Confidencias | Monterrey pone el ojo en la Inteligencia Artificial

ue esta vez la Sultana del Norte la que nos sorprende. Resulta que en eso de la Cuarta Revolución Industrial no se quiere quedar atrás y cerca de 30 empresas , junto con un grupo de 12 especialistas, impulsan en Monterrey un centro de desarrollo de Inteligencia Artificial, el cual se espera esté listo para antes de que termine 2018. La idea, es vincularlo al clúster industrial local y sumar a más empresas de la talla de IBM, Microsoft y Kuka, la alemana de robots industriales, por ejemplo. En este esfuerzo están presentes la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Nuevo León, así como autoridades locales.

tros motivos se suman para sustentar el arribo de Sotheby’s a México. Esta firma especializada en la venta de bienes inmuebles de lujo a nivel global, liderada por Philip A. White, Jr., eligió la capital del país para abrir su primera oficina en Latinoamérica. ¿El motivo? La rentabilidad de este sector en México. La decisión no debe tomarse a la ligera al considerar la solidez de la firma que el año pasado reportó 108 mil mdd en ventas (12 mil mdd fuera de EU); la cifra representa 25% más que el año previo. Nos cuentan que los empresarios nacionales del ramo permanecen inquietos ante el arribo del nuevo competidor.

esulta que muy a favor de la defensa de los derechos de los niños y la importancia de instrumentar políticas públicas para impulsar el desarrollo integral de la niñez del país se mostraron los candidatos a la presidencia de la República ya sea en actos públicos o a través de sus redes sociales. Pero papelito habla y en el caso de los candidatos, su plataforma política no habla por ellos y es que en sus propuestas en esta campaña electoral el elemento ausente fueron los infantes y como como el dicho popular mexicano sentencia “uno como quiera, pero ¿y las criaturas?”

anca de inversión privada salvadoreña pone la mira en México. Nos dicen que Polaris, es una firma que ayuda a las empresas en la adquisición y fusiones de empresas, quiere echar raíces aquí o lograr una alianza estrategia con otro ente de la banca de inversión en México en los próximos cinco años. También la marca accesorios para mujer Vaiza tiene planeado llegar este mes a para abrir una de sus primeras tiendas en Monterrey, además prevé tener una pequeña planta en el estado de Guanajuato en el corto plazo.

ste será un día de fiesta para el Infonavit, de David Penchyna, que no sólo celebra su Cumbre 2018 con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, sino que se dará a conocer al usuario con el crédito 10 millones del organismo. Asimismo, nos adelantan que se presentará un nuevo programa de movilidad hipotecaria, que incluye nuevas tasas de interés y mejoras crediticias para cambiarte de casa. Así, el Infonavit presume logros como en el sector viviendero como otorgar 7 de cada 10 créditos a los trabajadores que buscan comprar o remodelar su casa.

Siempre sí habrá periodo extraordinario en el Congreso, nos dicen en los pasillos del Senado, legisladores del PRI y del PAN. Esto estaría sucediendo en agosto y lo que esperan aprobar en él, entre otras cosas, es el nombramiento del Fiscal General y la eliminación del fuero a funcionarios públicos. ¿Por qué hasta esa fecha y no ahora? Todo indica que quieren saber quién será el próximo presidente de México antes de mover una coma a cualquier iniciativa. ¿Pues a qué le temen?

