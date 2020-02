Crean Xbox One X personalizada con la marca Michael Jordan

Microsoft y Nike se unieron para crear un diseño personalizado de Xbox One con el tema del mítico jugador de basquetbol, Michael Jordan.

Esta Xbox One X incluye un acabado rojo personalizado, con el icónico estampado de Jordan que cubre la parte superior de la consola. Incluso hay un controlador rojo a juego con el logotipo de “Jumpman”.

El trabajo es para combinar con la nueva zapatilla Air Jordan III Retro U, que se lanzará este fin de semana.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console.

NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv

— Xbox (@Xbox) February 13, 2020