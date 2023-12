Crece apetito por alimentos listos para comerse en tiendas

En las tiendas cada vez vemos más opciones de alimentos listos para disfrutarse, lo cual obedece, según los expertos, a una tendencia que se ha expandido en los últimos años, hasta acentuarse recientemente.

Si visitamos una tienda de autoservicio, podemos observar que no solo hay aguas de sabor listas para beberse, sino preparaciones más elaboradas, como sopas o incluso tamales listos para ingerirse.

“Sin duda los consumidores buscan obtener practicidad, variedad y buen sabor al adquirir productos preparados”, dice Ana Belén Díez, Directora de Mercadotecnia de la fabricante de alimentos La Costeña.

Por su lado, Francisco Castillo, Director de Frescos en Grupo Altex, una empresa dedicada a la producción y venta de vegetales, asegura que la compra de productos ya preparados se debe, además de la practicidad, a la búsqueda de productos completamente salubres.

“En el caso de los vegetales, el consumidor siempre busca un alimento que esté listo para comer y que pase por un proceso de sanitización, porque se busca la inocuidad alimentaria: ‘Quiero un alimento que al consumirlo la empresa que me lo vende me garantice que no me voy a enfermar’”, comentó en entrevista.

Mexicanos prefieren productos listos para comer

De acuerdo con la investigadora de mercados NIQ, en una medición realizada este año resultó evidente la mayor preferencia en México por los productos que ya están listos para comerse o beberse.

Los consumidores claramente tienden a elegir palomitas listas para comerse, frijoles procesados, leches saborizadas, tés y aguas saborizadas, dice la compañía en un informe.

Detalla que la preferencia por las sopas preparadas, detalla NIQ, se elevó 28%, y la tendencia por comprar lo práctico abarca incluso los coolers, cuya preferencia creció 48% entre los consumidores.

En su caso, los industriales dedicados a la producción y venta de alimentos listos para disfrutarse, amplían su oferta.

Este año, la empresa mexicana La Costeña lanzó guisados listos para servirse, los cuales son platillos muy del gusto de los mexicanos: chilorio, mole con pollo y cochinita pibil.

En tanto, la división de frescos de Grupo Altex, además de vender ensaladas listas para disfrutarse, busca poder sumar a su oferta más cultivos.

