Cómo hacer que tu mensaje llegue a miles de personas en todo el mundo

Por: Cris Urzua*

Enric Corbera se ha convertido en los últimos años en uno de los pensadores más influyentes en el mundo de habla hispana y en el tema de la gestión emocional.

Hasta el día de hoy cuenta con más de 400,000 suscriptores en su canal de Youtube y supera el medio millón de seguidores en Facebook. De hecho, los videos de Enric Corbera suman más de 70 millones de reproducciones.

Pero, ¿por qué es este español tan seguido y reconocido?

Por su método de gestión de emociones, llamado Bioneuroemoción y el mensaje que lo acompaña, que ha llegado a todo el mundo (incluyendo la Antártica).

La bioneuroemoción es a grandes rasgos un método alternativo de gestión de emociones, que en pocas palabras consiste en hacerte consciente que eres el único responsable de tu destino y de lo que te pasa.

La bioneuroemoción no es una terapia, es un proceso de introspección para cambiar la percepción que tienes de las cosas “negativas” que te suceden.

Te aseguro que en este momento estás pensando cosas como: “eso ya lo sabía” o “qué tiene eso de nuevo”.

Pero, de eso se trata el éxito del mensaje de Enric, de poder complementar los conceptos de realización personal y gestión emocional, integrarlos en una sola rama, y comunicar de manera efectiva el propósito de este mensaje. Con su trabajo ha logrado construir todo un concepto y no solo construirlo, sino posicionarlo en frente de un mercado tan exigente como el de internet.

La bioneuroemoción nació del momento más difícil de la vida de Enric, justo cuando estaba en un trabajo que odiaba, se estaba divorciando y pensaba que su vida no tenía sentido.

Pero, de hecho, ese es el secreto para poder conectar con la comunidad: poder entender lo que sienten y acompañarlos en el proceso de resolución de su problema. Como fue precisamente él quien superó un momento de dificultad por el que muchas personas están pasando, es que ahora puede conectar mejor con el problema de las personas a las que sirve, y con ello miles se han sentido identificados con él, su proceso, y el mensaje que lleva.

Pero a nivel marca no solo es saber conectar, es también saber qué estrategia se debe utilizar para comunicar un mensaje con efectividad.

¿A qué me refiero con esto? El error de muchos emprendedores es que tienen un buen producto con un buen mensaje pero no saben qué canal utilizar. Te pongo el ejemplo de Enric, él utilizó Youtube y Facebook como medio de difusión y lo hizo a través de videos porque el servicio que vende conecta mejor a través del habla y no con imágenes estáticas.

Por eso, las plataformas donde Eric está mejor posicionado son Youtube, Facebook y los eventos en vivo.

En resumen, ¿qué es lo que podemos aprender de Enric Corbera y el éxito de su mensaje?

Lo que compartes y cómo lo compartes es lo más importante para llegar a las personas. Tienes que conectar con el público a través de tu historia de vida; haz que ellos se sientan identificados. Aprende a saber qué canal es el adecuado para compartir tu mensaje.

Estoy seguro que si sigues estos tres puntos podrás hacer que tu mensaje llegue a más personas.

Contacto:

https://vimeo.com/381560033/c1d930ff58

Cris Urzua.

[email protected]

@crisurzua