una inversión inicial que resulta muy benéfica a largo plazo.

Control de inventario

Durante una recesión, el control de inventario es especialmente importante. Mantener un inventario adecuado puede ayudar a evitar el exceso de existencias, lo que puede resultar en costos adicionales, como almacenamiento y deterioro. Además, un control adecuado del inventario puede ayudar a prevenir la escasez de productos y garantizar la satisfacción del cliente.

Innovación

Aunque puede parecer contraproducente durante una recesión, invertir en innovación puede ser beneficioso a largo plazo. Esto puede implicar la investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, lo que puede ayudar a mantener una ventaja competitiva en el mercado. Además, la innovación puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir los costos a largo plazo.

Una forma de innovar es la genética de las plantas, que se tiene que evaluar y optimizar constantemente, para asegurar de que solo existen en producción cepas que garanticen resultados favorables, un alto rendimiento en producto con alto contenido de cannabinoides.

Costos de servicios públicos

Los cultivos de cannabis requieren de un alto consumo de electricidad por lo que una forma de optimizar es utilizando electricidad digital, o una corriente continua en lugar de una corriente alterna. También se puede optimizar utilizando equipos de eficiencia energética como el sistema HVAC, que reduce los costos totales de energía de la empresa con el tiempo.

Por otro lado, existen los impuestos fiscales los cuales no se pueden reducir, pero si se pueden presupuestar para reducir la carga fiscal, se deben incorporar a los precios desde el principio.

En conclusión, aunque una recesión puede parecer aterradora para cualquier negocio, hay muchas medidas que pueden tomarse para controlar los costos y mantenerse competitivo en el mercado. Al enfocarse en el valor, reducir costos, optimizar procesos, controlar el inventario y enfocarse en la innovación, las empresas del mercado de cannabis pueden estar mejor preparadas para enfrentar cualquier desafío económico y continuar creciendo a largo plazo.

