Datos, el otro negocio que busca impulsar la Bolsa Mexicana

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no todo es la parte de capitales o deuda, también se han diversificado a otros negocios, uno de ellos son los “datos”, nicho que ha cobrado mayor importancia en su similares en otras partes del mundo y que representa una gran oportunidad.

En entrevista con Forbes México en el marco del 12 Foro de Emisoras, el presidente del Consejo de Administración del Grupo, Marcos Martínez Gavica, asegura que la BMV está financieramente muy bien, con un fuerte crecimiento en casi todos sus negocios y pensando en su futuro.

“La mayor parte de las bolsas en el mundo han diversificado sus actividades hacia principalmente temas de datos, de información para para usuarios, la bolsa tiene algunos, tenemos el servicio para empresas, tenemos incluso alguna alianza con la bolsa española para dar servicios de información de Latinoamérica que no es muy potente, está en Estados Unidos”, afirma.

Lee: La BMV sí está viendo reflejada la inversión atraída por el nearshoring: José Oriol Bosch

De acuerdo con el directivo, estos datos son información que le sirve a las empresas y a los usuarios a tener una mejor sensibilidad de sus negocios y a los inversionistas tomar decisiones más acertadas, las cuales pueden ser de industria, financieros, entre otros, ya que es un universo muy grande.

En este sentido, Martínez Gavica precisa que en la Bolsa Mexicana este negocio representa como en la actualidad más del 10% de sus ingresos, sin embargo, en el caso de su similar de Inglaterra llega al 60% de sus ingresos.

“Todos estos negocios están cambiando, tienen más que ver con información…Si es tendencia hay que crecer y si es tendencias es porque la van a usar, lo van a requerir, pues alguien se las tiene que dar y mejor que seamos nosotros”.

En este sentido, el presidente del Consejo de Administración de la BMV, comenta al ser un negocio de servicios, siempre estarán evolucionando en términos de tecnología y diversificación, en tener abiertas todas las puertas que necesita una empresa de un mercado bursátil, desde servicios de pagos y de cobros, entre otros.

Te puede interesar: Cuentas de inversión en bolsa llegan 5.4 millones y esta casa gana 9 de cada 10 nuevas

Llegada de más emisoras, Ley del Mercado de Valores y nearshoring

Marcos Martínez recuerda que la Bolsa Mexicana es un grupo de ocho empresas todas relacionadas con temas financieros, pero no todas directamente con el tema de las empresas listadas, que es la parte que ha estado, pues muy floja en los últimos años.

“¿Cómo está la bolsa? Financieramente muy bien, con un fuerte crecimiento en casi todos sus negocios, especialmente en los últimos años el SIC ha sido una línea de negocios que ha crecido espectacularmente que es una muy buena noticia para el inversionista nacional, porque tiene acceso ahora a 3,500 opciones del mundo sin tener que salir a ningún lado, aquí a la mano y muy fácil de hacer a través de su casa de bolsa o su grupo financiero”.

Marcos Martínez, presidente de Grupo BMV. Foto: @ Oswaldo Ramírez.

Sin embargo, dice que en el mercado de las emisiones, están listos siempre para poder atender lo mejor que se pueda sus clientes, donde la Ley del Mercado de Valores los va a ayudar a que las empresas tengan una forma mucho más fácil, más barata para acceder al mercado.

El presidente del Consejo del Grupo BMV precisa que estos cambios se traducirán en que por costo o por tiempo o por facilidad de documentación, no haya impedimentos para que una compañía utilice como alternativa de financiamiento al mercado bursátil, ya sea vía deuda o por medio de emisiones de capital.

Mira: Emisiones de deuda ASG alcanzan los 200,000 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores

“La Ley del Mercado de Valores haría que, de una forma muy sencilla, pudieran acceder al mercado, se habla mucho de las pymes y está muy bien porque abre el camino a un segmento del mercado al que hoy le cuesta trabajo acceder; lo que sería muy importante es que no fuera nada más para ellos y para los demás difícil, eso no tendría un impacto para que el mercado bursátil tenga un despertar realmente bueno y agresivo”.

Asimismo, indica que, si bien la BMV no tiene un área de promoción directa hacia el último inversor, ya que esto es trabajo de las casas de bolsa y ellos son quienes realmente tienen el contacto con el público, las fuerzas de ventas; mientras que ellos son el switch que hace posible que la operación suceda.

Pero para que pueda acceder a este mercado es importante que cuente el suficiente grado de sofisticación, de institucionalización corporativa, como para que sea analizable por parte de un experto, no solo que tenga muy buen producto.

“Si tú eres serio, si tú eres profesional en tu operación, si tú eres transparente en tu información, lo cual quiere decir que tengas una sola contabilidad, en la medida que superas eso un inversionista bien calificado que ve que hay una empresa con muy buen potencial, con muy buena seguridad, pues le va a invertir”.

Aunque reconoció que más que pymes, con la nueva ley serán las empresas medianas-grandes las que posiblemente den el paso y pese a que ya son atendidas por el sector financiero, la bolsa se convertiría en una fuente complementaria en términos de crédito y al final de capital.

“Tener dos bancos en lugar de uno es bueno, tener además de los bancos la posibilidad de acceder a un público diferente con otras condiciones pues es mejor y esa es la parte que estaría buscando con esto… a mí me gusta, en la medida que se deje flexible, de momento está de momento en la ley no estás diciendo exactamente, para qué perfil de empresas, se está dejando en la ley secundaria, si se deja abierta, no hay que mejorarla, hay que echarla andar y ya”.

Incluso, el directivo opina que el nearshoring también debe influir en la llegada de más emisoras, porque este fenómeno va a traer oportunidades para hacer más negocios a las empresas que ya están y a las nuevas.

“Eso ha sido parte del porqué la bolsa no ha tenido un gran boom en los últimos años, no ha habido muchos proyectos de inversión nuevos, pero el nearshoring te deja ver que habrá y en la medida que haya proyectos, habrá más gente acercándose a la bolsa por recursos y al sistema financiero en general”, indica Martínez.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado