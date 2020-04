Da Capufe contrato a firma señalada por incumplimiento

Pese a que la empresa Jet Van Car Rental ha sido señalada por incumplimientos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) le adjudicó un contrato hasta por 578 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos por al menos 36 meses.



El pasado 7 de abril, Capufe emitió el fallo por Skype (para evitar concentraciones que puedan propagar el coronavirus) sobre cuatro partidas de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-009JOU001-E30-2020. Tres de ellas fueron asignadas a Jet Van Car Rental por un monto mínimo de 313 millones 968 mil 301 pesos y máximo de 578 millones 148 mil 526 pesos.



Se trata de la renta de hasta 58 vehículos administrativos para Capufe; 285 unidades de emergencia y auxilio vial para Fonadin; es decir, ambulancias, vehículos de rescate y señalamiento, grúas y camiones cisterna para el traslado de agua potable; además de hasta 135 camiones y camionetas de apoyo a Fonadin.



El fallo precisa que algunos participantes, entre ellos Jet Van Car Rental, tuvieron errores de cálculo en las proposiciones económicas. Con todo, hubo solo una rectificación porque no se modificó el precio unitario de los vehículos, por lo que las propuestas no fueron descalificadas.



Cabe mencionar que en un análisis del contrato se observa que con el nuevo contrato, Capufe pagaría de más por los mismos servicios. Al revisar los precios se ve que por la grúa tipo B pagará 1,986 pesos diarios, contra un costo actual de 1,051 pesos. Y por unidad de rescate, se pagarán 2,216 pesos cuando actualmente el pago es de 1,480.



Por no renovar su contrato con la empresa actual, tan sólo en la Partida 2, el organismo desembolsará entre 58 y 109 millones de pesos extra por el arrendamiento de vehículos de emergencia y auxilio vial.



De acuerdo con Compranet, de 2006 a la fecha, la arrendadora ha obtenido 877 contratos con el gobierno federal por 17,681 millones de pesos. Aunque la empresa ha ganado licitaciones relevantes en la 4T (por un monto superior a los 3 mil mdp), ya desde el sexenio anterior había conseguido adjudicaciones importantes.



En 2017 se dio a conocer que el INE le impuso una penalización por 5.7 millones de pesos por incumplimiento en algunas condiciones contractuales y la no utilización de los servicios convenidos. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que la arrendadora entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ambulancias sin tanques de oxígeno, sirenas en mal estado, e incluso golpes en la carrocería.