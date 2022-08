Como Oxxo, Comex quiere abrir una tienda nueva cada día y medio

En México, Comex se ha posicionado como el quinto retail más importante por número de tiendas, solo por debajo de empresas como Oxxo, Modelorama o Farmacias Familiares, algo que para su director general, Javier Sosa, es algo muy importante, ya que no son una categoría de primera necesidad; sin embargo, la empresa va por más y en sus planes esta abrir una nueva sucursal en el territorio nacional cada día y medio.

En entrevista con Forbes México, el directivo asegura que la clave del éxito es una combinación de varios factores, que van desde sus concesionarios y la innovación hasta la oportunidad de hacer entregas en 24 horas, lo cual los ha llevado a que 7 de cada 10 mexicanos los consideren como su primera opción en la cuando piensan en pintura.

“Somos el quinto retail más grande en México (por número de tiendas); sin ser una categoría de primera necesidad, nuestros clientes han confiado en nuestro modelo, en nuestro proyecto de especialización, en asesoría de color, en asesoría de producto, en recubrimientos, que te da la mejor experiencia de compra”, comenta.

De acuerdo con Sosa, Comex viene creciendo desde hace 5 años a un ritmo de la apertura de una tienda cada día y medio, por lo que este será el ritmo que seguirá hacia el futuro, ya que si bien hay regiones del país donde ya observa un nivel de saturación mucho más alto en tiendas, aun hay zonas de oportunidad.

Y es que, precisa, Comex tiene la capacidad a nivel nacional de atender a 20,000 mexicanos por cada punto de venta, pero algunas regiones del Centro, Golfo, Sureste ya está saturado, sin embargo, en otras regiones como Bajío, Norte, Occidente, Pacífico, la presencia aún puede reforzarse.

“Afortunadamente existe la disposición, la demanda, no solo del consumidor doméstico, sino también de los oficios, de los consumidores profesionales, de las empresas, seguiremos con ese ritmo y no tenemos un número en particular, pero sin duda, a un ritmo de 175 a 200 tiendas por año pues estaremos llegando en el 2022 por lo menos a 5,200 y en este ritmo sucesivamente por los próximos años”, destaca.

Para el director general de la empresa, la clave del éxito de la empresa se debe a una combinación que va desde su trabajo para mejorar la experiencia de compra, la diferenciación de herramienta a sus consumidores, el diseño de sus sucursales.

“Comex es encargado de generar innovación en producto, de mantener una calidad de manufactura, de distribución de logística de primer mundo de primer nivel para poder llegar a todo el país en menos de 24 horas, de innovar en términos de la generación de demanda a través de publicidad, de creación de marca de medición de la satisfacción de nuestros clientes en donde invertimos muy fuertemente”.

Javier Sosa cuenta que en estos últimos años la pandemia del Covid-19 no fue un freno para sus planes, ya que muchos mexicanos descubrieron que su casa, además de ser su hogar, se convirtió en escuela, oficina, un lugar de convivencia y renovarlo podía causar un impacto positivo en sus vidas; aunque enfrentan retos como la inflación.

“Durante los últimos 2 años el crecimiento que tuvimos en la importancia que le da en su cartera de gastos de nuestros los consumidores domésticos a la pintura creció enormemente. La cercanía con más de 5,000 puntos de venta, la calidad de nuestros productos el modelo que utilizamos para poder entregar pintura a domicilio, la aceleración de nuestro modelo de ecommerce hizo que durante estos años Comex tuviera un crecimiento extraordinario”.

En este sentido, precisa que lograron avances de 12% en 2020 y de 15% en 2021, además no frenaron sus planes de apertura y este periodo abrieron 200 sucursales de la manos de sus 600 concesionarios.

Asimismo, comenta que el mundo enfrenta a muchas circunstancias que hacen que el sector de manufactura química esté en el momento más difícil de su historia, adicional, que van desde la escasez de materia prima, el elevado costo de logística y distribución entre Europa, Asia y Estados Unidos.

Pero al pertenecer al grupo más grande del mundo en pinturas los ha ayudado a tener contratos, a tener garantías de abasto comparativamente con lo que puede ofrecerse en México; además de hacer más eficientes sus plantas, centros de distribución los ha ayudado a sortear mejor estas circunstancias.

“Obviamente la inflación asociada, no solamente a la categoría de pinturas sino en general en el país, nos ha obligado a incrementar nuestros precios siempre buscando por ser la mejor relación de calidad y precio, obviamente esto también nos ha obligado a incrementar las posibilidades de acercar con competitividad nuestros productos”, detalla Sosa.

