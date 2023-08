Cuidado con el tío Scar en la empresa familiar

Quienes hemos visto El Rey León nos hemos emocionado con la travesía de Simba, hemos llorado la muerte de Mufasa, hemos reído con Timón y Pumba. Esta maravillosa cinta vino a mi mente cuando, hace unos días, me encontré una publicación en redes sociales que analizaba de forma muy interesante al personaje que nos hace enojar: el tío Scar.

¿Qué haría alguien como padre de familia ante la problemática que representa un personaje tan complicado como Scar? Sarabi y Mufasa no enfrentaron el problema y, además, no supieron hablar con Simba sobre la situación. Tal vez nunca nos cuestionamos sobre ello porque sabemos lo complicado que es tratar una problemática así dentro de una familia. Estas son algunas de las ideas analizadas en el post de Alicia Villarreal y Adriana Sanchez Novoa. Este interesante punto de vista me llevó a considerar que también dentro de las empresas familiares debemos tener cuidado con esos aspectos de conflicto que representa el villano de la película. Los líderes de una empresa familiar deben estar atentos para trabajar de manera adecuada en estos problemas, sobre los que reflexionaremos a continuación.

La comunicación construye a la familia empresaria

Aunque Mufasa ya había informado a Simba de que sería el heredero del reino, no supo involucrarlo de manera real en la administración real del mismo, el rey era el único capaz de estar al frente y, ante su ausencia, todo se desmoronó.

Los fundadores y líderes de empresas familiares saben que hablar con las generaciones jóvenes sobre las ganancias de la familia, el valor de la empresa familiar y otras cuestiones ligadas a lo económico no es fácil. Ante este reto, debe tenerse en mente el gran costo que puede implicar no guiar de manera adecuada a los futuros líderes de la empresa. “Debes ser lo suficientemente maduro para entender tus miedos y superarlos”. Mufasa

Una clave para esta labor formativa es desarrollar una comunicación efectiva, entendiendo que no es lo mismo dialogar a nivel familiar que hacerlo en términos profesionales. La comunicación con los familiares que colaboran en una organización debe ser clara en términos de lo que se espera de ellos, las responsabilidades que se les asignarán, los límites que se establecerán sobre el patrimonio. Establecer una relación funcional entre empresa y familia muestra si la organización cuenta con una cultura propia y tiene definidos los valores que guían su labor, que les dan una identidad como equipo de trabajo y también hacia clientes, proveedores y toda la cadena de valor.

Encontrar un adecuado equilibrio entre la emotividad familiar y la racionalidad necesaria en el ámbito empresarial, será el camino adecuado para que conozcan claramente las expectativas que se tienen de cada colaborador, la importancia de su rol dentro de la organización y los valores que deben dirigir los esfuerzos de todo el equipo de trabajo.

Haz del liderazgo una verdadera herencia

Ciertamente, hacia el final de la película Simba se muestra como un rey sabio y en control de todo el reino. Sin embargo, ese aprendizaje fue mucho más costoso de lo que él y sus padres hubieran querido. Tras la muerte de Mufasa, el joven león no tenía el carácter necesario para hacerse cargo de todos los deberes que cumplía su padre, no contaba con la autoridad necesaria para dar rumbo a su herencia.

Experiencia y confianza son dos cualidades que, dentro del trabajo empresarial, se trabajan día a día y se obtienen en la práctica, no por decreto. La sinergia entre las generaciones mayores y las más jóvenes se da a través del trabajo efectivo en conjunto, es decir, permitiendo que los de menores adquieran experiencia en puestos clave, detectando sus talentos y fortaleciendo los mismos a través de una guía en la formación, escuchando cuáles son sus objetivos. Los líderes y fundadores de mayor experiencia deben contemplar que, en ocasiones, los jóvenes de la familia tienen otros intereses alejados de la empresa familiar: conocer y respetar esas opciones es fundamental para saber organizar la continuidad de la compañía.

Tener en claro que el liderazgo no es una capacidad que se adquiere de un momento a otro ayudará a considerar la sucesión como un proceso donde es necesario que las nuevas generaciones estén familiarizadas con una cultura del trabajo y el esfuerzo, que sean conscientes del gran reto que implica administrar la empresa familiar.

Que el miedo no te congele: diseña una estrategia para resolver conflictos

Es evidente que Mufasa y Sarabi no sabían cómo actuar frente a Scar: no supieron ponerle un alto, no encontraron la manera de hablar con Simba sobre los problemas familiares, no dimensionaron correctamente el conflicto.

En una empresa familiar los conflictos están a la orden del día y los líderes no pueden simplemente mirar hacia otro lado esperando que la problemática se resuelva por sí misma. Cuando a una organización en crecimiento se le propone establecer un gobierno corporativo, muchas veces hay una negativa porque se cree que esto significa un proceso complejo. Es importante que se piense más allá del tiempo y esfuerzo que significa profesionalizar una organización: este proceso ayudará a nuestra empresa a, entre otras cosas, solventar problemas que podrían fragmentar a la empresa y la familia.

Es necesario tener presente la importancia de la comunicación; el protocolo familiar y los órganos de gobierno corporativo son la mejor manera de encaminar un proceso de diálogo efectivo, escuchando los diferentes puntos de vista, buscando las mejores alternativas para organizar a la familia empresaria, evitando que algunos de los integrantes se sientan excluidos o desplazados. Si Mufasa y Sarabi hubieran seguido una estrategia similar es muy probable que nos hubiéramos quedado sin un gran villano como Scar.

Un fundador y líder sabrá que los conflictos siempre van a existir y guiará los esfuerzos de su familia y empresa para anticipar estas problemáticas o hacerles frente de una manera efectiva. Con la estrategia adecuada, una empresa puede salir incluso fortalecida luego de una crisis, gracias al diálogo y la comunicación, herramientas que permiten entender las formas de pensar de aquellos que son parte de nuestro equipo de trabajo y de nuestra propia familia. “Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta los antílopes”. Mufasa

