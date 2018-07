Confidencias | Fortnite da una muestra del poder de los videojuegos

F

ortaleza demuestra la startup mexicana Econduce que sigue creciendo con sus scooters eléctricos. Al parecer, la firma abrirá estaciones en la colonia Nápoles, así como cubrir toda la zona de Polanco en el corto plazo, la Del Valle Centro y Sur. Hace tres años, la firma comenzó operaciones con 50 scooters y actualmente llegan a 500 en la zona Centro, desde las Lomas hasta la Colonia Del Valle Norte.

portunidad para seguir creciendo en nuestro país ve la firma estadounidense FedEx. Esta semana se sumó un vuelo más de importación en México, que conectará directamente a Estados Unidos y a los 220 países en los que la empresa tiene presencia, a través de su Centro de Distribución Mundial ubicado en Memphis, Tennessee. A principios de 2017, FedEx Express inauguró el vuelo de importación en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, para fortalecer la red de conexión.

ecientemente, la cadena de cines Cinépolis lanzó un chatbot en México, que es un robot o un agente virtual que simula conversaciones humanas y cuenta con un procesamiento de lenguaje natural en español, para dar servicio a los clientes de la firma cinematográfica. El plan no se quedará sólo en el mercado nacional, la empresa analiza introducir esta tecnología en los otros 13 países donde tiene presencia, donde comenzarían con pequeñas pruebas. Cinépolis tiene cines en mercados como España, India y Estados Unidos.

uenas noticias en la firma Starbucks, que reportó sus ingresos trimestrales, superando las previsiones de los analistas de Wall Street. Se trata del último informe bajo la presidencia de Howard Schultz. Durante sus dos periodos al frente de la empresa, (1986-2000 y 2008-2017), Shultz la catapultó al panorama internacional y la consolidó como una potencia. Tras renunciar en diciembre pasado a la posición de CEO, se desempeñó como presidente, cargo que abandonó el 25 de junio pasado.

l miércoles de la pasada semana, Facebook perdió unos 120,000 millones de dólares (el triple de lo que vale Ford Motor Company) en valor luego de que reportara una desaceleración en el crecimiento de sus usuarios y sus ingresos. Es cierto que es mucho dinero, pero, que nadie se equivoque, no es el principio de la debacle para la red social, que no perdió un solo centavo, sólo dejó de ganar dinero al ritmo que solía hacerlo. Diversos analistas aún se mantienen alcistas en la acción.

i queda alguna duda del poder de los videojuegos, va un apunte: Fortnite, el juego fenómeno del momento, hizo que Epic, el despacho de lo desarrolló, ganara 8,500 millones de dólares durante el trimestre y disparó el valor de la compañía de 5,000 a 8,000 millones. Es un título que vende cada día 2 millones de dólares. ¿Lo insólito? Es gratuito. Los 125 millones de jugadores pagan por cosas virtuales dentro del juego, como bailes para celebrar una victoria. Vaya.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.