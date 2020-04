¿Cómo lograr que los colaboradores “se pongan la camiseta” de la empresa?

Por: Raciel Sosa*

“Ponerse la camiseta” es una expresión que tiene un origen popular, el fútbol. Los equipos de fútbol traen la camiseta que los distingue y el jugador que está en la cancha usa la camiseta que lo identifica como un jugador de ese equipo y le da identidad no sólo a la persona sino al equipo como tal. Cuando hablamos de que en una organización los colaboradores tienen puesta la camiseta de la empresa nos referimos, justamente, a que la gente se identifica con la organización, con los valores de la organización, con su misión y que están, realmente, vinculados y comprometidos con ésta.

¿Por qué representa un reto para las empresas?

En desarrollo humano decimos que “la gente cambia por sus motivos, no por tus motivos”, es decir, la gente no se pone la camiseta por los motivos de la empresa, sino por sus motivos. Cuando yo veo que en la empresa en la que trabajo voy a lograr cosas que a mí en lo personal y profesional me importan es cuando veo beneficios de ser parte de esa firma. Se trata de un gran desafío ya que la empresa no puede hacer que la gente se ponga la camiseta, más bien, puede estimular lo necesario para que se pongan la camiseta.

¿Doble reto cuando se trata de empleados millennials?

No lo creo; lo que pasa es que seguimos queriendo atraer a la gente por los motivos que tenían otras generaciones. Para generaciones anteriores era muy importante permanecer muchos años en la empresa y generar antigüedad porque en aquella época la antigüedad era muy valorada. Hoy los millennials se motivan por otras cosas. En este sentido, por ejemplo, algo que hace que los millennials se pongan la camiseta es que la empresa tenga sensibilidad ecológica. En el siglo pasado la ecología ni siquiera era una palabra totalmente difundida ni considerada por todos; la ecología no era algo que a la gente le preocupara demasiado pero hoy los millennials están comprometidos con ese tipo de temas. De ahí que no lo considero doble reto para las empresas; más bien, es un reto diferente. No es lo mismo retener al baby boomer que a alguien de la generación x o un millennial. La generación millennial está comprometida con las causas sociales, con la ecología, ya no les preocupa tanto permanecer por años en una empresa, les interesa más optar por un trabajo novedoso, con ambientes de trabajo flexibles … Y ahí creo que es donde está el problema ya que la mayor parte de las empresas siguen aferradas a querer que la gente se ponga la camiseta por las mismas razones de generaciones anteriores.

¿Qué hacer para que los colaboradores se pongan la camiseta de la empresa?

Partimos de conocer y entender a nuestros colaboradores, es decir, saber quiénes son, qué les preocupa, qué les motiva. A partir de ahí, podemos generar estrategias que los vinculen a la organización. No podemos crear un entorno de atracción y retención de personal desde un modelo unilateral. Debemos captar qué motiva a las diferentes generaciones que trabajan en la organización. Por lo que:

Conoce bien a tus colaboradores

Detecta los aspectos que harán que tus colaboradores se vinculen con la organización y, en consecuencia, construye prácticas e iniciativas en esa dirección.

Ten un programa de comunicación muy robusto para dar a conocer esas prácticas e iniciativas, ya que, en ocasiones, pareciera que eso se vuelve una especie de secreto organizacional. En ese sentido, la campaña de comunicación debe contestar a preguntas como: quién comunica, a quién comunica, qué comunica, cómo lo comunica.

Cuando la gente está comprometida con la empresa aporta iniciativas y se siente parte de ella. Las empresas deben seguir trabajando en crear estrategias para que sus colaboradores tengan y mantengan un sentimiento de pertenencia a la empresa, lo cual repercute también en los clientes externos, creando un entorno positivo en todos los niveles.

