¿Cuánto crece tu pensión si las Afores bajan su comisión?

En agosto, las Afore anunciaron una disminución de comisiones, las cuales se ubicaron debajo de 1% por primera vez en la historia. Sin embargo, la baja en comisiones (que ahora se ubican en 0.9% en promedio) no implica un impacto considerable en las pensiones.

Abrahan Everardo Vela, titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explica en entrevista con Forbes, que el monto de pensión no tendrá un impacto considerable con la baja de comisiones, que prevé se puedan ubicarse en 0.7% sobre el total de los activos administrados hacia el año 2024.

“Los más beneficiados serán las generaciones más jóvenes porque su tasa de reemplazo crecerá un 2% una vez que se alcance el nivel de comisión de 0.7% pero no es una mejora considerable, para quienes empezaron a cotizar en los años posteriores a 1997 no habrá un impacto visible”, explica.

Para que la pensión pueda ser de más de 30% del último salario, los jóvenes deben destinar al ahorro para el retiro al menos el 15% del ingreso, el monto es superior al 6.5% que hoy se destina por ley.

Hoy la Consar y la Secretaría de Hacienda exploran la posibilidad de establecer una nueva comisión que las afores cobrarían únicamente si reportan rendimientos superiores al promedio esto podría mejorar el desempeño de las inversiones realizadas por las Afore; sin embargo, advierte que aún con esta medida, las pensiones van a resultar insuficientes si no se eleva el ahorro.

La reforma que falta

“Todavía no se delimitan las características de una reforma al sistema de ahorro para el retiro porque una reforma que impacte ingresos de los trabajadores requiere cooperación de los partidos políticos y requiere crecimiento económico. No podremos avanzar en cuento no mejore el crecimiento y las finanzas públicas”.

Abraham Vela explica que lo discusión para elevar el ahorro que por ley destinan los trabajadores requiere también la participación de los patrones.

“Se necesita una propuesta eficiente que pueda discutirse con rapidez, en Chile han buscado por muchos años cambiar el esquema de Afores y no han logrado avanzar”

Los retos sobre las propuestas son muchos. Vela advierte que la posibilidad de una propuesta que contemple que el estado vuelva a tomar control de los activos podría ser catastrófica.

“Se habla de que el estado vuelva a administrar el dinero de los fondos pero esas propuestas no son viables financieramente por que no hay fondos para tener un sistema de reparto. Sería catastrófico”, advierte.