Crowdfunding, un terreno poco conocido por los mexicanos: encuesta

En México, el funcionamiento del sistema de financiamiento crowdfunding (financiación participativa) todavía es poco conocido, según datos de una encuesta de Nacional Financiera (Nafin), una institución de banca de desarrollo en el país.

El estudio señala que el 71% de los encuestados no conoce el crowdfunding; mientras que el 10.4% no tiene interés (saben de este mecanismo y no les interesa financiar); un 10.2% muestra un interés alto (lo conoce y ya ha financiado o tienen claramente interés en financiar); y el 8.5% está moderadamente interesado.

Este sistema de financiamiento consiste en que el autor muestra su proyecto en internet a través de algún sitio de crowdfunding, donde el emprendedor revela la cantidad de dinero que necesita, detalla las recompensas o beneficios que tendrán aquellos que aporten (mecenas) y fija un plazo -por lo regular de entre 40 y 60 días- para llegar a la cantidad solicitada, explicó Nafin.

Si en ese lapso se recaba el dinero suficiente, éste llega al proyecto. De lo contrario, el monto se regresa a los mecenas.

Por otra parte, el estudio arroja que las plataformas de crowdfunding más conocidas son Kickstarter (36.9%), GoFundMe (30%), Crowdfunder (28.2%), iKiwi (26%), Kubo Financiero (23.7%), Donadora (23.1%), Prestadero (18.6%), entre otras.

Nafin realizó 5,600 entrevistas a personas de entre 18 y 60 años en el país ,del 10 al 27 de octubre de 2017 .

