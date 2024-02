El manejo de las finanzas personales al estilo Generación Z

Se dice que la Generación Z es una de las mejores en preguntar por qué las cosas son como son y desafiarlas cuando lo consideran necesario. Estos jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 hoy representan más del 25% del total de la población mexicana, según el INEGI.

Dado que se les ha llegado a considerar la generación con mejor educación de todas es interesante saber cómo están manejando su dinero, pues cuando se trata de finanzas personales, (todas las generaciones) siempre podemos observar y aprender.

Estos jóvenes están remodelando el mundo de las finanzas para encontrar su lugar en él y, en ese sentido, se pueden identificar algunas tendencias muy marcadas:

Cash stuffing o ahorrar en efectivo en sobres

En TikTok se viralizó esta práctica que nació en gran medida como una forma de actuar frente a la inflación y el aumento del costo de vida que trajo consigo. No es otra cosa sino un nuevo nombre para el viejo sistema de ahorrar en efectivo en sobres etiquetados (comida, transporte, salidas, etcétera). Los sobres transparentes o carteras adornadas con un estilo muy personal hacen más lúdico el proceso.

Se trata de establecer objetivos de gasto específicos cada mes y luego asignar una cantidad fija de dinero en efectivo para cada propósito.

Al poner dinero en efectivo en unas pocas categorías de sobres de presupuesto, se pueden controlar mejor los gastos. Además, ver un fajo billetes en un sobre también ayuda a visualizar claramente cuánto dinero te queda para llegar a fin de mes.

Presupuesto ruidoso (loud budgeting)

Se puede decir que es una forma de comunicar con franqueza tus preocupaciones y objetivos de dinero; esta tendencia se hizo muy popular en un contexto de preocupaciones económicas y rechazo al consumismo.

A Lukas Battle, comediante de TikTok, se le atribuye haber acuñado el término en diciembre de 2023 y desde entonces se ha convertido en parte del léxico de millones de jóvenes estadounidenses ansiosos de convertir sus luchas económicas en fortaleza financiera.

En esencia, el presupuesto ruidoso consiste en expresar sinceramente tus intenciones de vivir de acuerdo a tu nivel de ingresos (o por debajo de eso) y gastar tu dinero según tus deseos y necesidades personales.

En lugar de proyectar una falsa imagen de prosperidad al hacer compras y actividades que no están dentro de tus medios o intereses se opta por respetar tus limitaciones y aspiraciones.

Al presupuestar en voz alta estableces de forma directa en qué quieres gastar y en qué no. No se trata de decir “no puedo permitirme ir al cine con ustedes, amigos”; sino de aseverar: “Ahora mismo no valoro lo suficiente una ida al cine, no es una prioridad para mí”.

Ese giro es empoderador y no denota vergüenza por no poder seguir el ritmo de los demás, sino un deseo de utilizar tu dinero según tus valores y objetivos personales.

En suma, el presupuesto fuerte es un concepto que puede ayudar a la gente a establecer límites claros al declarar sus intenciones.

Soft savig o ahorro suave

Para la mayoría de las personas la meta era trabajar duro, ahorrar dinero y jubilarse antes de tiempo, pero ahora está surgiendo una tendencia de soft saving entre los trabajadores más jóvenes, lo que sin duda desafía la forma tradicional de pensar.

Los expertos financieros siempre recomiendan encontrar un equilibrio entre vivir en el presente y prepararse para el futuro. Sin embargo, para muchos de nosotros, no queda suficiente dinero para ir al día con todos los gastos y además ahorrar.

Eso es mucho de lo que hay detrás del lema de “ahorro suave” de la Generación Z que hace hincapié en el crecimiento personal y la salud mental en lugar de agonizar por la seguridad financiera del futuro.

El ahorro suave es una forma de “vida suave”, un estilo de vida que se centra en establecer límites y abandonar la cultura tradicional del ajetreo; se trata de abrazar el presente con menos foco en el presupuesto y menos estrés en la inversión.

El soft saving rechaza lo que las generaciones anteriores han estado persiguiendo y es que la Generación Z prefiere tener una mejor calidad de vida que dinero extra en el banco. Eso significa que en lugar de presionarse de más para obtener un ascenso, encontrar trabajo extra o reducir sus gastos discrecionales, es más importante para ellos lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

¿Crees que esto es una mala decisión financiera o es algo que tú también harías?

