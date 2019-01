Confidencias | Esta empresa de mariguana prepara su primera fábrica en EU

F

ue cosa de ‘tiempo’, para que SAP seleccionara a Workforce Dimensions como su solución de administración de la fuerza laboral para clientes con complejos requisitos de programación, tiempo y asistencia, gestión de ausencias, actividades laborales y análisis del personal. Nos dicen que podría ser este mismo miércoles cuando SAP dé a conocer este hecho. SAP Time Management by Kronos es una solución de soporte en la nube que permite a los gerentes y colaboradores aprovechar la inteligencia artificial, el machine learning y el análisis integrado. Ambas firmas, aseguran, planean ampliar aún más su colaboración estratégica de largo tiempo para respaldar la investigación de analíticos, ciencia de datos e Inteligencia Artificial, con esfuerzos para ayudar a identificar futuras oportunidades para mejorar la eficiencia de la fuerza laboral.

O

portuna medida de MasterCard es echar, por estos días, la Guía de Seguridad Digital, para ayudar a bancos, comercios y socios a aumentar la seguridad de los pagos en línea, y mejorar la experiencia del consumidor por medios de un amplio conjunto de iniciativas. Esto llega en un momento crucial para América Latina y el Caribe, donde la demanda de comercio electrónico incrementó de 126 millones de personas en 2016 a 156 millones en 2019, mientras que las ventas realizadas en línea subieron de 40,000 millones de dólares en 2016 a 80,000 millones en 2019.

R

esultados positivos espera la empresa de mariguana medicinal Canopy Growth Corporation, donde tiene participación Constellation Brands -que importa la marca Corona y otras cervezas de Grupo Modelo en Estados Unidos desde México-, pues está iniciando el año con el pie derecho y se encuentra en vías de instalar su primera fábrica en el mercado estadounidense. El pasado 14 de enero, la compañía recibió una licencia por parte de Nueva York para procesar y producir cáñamo. El 1 de noviembre del año pasado, Constellation Brands cerró una inversión adicional por 4,000 millones de dólares en Canopy Growth, lo cual se financió con deuda.

B

uenos números han puesto felices a 20th Century Fox México, y no es para menos, ya que su más reciente entreno superó con creces las expectativas. Se trata de “Dragon Ball Super: Broly”, que en un sólo fin de semana destronó a “Aquaman” en la taquilla mexicana y generó más del doble que su anterior filme. Pero la distribuidora espera que esto no quedé sólo en la famosa historia de Akira Toriyama, sino que también tiene fuertes expectativos en “Alita: Battle Angel” -basa en el manga GUNNM-, que se estrenará el 14 de febrero de 2019 y que espera haga una taquilla de al menos 150 millones de pesos.

E

ntidad Mexicana de Acreditación, al mando de Jesús Cabrera, celebra su 20 aniversario como el organismo que vigila el cumplimiento de las diversas normas nacionales e internacionales que exigen la calidad e inocuidad de los productos y servicios ofertados en el territorio nacional. Es un tema vital pues México suma 769 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de las cuales 279 cuentan con organismos acreditados para certificar su cumplimiento. Asimismo, la EMA ha otorgado en su historia más de 5,500 acreditaciones para sectores como turismo, construcción, hidrocarburos, transporte y salud, entre otros.

S

egún nos informan que la compañía mexicana de accesorios masculinos Royal Flush está trabajando con la consultora Feher&Feher en el modelo de licencia de su marca para expandirse por todo el país. De momento cuentan con dos franquicias en Toluca y Guadalajara, pero quieren profesionalizar y mejorar los términos de la concesión. En sus planes de crecimiento también está convertir sus actuales kioskos en boutiques, pero sin perder su posicionamiento de marca que vende seguridad y sofisticación al oficinista de cuello blanco a precios medios.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.