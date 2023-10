Conozca a los propietarios multimillonarios que se enfrentan en la Serie Mundial

El 23 de octubre, el multimillonario propietario de los Texas Rangers, Ray Davis, sonrió mientras levantaba el Trofeo del Campeonato de la Liga Americana sobre su cabeza. “Ha sido una larga espera para nuestra base de fanáticos y nuestro equipo, y estoy muy orgulloso de todos ellos”, anunció a los fieles de los Rangers en el Minute Maid Park de Houston. Hace apenas 12 años, Davis había estado exactamente en la misma posición cuando su club consiguió un boleto para la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva, y finalmente no logró entregar el premio más codiciado del béisbol.

Una vez más, los Rangers tendrán la oportunidad de poner fin a una sequía de campeonatos que se remonta a la temporada inaugural de la franquicia hace 52 años cuando salgan al campo contra los Diamondbacks de Arizona esta noche en la Serie Mundial de 2023. De cualquier manera, Davis ya ganó. Cuando el magnate del gas natural de 81 años encabezó un grupo de inversores que compraron el club en 2010, el precio de venta fue de 593 millones de dólares. En marzo, Forbes estimó que los Rangers valían 2,230 millones de dólares, la duodécima franquicia más valiosa de la liga. Esa cifra podría ser incluso mayor hoy, según informes de mayo de que un socio minoritario buscaba una valoración de 3,000 millones de dólares por una participación del 10%.

Y Davis, que construyó su fortuna estimada en 2,900 millones de dólares principalmente en el negocio de la energía, no es el único propietario de béisbol que se beneficia de las crecientes mareas económicas. Los valores de las franquicias de la MLB aumentaron un 12% a un promedio de 2,320 millones este año, lo que significa que incluso los clubes menos valiosos de la liga están llenando los bolsillos de sus dueños, incluidos los Diamondbacks de Arizona, clasificados en el puesto 23, y su socio gerente, Ken Kendrick. El hombre de 80 años, que hizo su fortuna en el software, la banca y, más tarde, los deportes, tomó el control de la franquicia en 2004 mediante un acuerdo que Forbes valoró (en un cálculo ponderado) en 238 millones de dólares. Hoy en día, el equipo vale 1,380 millones de dólares, y Kendrick, un multimillonario hecho a sí mismo como su homólogo Davis, vale aproximadamente 1,000 millones de dólares.

“Esta temporada ha sido un hito para las Grandes Ligas de Béisbol”, dice Kendrick a Forbes. “Se basa en parte en los cambios de reglas en el campo. El juego se ha convertido en un juego más eficiente, más lleno de acción que durante muchos, muchos años. Los tiempos de juego son aproximadamente media hora más cortos que antes, y nuestra asistencia a la MLB ha aumentado alrededor del 10% como liga”.

Ahora luchando: cómo se enfrentan los multimillonarios propietarios de la Serie Mundial

Ray Davis

Si bien el área de Dallas-Fort Worth tiene algunos de los propietarios más francos y visibles en el ámbito deportivo, incluidos Jerry Jones y Mark Cuban, Davis generalmente se ha mantenido al margen. Apenas interactúa con los medios de comunicación y sólo aparece ocasionalmente en una conferencia de prensa de los Rangers. Y eso es por diseño. “Me encanta la pasión que tanto Jerry como Mark aportan al juego”, dijo Davis al Dallas Morning News en una rara entrevista hace ocho años. “Creo que puedes hacerlo de diferentes maneras. Lo hacen de forma más visual, con más exposición de la que yo preferiría”.

Los vínculos de Davis con el béisbol se remontan a décadas, a sus días en las ligas menores: comenzó como receptor antes de cambiar al campocorto y a la primera base después de que una pelota lo golpeó en la garganta. Después de una carrera en la escuela secundaria de cuatro deportes, Davis asistió al LeTourneau College de Longview, Texas, a mediados de la década de 1960, jugando en sus equipos de baloncesto y béisbol. Los Rangers también fueron parte de su vida, ya que pasó días calurosos en las gradas de los jardines del Arlington Stadium en la década de 1970.

Sin embargo, la clave para que finalmente comprara la franquicia vino de otra parte. Davis estaba invirtiendo en gas natural y, en 1993, se asoció con Kelcy Warren y Ben H. Cook para comprar una participación mayoritaria en la petrolera en quiebra Endevco (más tarde rebautizada como Cornerstone Natural Gas). Gastaron 3 millones de dólares por el 37% de las acciones ordinarias y tres años después se las vendieron a El Paso por 115 millones de dólares. Cada socio ganó 13 millones de dólares con el trato.

El trío pronto fundó la distribuidora de gas natural y empresa de gasoductos Energy Transfer y, después de algunas luchas iniciales y la muerte de Cook, obtuvo grandes victorias al adquirir el gasoducto Oasis en dos transacciones por alrededor de 350 millones de dólares a finales de 2002 y, en 2004, fusionarse con Heritage Propane, que inyectó 300 millones de dólares en efectivo al negocio. La empresa que cotiza en bolsa tiene hoy una capitalización de mercado de 42,500 millones de dólares y mueve aproximadamente el 30% del petróleo y el gas natural de Estados Unidos a través de sus 125.000 millas de oleoductos. Davis se alejó de las operaciones diarias en 2007 y optó por dirigir la empresa de inversión diversificada de propiedad familiar Avatar, pero continuó. Will posee poco más del 2% de Energy Transfer.

En 2010, los Rangers salieron a la venta, luego de un período de caos financiero en el que el equipo finalmente se declaró en quiebra. Warren, quien compartió abonos de temporada con Davis en la década de 1990, empujó a su socio de toda la vida a dedicarse al béisbol. “Ray era demasiado joven para jubilarse”, dijo Warren al Dallas Morning News en 2015. “Tenía mucho más que ofrecer cuando decidió que iba a dejar el cargo de codirector ejecutivo aquí. Sabía que terminaría en algún lugar”.

Lee más: Fortuna del fundador de Alibaba ha caído un 60% desde 2020; aquí los detalles

Conozca a los propietarios multimillonarios que se enfrentan en la Serie Mundial

Con el lanzador del Salón de la Fama Nolan Ryan y el empresario Chuck Greenberg como las caras del nuevo grupo propietario y el magnate petrolero Bob Simpson contribuyendo como co-inversionista principal, Davis defendió con éxito una oferta del futuro propietario de los Astros de Houston, Jim Crane, y Mark Cuban y compró la franquicia en 2010 por una valoración de 593 millones de dólares. Los Rangers tuvieron un éxito inmediato, ganando dos banderines de la Liga Americana en un lapso de 14 meses. Siguieron tiempos difíciles, con siete temporadas perdedoras en 12 años, antes de que Texas regresara al Clásico de Otoño esta temporada.

Durante su mandato como propietario, Davis ha sido definido como una mano tranquila y firme detrás de escena. Ha empoderado a ejecutivos del equipo pasados y presentes, incluidos Ryan, Jon Daniels y ahora Chris Young, mientras, según se informa, mantuvo sus responsabilidades limitadas a monitorear las finanzas del equipo y los asuntos de personal no relacionados con los jugadores. Sin embargo, ocasionalmente ha intervenido para ayudar directamente al club, asistiendo a reuniones para cortejar al ganador del premio Cy Young, Cliff Lee, en 2010 y atrayendo al actual entrenador Bruce Bochy para que saliera del retiro en la pasada temporada baja.

“Los propietarios que también son fundadores, propietarios y partes interesadas en empresas que cotizan en bolsa tienden a ser buenos para encontrar y seleccionar el equipo de gestión adecuado para el momento adecuado”, dice Martin Conway, profesor del Instituto de Gestión Deportiva de la Universidad de Georgetown que trabajó en la organización de los Rangers bajo un grupo de propietarios diferente. “No pretenden saber nada más sobre el funcionamiento diario excepto: ‘¿Cuáles son los recursos que se necesitan, cuál es nuestra estrategia y qué está haciendo la competencia?'”

Davis también abrió su chequera, desembolsando contratos a largo plazo por un valor total de 500 millones de dólares entre Corey Seager y Marcus Semien en el período previo a la temporada 2022. Podría decirse que su mayor logro como propietario, a falta de un título de Serie Mundial en noviembre, fue trasladar a los Rangers al Globe Life Field de 1,250 millones en 2020, expandiendo el floreciente Distrito de Entretenimiento de Arlington, que también incluye dos parques de diversiones Six Flags, el de los Dallas Cowboys Estadio AT&T y Museo Nacional de la Medalla de Honor.

Ken Kendrick

Ser dueño de los Diamondbacks de Arizona cumplió un sueño de toda la vida para Kendrick, uno que profetizó vagamente en el anuario de un amigo durante su último año de escuela secundaria. “Ese sería el Walter Mitty que hay en mí haciendo eso”, dice riendo. El béisbol había sido durante mucho tiempo una pasión, incluso una obsesión, para el nativo de Virginia Occidental. Comenzó con un equipo de ligas menores entrenado por el padre del ex ejecutivo de los New Jersey Nets, Rod Thorn, siguió a los Rojos de Cincinnati después de que los Dodgers de Brooklyn se mudaron al oeste y comenzó a coleccionar tarjetas de béisbol a los 8 años, trabajando en la gasolinera de su padre y, más tarde, en la tienda de ropa, para poder pagar por ellos, según un artículo de 2004 del Arizona Republic.

Pero al igual que Davis, Kendrick no haría su entrada al béisbol durante décadas. En 1965, después de terminar su educación en la Universidad de West Virginia, Kendrick planeaba ir a la facultad de derecho. En cambio, aceptó un trabajo en IBM y, tres años después, cofundó Datatel Inc., que desarrollaba software para universidades y bancos. Se alejó temporalmente del día a día en la década de 1980 para buscar otras oportunidades, incluida la gestión de la empresa de tecnología financiera MTech, con sede en Texas, que vendió a una filial de General Motors en 1988. Kendrick no recuerda el precio de venta exacto, pero dice que Le fue “muy bien” en ese trato gracias al capital que tenía en el negocio. También invirtió en 1989 en Woodforest National Bank, del que todavía es propietario.

Kendrick vendió la mayor parte de su participación en Datatel en 2005 a un par de firmas de capital privado y cobró el 10% restante cuatro años después. La empresa finalmente se vendió en 2015 a un grupo liderado por TPG Capital en un acuerdo de 3.500 millones de dólares y pasó a llamarse Ellucian. Blackstone y Vista Equity Partners lo compraron en 2021.

Poco después de mudarse a Paradise Valley en 1991, Kendrick se convirtió en inversionista de los Phoenix Suns, cargo que ocupó hasta 2004. Eso lo llevó a unirse al grupo liderado por Jerry Colangelo que llevó el béisbol al desierto por una tarifa de expansión de 130 millones de dólares. Los Diamondbacks salieron al campo por primera vez en 1998 y sorprendieron a la MLB tres años después, derrotando a los Yankees de Nueva York (en una emotiva Serie Mundial inmediatamente después del 11 de septiembre) para ganar su primer y único campeonato.

Pero ese título tuvo un precio. El gasto inflado, incluidos los pagos diferidos para los mejores jugadores del equipo, dejó a los Diamondbacks cargados de deudas. En 2002, Kendrick y sus tres socios se comprometieron a invertir$160 millones durante un período de diez años para estabilizar la organización, y dos años más tarde, asumió el control operativo como socio gerente general de Arizona.

El éxito en la postemporada había eludido a Kendrick hasta esta temporada. Desde su campeonato de 2001, los Diamondbacks han llegado a los playoffs sólo cuatro veces y, en cada caso, nunca avanzaron más allá de la serie divisional. A lo largo de los años, el club ha vendido a varias de sus principales estrellas, incluidos Randy Johnson y Paul Goldschmidt, para equilibrar su competitividad con un presupuesto estricto. “Este cambio ha consistido en tomar una decisión consciente de pasar por el proceso de desarrollo del jugador sabiendo que vas a perder más de cien juegos”, dice Conway. “Esto es más o menos lo contrario de lo que han hecho los Rangers, que es que tendremos que volvernos malos antes de volvernos buenos, el mantra de muchos equipos que ahora se está derrumbando, por así decirlo”.

Y el mandato de Kendrick no siempre ha estado libre de controversias. En un intento por consolidar el grupo propietario, supuestamente envió una nota obligando a cualquier socio comanditario con una participación inferior al 1% a comprar hasta esa marca o aceptar una compra del equipo. En abril, Sports Business Journal informó que había llegado a un acuerdo con 17 de 22 socios calificados. Tres de ellos presentaron una demanda en su contra en 2020, que fue resuelta y desestimada en mayo. En un correo electrónico, Kendrick calificó la demanda como una “molestia” que “no tuvo costo alguno para los D’Backs”.

Dejando a un lado los anillos de Serie Mundial, Kendrick ha logrado mucho con los Diamondbacks. Según el equipo, ha eliminado más de $350 millones en deudas durante su mandato, abrió una nueva instalación de entrenamiento de primavera y facilitó alrededor de $90 millones en donaciones caritativas de la organización a entidades locales. Kendrick también es uno de los principales inversores en CityScape, un distrito de bienes raíces comerciales cerca de Chase Field en el centro de Phoenix.

Su implicación con el béisbol tampoco termina con los Diamondbacks. Kendrick ha reunido una de las colecciones de tarjetas de béisbol más valiosas del mundo, que incluye una tarjeta legendaria T206 de Honus Wagner que anteriormente perteneció a Wayne Gretzky y una de las tres tarjetas de Mickey Mantle de 1952 de mejor calificación que existen. La colección estuvo previamente en exhibición en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, y fue objeto de un libro de 2022. Presumiblemente, la pasión de Kendrick por las tarjetas de béisbol motivó su inversión en 2021 en Collector’s Universe, que clasifica y autentica tarjetas y otros recuerdos. El año pasado recaudó 100 millones de dólares con una valoración de 4,300 millones de dólares.

“Creo que lo que le hace querer a gran parte de la comunidad de la MLB es que realmente tiene pasión por el juego y por su historia”, dice Conway sobre Kendrick. “Y por esa razón, creo que sería un ganador popular entre las Grandes Ligas si [los Diamondbacks] prevalecieran”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: El 80% de los equipos rusos de la EEI no tiene garantía, según Roscosmos