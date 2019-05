Conversaciones ‘fructíferas’ entre EU y China para terminar con algunos aranceles: Mnuchin

Estados Unidos y China están cerca de un acuerdo que terminaría con parte de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 250.000 millones de dólares, luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que las partes tuvieron conversaciones «fructíferas» en Pekín.

Mnuchin y el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sostuvieron el miércoles un día de discusiones con el viceprimer ministro del país asiático, Liu He, intentando finalizar la guerra comercial.

Las negociaciones se reanudarán en Washington la próxima semana, donde observadores dicen que es posible que se anuncie un acuerdo.

«El embajador Lighthizer y yo acabamos de concluir reuniones productivas con el viceprimer ministro de China, Liu He. Continuaremos nuestras conversaciones en Washington DC la próxima semana», escribió Mnuchin en su cuenta de Twitter sin entregar detalles.

.@USTradeRep Ambassador Lighthizer and I just concluded productive meetings with China’s Vice Premier Liu He. We will continue our talks in Washington, D.C. next week. pic.twitter.com/Y7vYW72a6e

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) May 1, 2019