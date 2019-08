Primer Informe | Desde charlas de AMLO con Zuckerberg al Internet para Todos

Coqueteos con líderes innovadores y tecnológicos como Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, o la creación de estructuras públicas como ‘Internet para Todos’, que definan el rumbo de las telecomunicaciones en México (en una coyuntura 5G), son algunos de los puntos en los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta en una agenda tecnológica a un año de su gobierno.

Algunos personajes clave en su gobierno, como Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y quien es la que mayor participación ha tenido en la coyuntura tecnológica en este año, han detallado que la apuesta del gobierno debe tener como foco central la innovación tecnológica y la inclusión para disminuir la brecha digital que el mismo Inegi ha señalado como prioritaria en el 60% de la población del sureste del país y 40% en el resto de la región.

“El gobierno ha sido insistente en que se requiere la participación de todos los actores. Deben participar activamente y tener una estrategia conjunta. Se calcula que 5 millones de puestos de trabajo van a desaparecer por el efecto de la cuarta revolución industrial. No es alarmante si nos preparamos, tenemos que pensar diferente y prepararnos”, señaló Jalife.

Otro de los puntos a destacar en este primer año de gobierno de López Obrador, han sido la Firma de Juntos por la Transformación Digital construyendo un camino a la 4T hacia la 4R, la cual la misma Jalife ha señalado que se trata de una alianza entre los órdenes de gobierno, academia, industria y sociedad organizada que puedan generar un ecosistema digital y tecnológico que apoye la inclusión digital.

Andrés Manuel López Obrador hizo pública la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Un órgano, según los planes del mandatario, diseñado para llevar servicios de telecomunicaciones a las regiones rurales, ya que en sus recorridos ha corroborado que en éstas no hay señal de telefonía móvil ni internet.

La creación de esta empresa pública trajo de inmediato opiniones encontradas de algunos analistas y expertos de telecomunicaciones quienes advierten que, aunque el plan es socialmente bueno, no es el más viable. Razones como los costos económicos, de infraestructura, de planeación y de alcance, son algunos de los retos a los que se enfrentaría este gobierno.

“Se arranca de un mal diagnóstico porque básicamente su supuesto de modelo es que el país no tiene cobertura y sí la tiene, sobre todo la gran mayoría de la población. La gran barrera de acceso es la compra de los equipos. Te doy un dato: 50% de los hogares tiene computadora en el país, los que tienen computadora 86% o sea prácticamente todos tienen internet. Según los datos y esto es del INEGI, la barrera de acceso el tema de poder adquisitivo es el equipamiento, no son las habilidades digitales, no son los 200 pesos de la conectividad”, señaló para Forbes México, Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Como parte del argumento de las autoridades es que este proyecto ayude a quienes menos están beneficiados tanto por la conectividad como por una mayor extensión de vías de comunicación, sin embargo no siempre cuenta con la calidad necesaria y menos en un tema de telecomunicaciones.

“Se propone como un proyecto social. Algo que debemos decir que es muy bueno de esta época es que antes social podía ser malos bienes y servicios, muy baratos para la gente de bajos recursos, o sea un poco el modelo de Conasupo. Te vendían una porquería muy barata para la gente sin poder adquisitivo. En esta época social, conectividad social debe significar llevar suficiente ancho de banda con señal estable, servicios de calidad a la gente más desfavorecida económicamente, ahí estamos bien, pero para eso no hace falta crear una Conasupo de las telecomunicaciones. El mercado lo puede hacer”, dice el analista.

Sobre las competencias de los nuevos trabajos del gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador y de las autoridades de innovación y desarrollo tecnológico en México, Salma Jalife ha señalado que las necesidades de los nuevos trabajos exigirán que los profesionales y la sociedad en general estén mejor preparados.

En este sentido, la subsecretaria plantea algunos retos del futuro digital en México. Señala que trabajan en una mayor demanda de datos, en el que se incluyan mejor despliegue de redes, asignación de espectro así como al certidumbre a la innovación.

Detalló que uno de los temas importantes es la brecha digital en donde se enlistan la cobertura, el acceso así como la apropiación de la red e inclusión de la red.

Otro de los puntos que destaca la nueva administración en la SCT, señalan el desarrollo del Marco de Habilidades Digitales para la Población, que ayudarán a reducir las brechas de inclusión digital y promover el desarrollo tecnológico (consulta pública).

La videollamada con Zuckerberg

El 18 de junio los mexicanos se llevaron una sorpresa cuando comenzó a circular un video en el que se veía al presidente Andrés Manuel López Obrador platicando con Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, a través de una videoconferencia.

La llamada entre el presidente y Zuckerberg tuvo como objetivo presentarle el proyecto de llevar internet a todo el país y platicar sobre qué oportunidades tiene México en el plano digital.

“Nos importa su apoyo, por ello queremos compartir el proyecto con Facebook. Si lo consideras importante, te invitamos a participar en asociación con el gobierno (…) sería extraordinario que Facebook ayudara a mejorar la conectividad del país, sobre todo para beneficio de los pobres”, detalló López obrador.

El 20% de la población más pobre vive a lo largo del 80% del país; que tiene poco o nulo acceso a internet, y se busca comunicar esas 300,000 localidades que no tienen el servicio. “Contamos con toda la red eléctrica, que cubre el 95% del país, que tiene fibra óptica para poder comunicar a todo México”, dijo el presidente al empresario.

Si bien la moneda en el plano tecnológico está echada en el primer corte de caja del gobierno del presidente López Obrador, todavía quedan algunas aristas sobre cómo y de qué manera se redefinirá el rumbo que tome México como uno de los países puerta de entrada para las innovaciones tecnológicas y compañías en la región de América Latina.