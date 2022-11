La compra de Twitter por Elon Musk fue una ganancia inmediata de 1,000 mdd para estos 13 fondos de cobertura

Para muchos fondos de cobertura, la compra “forzada” de Twitter por parte de Elon Musk por 44,000 millones de dólares representó un intercambio de dinero fácil.

“No tenías que ser un genio para darte cuenta de que iba a terminar ese trato”, dijo Carl Icahn en la Cumbre Iconoclasta de Forbes el 3 de noviembre, y agregó que habría considerado emprender una pelea de poder si el trato fracasara.

Icahn le dijo a la audiencia en la Sociedad Histórica de Nueva York que obtuvo una ganancia de alrededor de 250 millones al invertir en Twitter este verano. Pero estuvo lejos de ser el único que se benefició. Las presentaciones regulatorias muestran que los fondos de cobertura liderados por multimillonarios, incluidos Citadel Advisors, Millennium Management, D.E. Shaw y Third Point construyeron grandes posiciones en Twitter en el segundo y tercer trimestre, así como otras firmas como Pentwater Capital y Farallon Capital.

Musk firmó un acuerdo de fusión para comprar Twitter por 54,20 por acción en abril, pero las acciones se cotizaban a 32,65 en julio cuando intentó rescindir el acuerdo. Eso creó una oportunidad de arbitraje de hasta un 66% de retorno para los inversores que dudaban de que Musk tuviera muchas posibilidades de retirarse en el Tribunal de Cancillería de Delaware.

La presentación 13-F del tercer trimestre de Icahn ante la SEC muestra que poseía 12,5 millones de acciones de Twitter al 30 de septiembre. Dijo en la cumbre de Forbes que compró a mediados de los 30, si compró a un precio promedio de 35 por acción y obtuvo una ganancia de 19,20 en cada uno cuando el trato se cerró al precio original de 54,20 por acción el 28 de octubre, habría obtenido una ganancia neta de 240 millones.

El único fondo que hizo una apuesta mayor que Icahn fue Pentwater Capital Management, con sede en Naples, Florida, fundado por Matthew Halbower en 2007. Compró 18,1 millones de acciones durante el segundo trimestre y agregó otras 5,3 millones de acciones al final del tercer trimestre. Si compró esos 24 millones de acciones al precio medio de cierre de las acciones de Twitter de 40,16 en el primer trimestre y 41,05 en el segundo trimestre y las mantuvo hasta la finalización de la adquisición en octubre, habría obtenido 324 millones en ganancias. Pentwater no respondió a una solicitud de comentarios.

En total, Forbes encontró 13 fondos de cobertura que gastaron más de 100 millones de dólares aumentando sus participaciones en Twitter entre el final del primer trimestre y el final del tercer trimestre de este año. Nos comunicamos con cada fondo para solicitar precios de compra promedio y estimamos que compraron al precio de cierre promedio de Twitter en cada trimestre si no había información más precisa disponible. Estos fondos compraron acumulativamente más del 10% de la compañía en los seis meses previos al 30 de septiembre y probablemente obtuvieron más de 1,000 millones en ganancias con el acuerdo.

Estos números no incluyen ninguna acción adicional que las empresas hayan comprado en octubre, cuando los márgenes eran más reducidos mientras Musk finalizaba la adquisición, y no incluyen las posibles transacciones que tuvieron lugar en cada trimestre. Las presentaciones 13-F muestran una instantánea simple de las tenencias de acciones largas de cada empresa el último día de cada trimestre y no brindan suficiente información para precisar las ganancias y pérdidas exactas, pero a menudo representan la imagen más completa de qué fondos están comprando y vendiendo .

Los mayores ganadores incluyeron Segantii Capital Management, con sede en Hong Kong, fundada por el inversionista británico Simon Sadler, y Farallon Capital, la firma con sede en San Francisco fundada por Thomas Steyer en 1986 y ahora dirigida por Andrew Spokes.

Greenlight Capital de David Einhorn inició una posición de 4,3 millones de acciones en el tercer trimestre, según muestra su presentación 13-F, y escribió en una carta a los inversores vista por Forbes en la que el precio de compra promedio era de 37,24 por acción. Esperaba que el Tribunal de Cancillería de Delaware desconfiara de invitar a demandas de remordimiento de futuros compradores si permitía que Musk se marchara.

“La jurisprudencia al respecto es bastante clara. Si fuera alguien que no fuera Musk, reduciríamos las probabilidades de que el comprador se saliera del trato a mucho menos del 5%”, escribió Einhorn en la carta antes de la finalización del trato. “A este precio, hay una ventaja de 17 por acción si TWTR prevalece en los tribunales y creemos que hay una desventaja de alrededor de 17 por acción, si se rompe el trato. Por lo tanto, estamos obteniendo 50-50 probabilidades de algo que debería suceder más del 95% de las veces”.

Musk vio la escritura en la pared y cambió de rumbo en octubre, aceptando pagar el precio total como esperaban estos inversores. Sus primeras semanas como propietario de Twitter estuvieron marcadas por la confusión y las quejas después de que abrió la verificación a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar 8 dólares por mes, lo que provocó una ola de cuentas de parodia “verificadas” y fueron despedidos unos 3,700 empleados, casi la mitad de su plantilla.

Ha advertido al personal de Twitter que “la bancarrota no está descartada”, pero si su inversión de capital de 44,000 millones se esfuma, los fondos de cobertura a los que pagó ese efectivo se reirán todo el camino hasta el banco.

