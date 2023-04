Delfina Gómez promete rescatar el ISSEMyM

Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, prometió que en caso de ganar la elección de junio próximo, rescatará al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), del cual depende la salud de 378 mil servidores públicos, más de 70 mil pensionados y sus 396 mil dependientes económicos.

“Al ISSEMyM lo vamos a rescatar, no va a desaparecer, no se dejen engañar. Lo vamos a fortalecer para asegurar el servicio de salud de las y los trabajadores que dependen de él, y también las personas pensionadas. Soy maestra, me tocó ir al ISSEMyM y lastima saber las condiciones de abandono y saqueo en que está, así que lo vamos a recuperar”, afirmó Gómez.

De visita en el municipio de Teotihuacán, la candidata dijo que le sorprende hasta dónde llegan los intentos de difamación y engaño, pues sus contrincantes han asegurado que la morenista desaparecería el organismo.

Aunado a esto, la extitular de la SEP indicó que buscará garantizar el acceso a la salud de 6 millones de mexiquenses que no cuentan con seguridad social, para lo cual terminará la construcción de hospitales en la entidad.

“Lo vamos a hacer concluyendo los hospitales que nos dejaron a la mitad”, afirmó Delfina Gómez. “Lo haremos por la gente, que necesita servicios de salud de calidad. Así lo hemos platicado en los más de 40 municipios visitados durante la campaña”.

La abanderada del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien va en primer lugar de las preferencias electorales, visitó hoy también el municipio de San Martín de las Pirámides, acompañada por su equipo de campaña.

De ganar, Delfina Gómez encabezará por primera vez la alternancia en el Estado de México, el cual ha sido gobernado solo por el PRI desde el siglo pasado.

