Compra de Kansas City Southern crea el primer tren que une Canadá, EU y México

Reuters.- Canadian Pacific Railway Ltd firmó este miércoles un acuerdo de efectivo y acciones por 27,200 millones de dólares para comprar Kansas City Southern, después de que Canadian National Railway Co admitiera que no podía salvar su propio acuerdo de 29,600 millones por la empresa de ferrocarriles de Estados Unidos.

La fusión creará el primer ferrocarril directo que unirá Canadá, Estados Unidos y México, con una red que abarca unos 32,000 kilómetros y aproximadamente 8,700 millones en ingresos anuales.

El acuerdo de efectivo y acciones de 300 dólares por papel que consiguió Canadian Pacific es más alto que el trato en efectivo y acciones de 275 dólares por título que había obtenido en marzo para comprar Kansas City Southern.

Ese acuerdo se canceló cuando Canadian National negoció con Kansas City Southern en mayo con una oferta de efectivo y acciones de 325 dólares por acción.

Las acciones de Kansas City Southern registran pocos cambios a 281,55 dólares en las operaciones de este día en Nueva York.

Canadian National sufrió un golpe cuando el regulador U.S. Surface Transportation Board (STB) rechazó el mes pasado una estructura temporal de “fideicomiso con derecho a voto”, que habría permitido a los accionistas de Kansas City Southern recibir la consideración del acuerdo sin tener que esperar la aprobación regulatoria completa.

Canadian Pacific ha obtenido la aprobación de su fideicomiso de voto propuesto por el STB, por lo que los accionistas de Kansas City Southern recibirán los 300 dólares por acción en efectivo y acciones, incluso si el regulador rechaza el acuerdo.

La certeza regulatoria que esto proporcionó convenció al directorio de Kansas City Southern de cambiar a un acuerdo con Canadian Pacific, a pesar de que su oferta era más baja que la de Canadian National.

Canadian National también se había enfrentado a la presión de algunos de sus inversionistas, incluido el fondo de cobertura TCI Management Ltd, para que abandonara su intento por comprar Kansas City Southern.

Las acciones de Canadian National han subido 3.7%, a 150,97 dólares canadienses, ya que sus inversionistas expresaron alivio por el abandono del intento del acuerdo.

