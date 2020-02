Estos son los estrenos y novedades de marzo en Amazon Prime Video

Para el mes de marzo se destaca en Amazon Prime Video el contenido de Disney, y la puesta en pantalla de dos series originales.

Entre los estrenos de Amazon Originals, solo prevén el debut de una serie y un reality show.

6 de marzo, ZeroZeroZero.

Es un drama policial inspirado por el libro del mismo nombre del autor bestseller, Roberto Saviano, te llevará en el viaje que sigue el envío de cocaína, desde los carteles mexicanos a los sindicatos del crimen italiano que se encargan de la distribución mundial, y los negocios en Estados Unidos.

26 de marzo, Making the Cut, primera temporada.

Liderados por Heidi Klumm, un grupo de diseñadores compite en Nueva York, París y Tokio para llevar diseños a un nuevo nivel.

En cuanto a películas y series de catálogo, el servicio presenta:

1 de marzo. La bella y la bestia: La historia de un arrogante príncipe que es maldecido convirtiéndose en un monstruo, hasta que aprenda a enamorarse sinceramente y rompa el hechizo.

How I Met Your Mother (T1-9): Llega completa la historia que un padre relata a sus hijos, de sus aventuras y las de sus cuatro mejores amigos en el camino para conocer a su madre.

The Lord of the Rings: The Two Towers: Más de las historias de Frodo y Sam, esta vez cuando se oponen al nuevo aliado de Sauron, Saruman. Completan la lista, This is Us (T3) y Will and Grace.

3 de marzo, The Last Witch Hunter y Caronte, la historia de un expolicía que sale de la cárcel reconvertido en abogado y con sed de justicia.

8 de marzo, Un papá pirata, protagonizada por Miguel Rodarte donde intentan dar sentido a una paternidad muy especial. En tanto para el 14 del mismo mes, Keeping Up With The Kardashians sigue mostrando el universo de las herederas del abogado de OJ Simpson.

Para el 19 de marzo, Midsommar y Doblemente embarazada, y al día siguiente, llega la nueva versión del Libro de la Selva.

Y una semana después, Placa de acero: un policial desopilante donde al único policía honesto en la ciudad se le asigna un compañero perezoso y corrupto.

Concluyendo el mes, el 31 de marzo, aparece Unsane, una mujer joven involuntariamente internada en una institución mental que enfrentará sus peores miedos en el límite de lo real y lo fantástico.

