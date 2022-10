Cómo Kris Jenner hizo famosas, ricas e increíblemente influyentes a las Kardashian

-Kris Jenner está dirigiendo su propia sesión de fotos para Forbes.

“¡Eso es lindo!” Kris Jenner, de 66 años, muestra una de sus tomas en un monitor cercano, mientras señala el área que quiere retocar (su cuello). La “mamager” del imperio Kardashian, una palabra que Jenner tiene como marca registrada, posa de manera experta, cambiando de ángulo para el fotógrafo. Su rostro está meticulosamente diseñado con el maquillaje característico de la familia de pestañas tintadas, labios desnudos y un contorno impecable, un look que el escritor del New Yorker Jia Tolentino llamó “rostro de Instagram” por su ubicuidad y popularidad.

Es un día de principios de septiembre, todavía es verano, y este estudio en el centro de Manhattan ofrece un respiro del calor parecido a una cueva. Buena cosa. Jenner vino con su “escuadrón de glamour”, sus dos peluqueros y maquilladores de guardia, junto con su persona de relaciones públicas y dos guardias de seguridad, uno cuyo trabajo parece ser sostener su bolso de diseñador. Lleva un traje y un mono negros (de Good American y Skims, empresas dirigidas por sus hijas, naturalmente), rematado con guantes de cuero negro (que nunca se quita), mocasines de plataforma Chanel y enormes pendientes de aro brillantes. Irradia el mismo poder y glamour que exudan sus hijas famosas: Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner. (Ver barra lateral).

La dirección, el estilo, la preparación fotográfica constante: todo es parte de la cuidadosa coreografía que rodea a Jenner y sus hijas. En la ciudad para la Semana de la Moda, Jenner la pasó codeándose con Dee Ocleppo Hilfiger (esposa de Tommy Hilfiger), la creadora de Sex and the City, Candace Bushnell, y más temprano ese día, la decana del estilo de vida Martha Stewart. Completó esta sesión de fotos y videos, además de una entrevista de 20 minutos con Forbes, otorgándonos un total de una hora de su tiempo, antes de tomar un avión privado de regreso a casa. Es una rara mirada de cerca dentro del mundo altamente calibrado de Jenner, un nivel de coordinación que es evidencia no solo de la autoridad de la matriarca, sino también de la maquinaria que la ha ayudado a convertir la fama de las Kardashian en un imperio multimillonario.

“Soy quien puede ayudarlos [a sus hijos] a identificar qué es lo que quieren hacer, ayudarlos a crear un negocio, construir una infraestructura y ayudarlos a concentrarse”, dice Jenner.

“Kris Jenner es una fuerza imparable”, dice Ryan Seacrest, quien dio luz verde al reality show de televisión de la familia. Agrega que ella “condujo a su familia a tener éxito en la creación de un imperio más grande que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado cuando se nos ocurrió el concepto del programa hace 15 años”.

En aquel entonces, Jenner, a los 51 años, cambió para siempre el panorama de los reality shows con el estreno del 14 de octubre de 2007 de Keeping Up With The Kardashians en E! la red. Brindó una visión interna de las pruebas y tribulaciones de la familia, junto con algunos momentos escandalosos, incluso cuando Kourtney y Kim llegaron a las manos en el estreno de la temporada 18, dejando a Kim sangrando. El programa duró 20 temporadas, transmitió 285 episodios en total y finalizó en 2021.

Este año se reinició en Hulu, su nuevo hogar de transmisión, con un nuevo nombre enérgico: The Kardashians. Hulu afirma que el debut del programa en abril fue el estreno de la serie más visto en los EE. UU., pero no reveló el número de espectadores. Sin embargo, según el compilador de análisis de transmisión Entertainment Strategy Guy, el estreno de Hulu no se ubicó entre los diez primeros de los principales rastreadores por horas vistas, incluido Nielsen. Pero el hecho de que Jenner haya convertido a la familia en un nombre familiar y a sus hijos en empresarios, todo después de cumplir los 50, le otorga un lugar en la segunda lista anual 50 Over 50 de Forbes, que celebra a las mujeres que demuestran que el éxito no tiene límite de edad.

Cómo Kris Jenner hizo famosas, ricas e increíblemente influyentes a las Kardashian

Aunque por lo general brinda apoyo detrás de escena, poniendo a sus hijas al frente (en la primera temporada de su programa de televisión, Jenner alcanzó el estatus de meme instantáneo al decirle a Kim: “¡Lo estás haciendo muy bien, cariño!”, Mientras su hija posaba desnuda en una Sesión de Playboy), está emergiendo como la cara de sus propias marcas. Su compañía de productos de limpieza Safely, por ejemplo, nació de su insaciable impulso por mantener su hogar impecable. Lo que lo distingue de los Métodos y Windexes del mundo, dice Jenner, es la formulación a base de plantas de los productos, que dice que son los primeros en la categoría. “Kris es una socia tan increíble porque realmente es una participante totalmente inmersa en cada componente”, dice a Forbes la cofundadora de Safely, Emma Grede. Las dos mujeres crearon Safely con la modelo y autora de libros de cocina Chrissy Teigen en marzo de 2021, aunque Teigen se fue varios meses después, luego de las revelaciones en las redes sociales de que había intimidado a la personalidad de televisión Courtney Stodden, que era una adolescente en ese momento. (Teigen se disculpó públicamente). Jenner posee aproximadamente el 7% de la empresa, que recaudó una cantidad no revelada.

de financiamiento de inversionistas liderados por la firma de capital de riesgo Imaginary Ventures (también patrocinador de los Skims de Kim Kardashian, que tuvo un gran éxito). En febrero, Safely lanzó sus productos en 1700 tiendas Walmart; también está disponible a través de Bed Bath & Beyond y Amazon. Ni Grede ni Jenner comentaron sobre sus ingresos.

Sus seis hijos (está Rob, más cinco hijas) aprovecharon su fama en programas de telerrealidad y su tremenda influencia en las redes sociales (tienen mil millones de seguidores combinados) para ayudar a iniciar 15 negocios. “Son marcas humanas”, dice Markus Wohlfeil, profesor de marketing en la Universidad De Montfort en Leicester, Inglaterra, que estudia el comportamiento de los consumidores y el fanatismo de las celebridades. “Ustedes [los fanáticos] básicamente los ven como un amigo ideal, un compañero ideal, un compañero ideal. Entonces, toda tu proyección de tus propios deseos [en las Kardashians] es básicamente cómo te aparecen”, le dice a Forbes, describiendo la conexión que forman con los fanáticos a través de su programa de televisión y el uso constante de las redes sociales. “Simplemente da la ilusión de que son muy cercanos”, dice, y agrega que la marca Kardashian luego se expande a través de sus productos. Jenner, dice Wohlfeil, es como un Steve Jobs o un Walt Disney modernos. “Ella es una de esas personas que ven partes individuales y realmente pueden juntarlas”.

Según varias fuentes de la industria, Jenner, que forma parte de la junta directiva de cada uno de los negocios de sus hijos, obtiene el 10% de los ingresos brutos de cada producto, programa de televisión o concierto de modelaje en el que participa su familia, a cambio de ayudar a crear personal y cadenas de suministro. “Cada uno de nuestros negocios tiene una infraestructura individual y un equipo construido alrededor de la empresa”, dice ella. Es un arreglo que hizo con ellos al principio. “Les dije a mis hijos: ‘Miren, voy a poner mi corazón y mi alma en esto, voy a trabajar duro. Y tomaré el 10%, porque eso hará que valga la pena’”, dice Jenner, y agrega que fue un trato mejor para ellos que lo que cobraría un gerente típico. Un abogado de entretenimiento cuya lista incluye clientes de la lista A dice que el recorte del 10% es bastante estándar. Entonces, ¿cuánto atrae ella? Jenner no reveló ninguna información financiera sobre los ingresos de las empresas o sus ganancias personales.

Ha recibido acciones en algunos casos. Forbes estima que sus participaciones en los negocios incluyen el 1% de la firma de ropa moldeadora y ropa interior de Kim, Skims, que fue valorada por los inversores en 3.2 mil millones en enero; el 5 % de Kylie Cosmetics, el 51% del cual se vendió a Coty en enero de 2020 en un acuerdo que valoró el negocio en casi 1200 millones de dólares; y el 10% de la firma de denim y moda Good American (cofundada por su hija Khloe), además del 7% en Safely. Tenía una participación estimada del 10 % en KKW Beauty de Kim Kardashian y obtuvo aproximadamente 20 millones cuando vendieron una participación del 20% en el negocio, también a Coty, en enero de 2021.

Esa marca ya no existe y Kim y Coty la reemplazaron con SKKN by Kim, una línea para el cuidado de la piel que debutó a finales de junio; Coty posee el 20% del negocio. Sin embargo, no está claro cuánto poseen la madre o la hija en esta empresa. Ella también invierte parte de su fortuna personal en algunas de las empresas de la familia, pero es cautelosa al compartir cuánto. “Te daré uno”, dice, revelando que puso algo de su propio dinero en 818, el tequila de su hija Kendall.

En total, sumando varias viviendas más las ganancias del programa de televisión y los dividendos de las empresas de sus hijas, Forbes estima el patrimonio neto de Jenner en 200 millones de dólares. No tanto como los 1.4 mil millones de Kim o la fortuna estimada de 600 millones de Kylie, pero bastante impresionante dado su origen hace una década y media.

“Tengo que tener todo en mi vida completamente organizado y perfecto; de lo contrario, soy un completo desastre”, escribió en su autobiografía de 2011, “Kris Jenner. . . y todas las cosas Kardashian”. Ese control provino de su divorcio en 1991 del abogado de altos vuelos Robert Kardashian (fallecido en 2003), conocido por formar parte del equipo de defensa de O.J. Simpson durante su juicio de 1995 por el presunto asesinato de su esposa Nicole. (O.J. Simpson fue declarado no culpable). Para complicar las cosas, sus amistades con ambos Simpson antes del asesinato de Nicole. Y estaba el hecho de que ella no era una pareja igualitaria en su matrimonio. “No tenía dinero, ni un dólar, a mi nombre. Él controlaba todo”, escribió Jenner. “Nunca se me ocurrió antes de ese momento en este tiempo oscuro que no tenía poder. Más adelante en la vida, decidiría que era una situación en la que nunca volvería a estar”.

Nacida en 1955 en San Diego, Jenner creció en una familia de comerciantes que eran propietarios de algunas de las primeras tiendas de velas de la zona. Después de la escuela secundaria y una temporada como asistente de vuelo de American Airlines, se casó con Robert Kardashian. Comenzaron los trámites de divorcio en 1991. Poco después, Kris comenzó a salir con Bruce Jenner, un medallista de oro olímpico en decatlón. Se casaron poco después de que Kris y Robert finalizaran su divorcio. La familia Kardashian-Jenner recién fusionada significaba que los nuevos cónyuges tendrían ocho hijos que mantener: dos de Bruce de un matrimonio anterior, cuatro del matrimonio de Kris con Robert y, más tarde, los dos hijos que tuvieron juntos. Necesitaban ingresos, por lo que Kris decidió potenciar las apariciones públicas y los discursos de motivación de Bruce. “Sacamos la medalla de oro de Bruce de su cajón de calcetines, la quitamos el polvo y la enmarcamos en su oficina, y esa se convirtió en nuestra motivación”, escribió en su libro. “Queríamos volver a ser campeones”. (En 2015, Bruce Jenner hizo la transición de hombre a mujer, y ahora se hace llamar Caitlyn Jenner; la pareja se divorció ese año).

El dinero de los discursos de Bruce, junto con los comerciales y los patrocinios de productos, comenzó a fluir. “No tenía idea de que mi familia, mi hogar, algún día sería un imperio del entretenimiento”, escribió Jenner. En 2004, volvió a sus raíces minoristas y abrió la tienda de ropa para niños Smooch en Calabasas, California.

Llegar a las ondas de radio fue un proceso sorprendentemente rápido. En 2007, todo el clan Kardashian-Jenner se mudó a una nueva casa en expansión en Hidden Hills, California. Un amigo que trabajaba como director de casting vino de visita y examinó el caos. Jenner llamó a sus hijas por el intercomunicador cuando sonó el teléfono mientras ella preparaba la cena mientras Kendall y Kylie, entonces preadolescentes, rebotaban en las paredes con energía. Divertida, la directora de casting le dijo a Jenner que debería presentar a su familia como un programa de telerrealidad para Seacrest. “Consígueme una reunión”, respondió Jenner. Ella lanzó a Seacrest al día siguiente; en 48 horas se vendió el espectáculo.

Un juego para teléfonos inteligentes Glu Mobile de 2014 ayudó a consolidar la relación entre las Kardashian y sus fans. Kim Kardashian: Hollywood permite a los usuarios jugar roles como modelos y actores y construir su reputación para llegar a la lista A. Fue extremadamente exitoso. Kim se embolsó 45 millones a través del juego de 2015 a 2016, mientras que el desarrollador Glu Mobile le dio crédito al juego por impulsar sus resultados financieros de 2020 debido a un “resurgimiento” del interés. “Kris entendió hace una década que el futuro de las marcas de sus hijos tenía que ser trans-media”, dice Niccolo de Masi, el ex director ejecutivo de Glu Mobile que presentó la idea del juego a las Kardashian. “Lo que me encanta de Kris y Kim es que ambas son muy disciplinadas, llegan a tiempo y hacen lo que dicen que van a hacer”, agrega. “Suena simple, pero hay una breve lista de personas de Hollywood que hacen eso”.

En 2019, Forbes nombró multimillonaria a Kylie Jenner después de que la familia mostrara documentos financieros, un proceso que incluyó visitas a la casa de Kris Jenner en Hidden Hills. Nuestra estimación se basó en los ingresos y dividendos de Kylie Cosmetics pagados por la empresa. Cuando Coty adquirió una participación del 51% en la marca de maquillaje al año siguiente por $600 millones, fue un gran golpe para Kylie. Pero la letra pequeña del acuerdo reveló algo completamente diferente: que Kylie Cosmetics no era tan grande ni tan rentable como la familia había afirmado anteriormente a Forbes. Kylie fue eliminada de la lista de multimillonarios en 2020, y Forbes afirmó que las declaraciones de impuestos de Kylie habían sido manipuladas, una afirmación que los representantes de Kylie y Kris Jenner negaron. Kris aparentemente estaba molesto por la historia. Pero cuando se le preguntó al respecto en la sesión de fotos, Jenner respondió: “No tengo idea. Pero gracias.”

No todas las producciones dirigidas por Jenner son una victoria. En 2012, Kourtney, Khloe y Kim firmaron un acuerdo de licencia para lanzar Khroma Beauty, pero fueron demandadas por supuesta infracción de marca registrada del nombre de la empresa por parte del propietario Kroma Makeup, con sede en la UE. Las dos partes llegaron a un acuerdo. Khroma cambió su nombre a Kardashian Beauty, pero nunca despegó. En 2017, la familia fue criticada después de que se ridiculizara el comercial de Pepsi de Kendall Jenner por trivializar el movimiento Black Lives Matter. Pepsi terminó disculpándose con Kendall Jenner.

El capital privado es la próxima frontera para la familia. En septiembre, Kim lanzó SKYY Partners con el ex pez gordo de Carlyle Group, Jay Sammons, el negociador detrás de adquisiciones como la marca de moda urbana Supreme. Como socia de la empresa, Jenner participará en los esfuerzos de recaudación de fondos y en la selección de las inversiones. Cientos de empresas ya han presentado la empresa, afirma Jenner.

En septiembre, Jenner también lanzó su segundo lanzamiento de productos con Kylie Cosmetics, llamado Kris Collection. La línea de edición limitada consta de los “imprescindibles” de Jenner, que incluyen polvos compactos, lápices labiales y parches refrescantes debajo de los ojos. Las reseñas hasta ahora son escasas, con pocos influencers verificados de TikTok e Instagram que publiquen sobre los productos.

Habiendo construido un negocio de entretenimiento enormemente popular en su sexta década, Jenner cree que hay lugar en la mesa para más emprendedores como ella. “Creo que la gente está encontrando su propio poder y su propia forma de hacer las cosas. Y creo que eso en sí mismo es muy poderoso”, dice Jenner sobre encontrar el éxito después de los 50. “¿Y sabes qué? Le da a muchas otras personas la esperanza de que hayano hay prisa.

Keeping up with the Kids…

Un desglose de quién hace qué en el imperio Kardashian.

Kim Kardashian

• Cofundador, Skims (ropa moldeadora)

• Fundador y CEO, SKKN By Kim (cuidado de la piel)

• Cofundador y socio gerente, SKYY Partners (capital privado)

• Licenciante, Kim Kardashian: Hollywood (juego móvil)

Kylie Jenner

• Fundador, Kylie Cosmetics (maquillaje y cuidado de la piel)

• Cofundadora, Kendall + Kylie (ropa)

• CEO, Kylie Swim (trajes de baño)

Khloe Kardashian

• Cofundador, Good American (ropa)

Kourtney Kardashian

• Fundador, Poosh (sitio web de estilo de vida)

• Fundador, Lemme (vitaminas/suplementos)

Kendall Jenner

• Fundador, 818 Tequila (licor)

• Cofundadora, Kendall + Kylie (ropa)

Robert Kardashian

• Fundador, salsa picante Grandeza (condimento)

• Fundador, Arthur George (calcetines)

• Fundador, Halfway Dead (ropa)

Esta nota fue publicada originalmente en Forbes US

