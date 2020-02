Con fecha fatal y presión de activistas, hoy arranca análisis de regulación del cannabis

Son las 9 de la mañana del martes 25 de febrero de 2020 y en el jardín público Luis Pasteur, ubicado frente al Senado de la República, se esparce un fuerte aroma a cannabis quemado que capta la atención de los transeúntes.

Esta zona de “cultivo público, colectivo, no clandestino” y “espacio de tolerancia” para el consumo de marihuana se estableció hace 25 días, con el objetivo de que en el dictamen de la regulación del cannabis que se analiza en la Cámara Alta se incluya la no criminalización del uso personal sin fines de lucro o comercio.

“Fumar o cultivar una planta sin fines de lucro es un derecho humano fundamental, no debes pedir permiso por ejercer un derecho, por ejemplo, tomar alcohol es un derecho y no necesitas registros, licencias. Los fumadores de marihuana no queremos un trato discriminatorio, tampoco aceptamos el límite de cuatro plantas que nos imponen, no somos criminales por cultivar más de cuatro plantas, además este límite sirve para que nos extorsionen”, apunta Pier Giuseppe Coppe Hernández integrante del Movimiento Cannábico Mexicano.

El olor y la música no para durante todo el día en este espacio en donde se reúnen desde activistas por el consumo de marihuana, jóvenes vestidos con traje, músicos, hasta personas sin hogar, todos platican e incluso comparten alimentos y bebidas.

Hoy inicia el análisis y discusión en comisiones del dictamen de regulación de marihuana, 63 días antes de que se cumpla el plazo que otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su prorroga para modificar la Ley General de Salud luego de que en 2015 declaró como inconstitucional de los artículos 235, 237, 245 y fracciones del 247 y 248, que prohibía el consumo de la marihuana con fines lúdicos.

El predictamen, que circuló en octubre de 2019 en el Senado, propone la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, una dependencia pública a través de la cual el Estado mexicano controlaría el almacenamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, empaque, etiquetado, exportación, la importación, la producción y la venta del aún considerado enervante.

De acuerdo con el documento, este instituto emitirá cuatro tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, la transformación, venta y exportación o importación de la mariguana.

Pero también estas licencias abarcaría actividades auxiliares como la transportación y el almacenamiento y serían excluyentes una de la otra, por lo que una persona sólo podría solicitar un tipo de licencia.

A través del instituto las personas físicas y jurídicas podrán contar con una autorización la venta de cannabis psicoactiva a mayores de edad en establecimientos autorizados, aunque estaría prohibida la venta de productos de cannabis mezclados con otras sustancias que aumenten sus efectos como alcohol, tabaco o cafeína. Además, el instituto establecerá los niveles máximos de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD

El homogéneo grupo del rebautizado Jardín Cannábico Luis Pasteur, entre Avenida Insurgentes y Avenida Paseos de la Reforma, dos de las más transitadas de la Ciudad de México, da la bienvenida a un instituto que controlé o combate el comercio informal de esta planta, advierten que van a oponerse a la sobre regulación.

“No queremos sobre regulación porque mucha gente va a preferir comprarle al narco que esperar un permiso para fumar marihuana. Que las empresas puedan vender marihuana pero que los consumidores y productores a pequeña escala no quedemos excluidos y todo por generar una mecánica fiscal y económica de esta planta sagrada”, afirma el activista entrevistado por Forbes México.

