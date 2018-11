Crean en México el primer hub de ciberseguridad en América Latina

A través de una alianza entre el Tecnológico de Monterrey, CISCO, Deloitte, IBM, Thales y la Universidad de Texas, se creará el primer hub de ciberseguridad en América Latina, un ecosistema abierto que impulsará la investigación, innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas para la seguridad digital.

“Lo importante de este desarrollo es ver cómo se han sumado empresas y diversos sectores que lo que buscan es incentivar el interés por este tema y hacer frente a estos nuevos retos”, platicó David Garza, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), en entrevista para Forbes México.

El Tec Cybersecurity Hub es un ecosistema único en su clase, que involucra a stakeholders clave, como empresas y universidades , además de desarrollar y brindar espacios para que startups, investigadores, profesores, alumnos e inversionistas, sumen a la misión de capacitar talento actual y futuro, coinvestigar, sensibilizar, concientizar a la sociedad y ofrecer la prestación de servicios en una segunda fase.

El rector del Tecnológico de Monterrey , comentó que con la llegada de la revolución 4.0, la tecnología será cada vez más preponderante en todos los sectores de la sociedad, y eso trae consigo muchos retos en temas de ciberseguridad.

“El rol de las universidades, en mi opinión, no es solo preparar estudiantes para que obtengan un trabajo, sino que tenemos para que tengan habilidades para un mundo muy incierto, muy ambigüo. Y en ese sentido debemos estar atentos siempre a las tendencias que van a ocurrir no solo a un años sino a tres o a cinco años”, señaló el rector del Tec.

En este proyecto las empresas proveerán de distintos expertos, laboratorios y recursos para la capacitación e invetsigaciones necesarias para impulsar el desarrollo de este primer ecosistema de ciberseguridad en el país.

Juan Carlos Carrillo, experto en seguridad de IBM México, señaló que era más que necesario un proyecto de este tipo

“Hoy en día hay una gran falta de talento en ciberseguridad. Lo que hizo el Tec me parece muy inteligente, que es llamar a líderes del mercado y les dice vengan, hagamos algo juntos Y me parece muy importante el tema de colaboración, porque solos, actualmente no va a haber nadie que pueda trabajar solo en este tema”, dijo a Forbes México, el representante de IBM.

La importancia del desarrollo de este Hub, tiene fundamento en la sconstantes amenazas cibernéticas que han ido gestando.

Según datos de Kaspersky, en 2017 se registraron más de 700 millones de amenazas cibernéticas en América Latina, un alza de 59% comparado con 2016, donde Brasil representó 53% del total, México 17%, seguido por Colombia con 9%.