Conoce el proyecto turístico de Arabia Saudita de 800,000 millones de dólares

Cualquiera que sea su noción preconcebida de Arabia Saudita como destino de viaje, está a punto de sufrir una renovación importante. Imaginemos Sindalah, por ejemplo, un complejo de 7 estrellas en una isla privada con tres complejos de ultralujo, 38 restaurantes de alta gama y múltiples puertos deportivos para superyates. O Qiddiya, una ciudad futurista de 600,000 habitantes que se eleva desde el suelo del desierto, dedicada a los deportes electrónicos y los juegos. ¿Qué tal Trojena, una estación de esquí de la era espacial construida sobre el alto desierto? ¿O el Mar Rojo, un vasto paisaje acuático de 50 complejos turísticos de lujo y 8,000 habitaciones de hotel repartidos en 22 islas en un archipiélago al estilo de las Maldivas, impulsado exclusivamente por energía eólica y solar? También está en proceso The Rig, un parque temático de aventuras de 5 mil millones de dólares construido sobre una plataforma petrolera en alta mar. Además, Arabia Saudita se está posicionando como destino de cruceros, habiendo comprado recientemente un barco por valor de 300 millones de dólares. En todo el Reino, nuevas carreteras, aeropuertos, campos de golf y terminales de cruceros están surgiendo de la arena. El mapa se está volviendo a dibujar literalmente en tiempo real.

Luego están todos los hoteles nuevos, con sus miles de habitaciones recién construidas. Las empresas hoteleras más emblemáticas del mundo (Ritz-Carlton, Four Seasons, St. Regis, Fairmont, Marriott, Hilton, Hyatt e InterContinental) se están esforzando por saltar a un proyecto de construcción que avanza más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Cualquiera de estos proyectos podría traspasar momentáneamente la fugaz capacidad de atención de la industria de viajes. Pero en conjunto, lo que está sucediendo en Arabia Saudita simplemente no se puede ignorar.

De hecho, a menudo puede resultar difícil visualizar la inmensidad de la transformación física de Arabia Saudita. Algunos de los proyectos en curso más notables, incluidos Sindalah, la isla privada de 7 estrellas, y Trojena, la improbable estación de esquí en el desierto, se incluyen en NEOM, una región construida desde cero de 500 mil millones de dólares en el noroeste de Arabia Saudita, donde el Reino está creando nuevas ciudades, centros turísticos y otros desarrollos. Con 10,200 millas cuadradas y delimitada por el Mar Rojo al sur y el Golfo de Aqaba al oeste, tiene aproximadamente el tamaño de Albania.

ISLA SINDALAH

Fantasy Island: Sindalah contará con 88 villas, 333 apartamentos, 51 tiendas minoristas de lujo y un puerto deportivo para superyates con 86 amarres. NEOM

Financiada principalmente por el Fondo de Inversión Pública (PIF) del Reino, de 700 mil millones de dólares, la idea de NEOM nació de Visión 2030, el gran plan de Arabia Saudita para deshacerse de su dependencia histórica del petróleo y diversificar su economía. Uno de los pilares del plan consiste en reinventar el país como un gigante turístico mundial. Cuando se anunciaron por primera vez en 2016, los objetivos turísticos del Reino parecían fantásticos: atraer 100 millones de visitantes nacionales y extranjeros al país cada año y aumentar la participación del turismo en la economía de aproximadamente el 3% al 10%. Ah, y hacerlo todo en sólo 14 años.

Esa aspiración parecía aún más absurda dado que, en 2016, Arabia Saudita aún no había abierto sus puertas a los viajeros internacionales de placer. En ese momento, los viajes al Reino estaban restringidos casi por completo a tres tipos de personas: trabajadores expatriados, aquellos con visas de negocios y peregrinos religiosos que visitaban las ciudades santas de La Meca y Medina.

Luego, en 2019, Arabia Saudita anunció que proporcionaría visas electrónicas y visas a su llegada a visitantes de 49 países, incluido Estados Unidos. Entre otros cambios anunciados en ese momento: las visitantes femeninas estarían exentas de usar una abaya, la túnica tradicional y obligatoria de pies a cabeza, en lugares públicos y se les permitiría viajar sin un acompañante masculino. Los turistas todavía tendrían que vestirse modestamente y La Meca permanecería fuera del alcance de los no musulmanes.

Desde que Arabia Saudita se abrió al mercado de viajes internacionales, la velocidad y el enfoque sin escatimar gastos para su transformación ha sorprendido incluso a los analistas de turismo más experimentados. “Estamos viendo planes tremendamente ambiciosos, enormes cantidades de desarrollo”, dice Caroline Bremner, jefa de investigación de viajes y turismo de Euromonitor International. “Se invierten miles de millones, en última instancia billones de dólares, en infraestructura y en diversificar su economía”. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estimó que el Reino ya ha gastado 800 mil millones de dólares, y eso no incluye las enormes cantidades de inversiones extranjeras que llegan.

La pandemia retrasó algunos proyectos, por supuesto, pero en lugar de reducir las expectativas, los sauditas aumentaron su objetivo a 150,000 visitantes anuales para 2030. Aquí es donde la semántica entra en juego. En el lenguaje turístico, un “visitante” se define como alguien que visita un sitio dentro del país, lo cual es muy diferente de lo que Euromonitor considera una “llegada”, alguien que hace pasar la noche. (Otras organizaciones a veces llaman a estos últimos “turistas”). Arabia Saudita tuvo más de 24 millones de llegadas extranjeras en 2023 y recibirá a casi 37 millones en 2030, según las proyecciones de Euromonitor. “Entonces, si cada uno de esos 37 millones de turistas que pasan la noche visitan tres sitios, prácticamente tenemos 100 millones de visitas”, dice Bremner. “Si a esto le sumamos los turistas nacionales, sus propios objetivos son bastante alcanzables”.

Una medida más significativa del éxito es cuánto se espera que gasten los extranjeros mientras estén en Arabia Saudita. Euromonitor predice que los turistas internacionales gastarán 38 mil millones de dólares en 2030. Pero el impacto económico total para Arabia Saudita será mucho mayor después de sumar los gastos de los viajeros nacionales y el efecto dominó de un millón de nuevos empleos turísticos. El WTTC proyecta que, para 2032, el sector turístico de Arabia Saudita podría contribuir con casi 169 mil millones de dólares a su PIB, lo que representa el 17.1% del total de la economía saudí.

WATERWORLD, SOBRE EL MAR ROJO

Waterworld: El proyecto Red Sea Global cuenta con varios complejos turísticos de lujo, incluido uno con bungalows sobre el agua.RED SEA GLOBAL

“Recuerde, están construyendo este destino basándose en el libro mayor, esencialmente desde cero, para el mercado internacional, y están incorporando lo mejor de lo mejor en términos de la calidad de las personas con las que trabajan”, dice Bremner. “Puedo ver que han pensado en todos los aspectos del turismo, desde el personal hasta el producto, la marca, el servicio, la conectividad y la sostenibilidad. Así que realmente parece que están construyendo algo para el próximo siglo”.

Prepararse para el futuro también significa reconocer el cambio radical en lo que querrán las próximas generaciones de viajeros globales. Aproximadamente el 90% de los jóvenes viajeros chinos y el 70% de los viajeros de la Generación Z en el Reino Unido, Australia e India dicen que buscan descubrir nuevos destinos, según datos de Skift Research. En ese sentido, ser el “the new kid on the block” del turismo es una enorme ventaja.

“Las nuevas generaciones tienen mucha más información a través de las redes sociales”, dijo Billy Canellas, jefe de gestión de activos de NEOM, a los asistentes a la conferencia en el Skift Global Forum East en diciembre. “[Los viajeros más jóvenes] están muy bien informados sobre los efectos del exceso de turismo en los destinos tradicionales”, añadió, señalando “una clara tendencia hacia destinos ecológicos y sostenibles” y un entusiasmo por aprender sobre la “cultura y las tradiciones de un destino”. diversidad.”

“El mercado del lujo se está volviendo más diverso y más joven, y se está desplazando hacia los mercados emergentes”, dice Bremner, señalando que los Emiratos Árabes Unidos, India y China son todos muy atractivos para este grupo demográfico. “Tenemos este viajero de lujo con una cara fresca, y no es la generación tradicional de viajeros mayores con mucho dinero. Es el viajero de lujo del Nuevo Mundo, altamente digital, muy consciente del medio ambiente y para quien el impacto social es importante”.

“No se equivoquen”, dice Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Turismo de Estados Unidos, “lo que Arabia Saudita está haciendo es identificar quiénes son algunos de los viajeros más importantes: las personas dispuestas a gastar mucho dinero en experiencias y preguntando: ¿Cómo podemos conseguirlas?

Por supuesto, hay muchas maneras en que la gran visión saudí puede desviarse. En primer lugar, existen enormes riesgos financieros que se heredan al abordar tantos gigaproyectos a la vez, incluso para un país con bolsillos sin fondo. “Los sauditas tienen una deuda pública del 82% en comparación con los ingresos del gobierno”, dice Bremner, señalando que la deuda pública oficial como porcentaje del PIB fue del 23.8% en 2023. Aún así, todo es relativo. La relación deuda/PIB del Reino es casi el doble de lo que era hace una década, pero sigue siendo bastante baja en comparación con otros países. Por ejemplo, la deuda pública de Suiza es el 41% del PIB. La deuda de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá es del 133% y 106% del PIB, respectivamente. La deuda del Reino Unido es el 98% del PIB.

La mayor preocupación de Bremner es el exceso de capacidad hotelera, que en última instancia haría bajar los precios. “Ese posicionamiento del lujo va a sufrir un poco de erosión, porque [los sauditas] se están moviendo muy rápido. Con ese nivel de oferta, es bastante difícil lograr un equilibrio”, afirma, y añade que el último modelo de pronóstico de Euromonitor International predice que el gasto medio del viajero ya habrá disminuido para 2030. “Demasiadas habitaciones de hotel que no se llenan impulsarán los precios a la baja, así que eso es un riesgo”.

FOUR SEASONS RESORT SAND DOLLARS

Sand Dollars: Un nuevo Four Seasons forma parte de Red Sea Global y contará con 149 habitaciones y suites, un spa y un campo de golf de 18 hoyos. FOUR SEASONS RESORTS

Además, Arabia Saudita tiene un persistente problema de relaciones públicas entre muchos posibles viajeros, especialmente aquellos de Occidente. El Reino todavía tiene leyes estrictas sobre el consumo de alcohol y severas restricciones para las mujeres, sin mencionar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y ataques contra periodistas. En 2021, Estados Unidos culpó oficialmente al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, por el asesinato del periodista del Washington Post en 2018, Jamal Khashoggi.

Pero cualquier preocupación sobre los derechos humanos no ha impedido que las corporaciones multinacionales inviertan en la gran visión del Reino. “Para algunos jugadores será una cuestión muy importante, tal vez una completa barrera de entrada”, afirma Bremner. “Sin embargo, podemos ver que la mayoría de las marcas de hoteles de lujo ya se han desplazado de China y los Emiratos Árabes Unidos. a Arabia Saudita”.

Después de todo, al mercado de viajes internacional nada le gusta más que un destino nuevo y brillante en un mercado emergente y, en este momento, Oriente Medio está atravesando su momento. “Tenemos a Oriente Medio en una ubicación perfecta”, dice Bremner, “al igual que Turquía, a cinco horas de vuelo de Asia y Europa occidental”.

Incluso con el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado, Medio Oriente fue, sin embargo, la región turística de más rápido crecimiento en 2023, con llegadas internacionales un 23% por encima de los niveles prepandémicos, según el Tourism Recovery Tracker de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Eso es un 35% por encima del promedio mundial, ya que el resto del turismo del mundo todavía tiene, en promedio, un déficit de 12 puntos en comparación con el volumen de visitantes de 2019.

Si bien poco más de tres millones de turistas estadounidenses visitaron la región en 2023, lo que representa el 12.6% del total de turistas estadounidenses salientes, eso representa un enorme salto del 39% con respecto a 2019. Y aunque la porción de turistas estadounidenses de Oriente Medio fue menor que la de Europa (40%) y Asia (15,7%) el año pasado, fue la única de las tres regiones que creció desde la pandemia.

Pero a Freeman no le preocupa la capacidad de Arabia Saudita para atraer a un gran número de turistas estadounidenses. “Me preocupa que intenten atraer a europeos, a personas de Oriente Medio que gastan mucho y a asiáticos, que de otro modo habrían venido y gastado su dinero en Estados Unidos”, dice.

Después de todo, dice Freeman, el turismo internacional es un deporte cada vez más competitivo en el que la ganancia de un país es la pérdida de otro: “Lo que nos hace reflexionar”, dice, “es que otras naciones ahora se dan cuenta de que viajar es una competencia global para descubrir quién puede atraer turistas o clientes.”

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

