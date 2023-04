Descubre cuál es tu perfil de gastos para mejorar tus finanzas personales

Poner en orden tus finanzas no solo es necesario, debe ser una prioridad. Para lograrlo, necesitas aprender a manejar tus gastos, esos que son inevitables y que forman parte de tu vida diaria.

No todos los gastos son iguales, tienen distintas características y estas dependen de las condicionantes de cada persona, identificarlos con base en la personalidad de cada quien nos permite conocer el perfil de cada uno para mejorar los hábitos de consumo e impulsar el cuidado del bolsillo. Veamos lo que nos comparte la CONDUSEF al respecto.

¿De qué forma influye el cerebro para gastar o ahorrar?

Son varios los factores que determinan la forma en la que realizas tus compras, incluso, van de acuerdo con tus emociones, experiencias familiares e individuales o estilo de vida, así lo explica la científica conductual Sarah Newcomb, en su libro “Loaded: Money, Psychology, and How to Get Ahead Without Leaving Your Values Behind” (Dinero, psicología y cómo salir adelante sin dejar atrás tus valores), en el cual señala que el manejo del dinero está condicionado a factores hereditarios, así como por el entorno en el que te desarrollas.

Otra investigación denominada Journal of Consumer Research refiere que existen personas que tienden a experimentar sentimientos de agobio al pagar y gastar más de lo que normalmente acostumbran, mientras que otras experimentan un placer inconsciente y no sienten ninguna preocupación ni remordimiento.

La investigación detectó que las personas con más actividad en la corteza insular (área del cerebro que se estimula al realizar algo desagradable) tienden a ser más ahorradoras, al contrario de quienes registran menor actividad insular que son más gastadoras.

Tipos de perfil gastador

Como mencionamos anteriormente, la forma para mejorar tu relación con el dinero es conociendo tu postura hacia éste, así sabrás cuáles son los hábitos que debes desechar o comenzar a adoptar, en otras palabras, no son los mismos cambios que debe hacer una persona ahorradora que alguien que es comprador compulsivo.

A continuación te decimos los tipos de perfiles de gastador y sus características, para que identifiques en cuál estás tú:

Gastador desprendido: son personas que gastan generosamente, tanto para ellos como para los demás ante la necesidad de ser aceptados socialmente; gastar neutraliza sus emociones negativas, por lo que sienten gratificación al hacerlo. El mayor problema financiero para estas personas es que son propensas a caer en un alto nivel de endeudamiento.

Por cierto, te sugerimos leer: Tipos de compradores compulsivos y cómo superar esa adicción

Gastador por estatus: en el segundo perfil se encuentran aquellas personas que gastan de forma compulsiva, sobre todo porque tienen un deseo de estar al día tanto con la tecnología como con la moda. El mayor riesgo para estas personas es que sus compras les impiden ahorrar y plantearse metas a largo plazo.

Gastador espíritu libre: estas personas suelen ser despreocupadas y poco disciplinadas sobre el manejo de su dinero, por lo que no tienen conocimiento sobre sus ingresos y gastos al mes. Su principal desafío financiero al no tener un presupuesto, es que no tienen una idea clara de su situación financiera y de los riesgos que pueden tener en el futuro.

Checa esto: Presupuesto para principiantes

Gastador planificador: en este perfil se encuentran las personas que tienen el hábito del ahorro, no obstante, no se dan tiempo para disfrutar de sus esfuerzos. La cuestión con estas personas es que como no tienen un objetivo específico para su ahorro, aunado a que tienen miedo de perder sus recursos, no encuentran el equilibrio entre ahorrar y disfrutar de la vida.

Ahorrador a la segura: en contraste de los perfiles anteriores, tenemos a las personas que ahorran de forma compulsiva, quienes se aferran a no gastar sus ahorros. El problema con las personas de este perfil es que, aunque sí tienen objetivos para sus ahorros, siempre viven preocupadas con perderlo todo, por lo que no llegan a alcanzar la libertad financiera ya que siempre están estresados por el futuro.

¿Pudiste identificar cuál de estos perfiles se parece más al tuyo? Sin duda, esto nos pone a reflexionar, ¿verdad?

Encuentra más información para mejorar tus hábitos financieros en la edición más reciente la Revista Proteja su Dinero de CONDUSEF. Puedes descargarla completamente gratis aquí.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información