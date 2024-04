La manipulación es el arma de los más débiles y una de las más dañinas para la empresa y la familia

"Los líderes auténticos fomentan la colaboración y la transparencia, mientras que los falsos líderes recurren a la manipulación para obtener poder y control" Patrick Lencioni

Hace unos días vi en el cine Los que se quedan por recomendación de un colega. En la película, un maestro de preparatoria que imparte historia clásica debe quedarse durante las vacaciones de invierno en el instituto —se trata de un internado para chicos de familias adineradas—, a pesar de que no es su turno. Tendría que cubrir a un colega suyo porque su madre, según su versión, sufre de lupus. Todos saben que es una mentira para zafarse de la responsabilidad, pero es menos frustrante seguirle el juego y así empieza la trama de la cinta.

Esa situación me recordó que las personas, en muchas circunstancias, seremos víctimas de manipulación (y a veces también somos quienes la aplicamos a los demás), a pesar de que tratemos de evitarlo, en diferentes contextos: dentro de la familia, en las relaciones románticas y, claro está, en la empresa. Y así como los personajes de la película reconocen que sus acciones no ayudan a que exista un buen ambiente en la escuela donde trabajan, las personas que tienen que lidiar con perfiles manipuladores también sufren de una mala cultura laboral, que lleva a consecuencias igual de nefastas para el negocio y sus integrantes.

Por eso, quiero hablar de la manipulación que ocurre en la empresa familiar, sobre todo cómo reconocerla para evitar daños irreparables.

Manipulación no es lo mismo que influencia

Para comprender mejor qué es la manipulación quiero aclarar que no es lo mismo que influencia. Se habla de influencia cuando se quiere convencer a alguien más de tomar una decisión a través de argumentos con sustento, datos reales e incluso el propio carisma. Busca que los demás tomen su postura sin ejercer presión y libremente, por lo que tendrá apertura para resolver dudas o aceptar si alguien prefiere no seguir sus pasos.

En el caso de la manipulación, generalmente no hay información verificable sobre el caso que se intenta exponer y se acude a otro tipo de convencimientos, más emocionales y subjetivos, haciendo referencia a los puntos débiles de quien escucha (“Solo un tonto no estaría de acuerdo con lo que digo”, por ejemplo) y hasta utilizando su propia posición para ganar terreno: un puesto con mayor jerarquía, mejores conexiones con directivos o el vínculo afectivo que ya existe con la persona que intenta convencer.

¿Por qué manipulan las personas manipuladoras?

Responder esta pregunta me ha ayudado a entender por qué le hacen tanto daño a la empresa familiar: la manipulación es el arma de quienes no tienen éxito como líderes. No han encontrado una verdadera estrategia que logre inspirar y saben muy bien que no cuentan con los argumentos para convencer a los demás, así que recurren a tretas menos transparentes y legítimas, a veces escudándose bajo la etiqueta de “maquiavélicos” —aunque, en mi experiencia, he notado que poco tienen de El príncipe y más de charlatanes— para alcanzar sus objetivos. Lo cierto es que no les sirve por mucho tiempo, y pronto se les reconoce por sus manipulaciones entre la gente que les rodea.

Cómo reconocer un perfil de manipulador

Tienen un encanto superficial. La primera impresión es que posee carisma, pero una vez que se le conoce mejor, demuestra que le gusta más hablar mal de los demás que trabajar en equipo.

Buscan aliados en personas que no los conocen bien. Una vez que ya les identifica por sus manipulaciones, aprovecharán la llegada de nuevo talento a la empresa para buscar su compañía. Esto cumple dos objetivos: uno, ganar aliados que todavía no sepan de su reputación; dos, para recabar información personal de su nuevo amigo o amiga, que después podrá utilizar para manipularle.

Usan la culpa o la victimización a su favor. En lugar de encontrar razones bien sustentadas para convencer a los demás, intentará ejercer presión aludiendo a vínculos fraternales o basados en el cariño, pareciéndose más al chantaje que a un esfuerzo legítimo por probar un punto.

Suelen atacar los puntos débiles de los demás. Ya que tienen la suficiente inteligencia para reconocer las debilidades de quienes les rodean, son hábiles para sacudir sus inseguridades y hacerles dudar de sus propias opiniones. Algunas veces, confrontando a varias personas al crear conflictos entre ellas al hablar a sus espaldas.

No empatizan con la gente de su entorno. Más bien la consideran como herramienta para alcanzar sus propios fines, así que no tienen problema en usarla según su conveniencia.

No buscan el bien común en la empresa familiar, sino el personal. Por eso sus estrategias no serán las más populares entre los miembros de la compañía, ya que no responden a las necesidades de crecimiento de la organización. Otra razón por la que no habrá datos comprobables ni indicadores medibles que respalden los planes de un perfil manipulador. “La mayor forma de control es cuando piensas que eres libre, cuando estás, fundamentalmente manipulado y dirigido.” David Icke

¿Se puede lidiar con manipuladores?

El talón de Aquiles de este perfil es la confrontación. Es necesario señalar sus falacias de manera directa para desarmar sus intentos. También es buena idea apoyarse en recursos humanos o los integrantes del consejo familiar o de administración según corresponda para transparentar la mala influencia de alguien con estas características, para resguardar la cultura laboral y evitar obstáculos cuando sea el momento de tomar decisiones clave para la empresa y la familia propietaria. Es decir, se requiere una combinación de conciencia personal, comunicación estratégica, inteligencia emocional y apoyo organizacional.

Si a pesar de estos esfuerzos las manipulaciones no cesan, será momento de considerar separarle del proyecto, definitivamente. Será por el bien de todos.

