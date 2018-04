Diario de campañas | Meade ofrece salarios dignos a ‘buenos maestros’; AMLO presume encuesta

Sigue a lo largo de este lunes las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

1:30 pm | Zavala dialoga con jóvenes en Monterrey

Un México sin demagogia, con honestidad y seguridad, sin amnistía a delincuentes, ofreció a jóvenes universitarios Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia.

Durante un diálogo con estudiantes universirarios en el Centro Convex de Monterrey, la ex primera dama enfatizó su intención de fortalecer la seguridad a partir de la profesionalización policial, mejores tecnologías, reforma al sistema de justicia, así como en el combate a feminicidios y desapariciones. (Notimex)

11:20 am | “El Bronco” se pasea en Toluca

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, realizó un recorrido por el centro de la capital mexiquense, donde saludó a la gente y probó tacos y tortas; incluso, se dio tiempo para bolear los zapatos de un hombre y recordó que ejerció ese oficio de niño.

El candidato independiente centró su discursos en sacar a los partidos políticos del poder.

10:20 am | Anaya acude con empresarios de la comunicación

El candidato de la coalición integrada por PAN, PRD y MC se reunió en privado con el Patronato del Consejo de la Comunicación, ante cuyos integrantes habló sobre su oferta política, incluidas las propuestas anticorrupción que presentó por la mañana.

8:10 am | AMLO presume avance en encuesta

Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición Morena-PT-PES, presumió que a pesar de las críticas y ataques de sus rivales, sigue creciendo en las preferencias electorales y compartió la gráfica de la encuesta más reciente de SDPNoticias-México Elige.

La mafia del poder está al borde de un ataque de nervios, no les ha funcionado ni les funcionará la guerra sucia. Hagan lo que hagan no dejamos de crecer. Miren esta encuesta. pic.twitter.com/fcAX2YYecz

7:30 am | Anaya propone dejar atrás el dinero en efectivo en los gobiernos

Como parte de sus propuestas contra la corrupción, Ricardo Anaya planteó eliminar el uso de dinero en efectivo en los tres órdenes de gobierno, para que todo pago se realice a través del sistema financiero.

En conferencia de prensa, el abanderado panista propuso también renovar el sistema de fiscalización de dinero en la política, a fin de dar seguimiento a los recursos con herramientas de inteligencia financiera en todo tiempo y no sólo en las etapas electorales.

Además, Anaya prometió la creación de una plataforma virtual portátil que permita seguir los recursos públicos permanentemente, además de incorporar la tecnología blockchain.

El candidato insistió en reformar el artículo 102 constitucional para contar con una Fiscalía General autónoma y una Fiscalía Anticorrupción.

La corrupción no se va a resolver solamente con voluntariados, sino con reglas, leyes e instituciones que verdaderamente prevengan y sancionen cualquier acto de corrupción, por supuesto, con toda la voluntad política necesaria: @RicardoAnayaC pic.twitter.com/ZZyKPZJDee

6:30 am | No hay futuro promisorio sin educación de calidad: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, lamentó que Andrés Manuel López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial, luego de que el sábado se registraron agresiones por parte de presuntos integrantes de la CNTE durante un mitin de el exsecretario de Hacienda en un municipio cercano a Puerto Escondido, en Oaxaca.

Asimismo, el aspirante presidencial destacó que no hay futuro promisorio sin educación de calidad; y aseguró que su proyecto apoyará con capacitación y salarios dignos a “los buenos maestros”.

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán🤚🏻.

— José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) April 16, 2018