Diario de campañas | Zavala busca aliviar cargas de ISR; AMLO descarta pelear en debate

Sigue a lo largo de este jueves las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

3:25 pm | AMLO visita Guamúchil

Andrés Manuel López Obrador encabeza un mitin en Guamúchil, Sinaloa.

Previamente, en la localidad de Guasave, el abanderado de Morena, PT y PES aseguró que no se peleará con sus contrincantes en el debate del próximo domingo.

“Yo no me voy a pelear, es amor y paz, así es como me están aconsejando mis asesores de los pueblos”, expresó a reporteros. “Aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto”.

Asimismo, dijo que a diario se prepara para el debate, por lo que no acudirá al ensayo el día anterior que organiza el INE.

“Yo habló aquí en las plazas públicas, no hablo de corrido, pero sí voy a explicar lo que estamos haciendo”, señaló.

3:25 pm | ‘El Bronco’ celebra avance de reforma contra el fuero

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, respaldó la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que eliminará el fuero de funcinarios públicos.

Siempre he estado a favor de que se elimine el fuero a todos los servidores públicos, desde el 2015 lo hemos propuesto. Ya basta de impunidad y de protegerse bajo esta ley, todos somos iguales como ciudadanos, que la justicia alcance a quien deba de hacerlo. #SinFuero — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 19, 2018

Lee también: Diputados aprueban eliminar fuero a funcionarios públicos

12:00 am | Zavala promete eliminar cargas del ISR

La candidata independiente Margarita Zavala se reunió con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) para firmar un documente de 5 ejes definidos por este organismo.

Durante la reunión, lanzó algunas de las propuestas que pondrá en práctica durante el próximo sexenio si llega a Los Pinos.

La ex primera dama dijo que eliminará el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los que cobren menos de 15,000 pesos. Asimismo, se comprometió a impulsar el país por medio de la economía verde, con el turismo como uno de sus ejes, para lo cual creará corredores carreteros y una red de aeropuertos.

Mediante su cuenta de Twitter, la candidata, que dice estar preparándose para el debate de este domingo y publicó sus propuestas para combatir la violencia contra las mujeres.

Entre otras, atraeré al ámbito federal todos los homicidios de mujeres, canalizaré recursos excepcionales para atender la violencia intrafamiliar, multiplicaré los botones de pánico, desarrollaré medios de transporte seguro y realizaré operativos para identificar redes de trata. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 19, 2018

Respecto a la cancelación de la mesa para discutir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México con el candidato Andrés Manuel López Obrador, por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCI), aseguró que se trata de personas muy prácticas que ya saben que piensa cada quien.

Dijo que la opinión de un empresario como Carlos Slim respecto a la terminal aérea es muy importante y lo menos que deben hacer los empresarios es escucharla. (Notimex)

11:00 am | ‘El Bronco’ habla de un Fonden sin funcionarios

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón estuvo hoy en Oxaca difundiendo su mensaje de vencer al” Goliat de la partidocracia” para ganar altas en su llamado “ciberejército” bronco.

Allí propuso despolitizar y desburocratizar el Fondo Nacional de Desasatres (Fonden) para que se convierta en un fondo inmediato que actúe en caso de siniestro o desastre natural sin la intervención del gobierno. En lugar de este, propuso que dicho fondo sea operado por organizaciones civiles.

Paralelamente, en su cuenta de Facebook, anunció la disponibilidad de un app para comprobar “si tienes los conocimientos necesarios para ser un Bronco de corazón”. Se llama “Broncómetro”.

Hoy vine a #Oaxaca a hablar con la gente de aquí y preguntarles qué es lo que piensan que le hace falta a #México para poder avanzar. ¿Tú que crees que le hace falta al país? pic.twitter.com/KXTDR6LkUr — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 19, 2018

7:00 am | Anaya presume compromiso con emprendedores y la educación

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, se reunió con jóvenes emprendedores en el Technology Hub de Ciudad Juárez, dónde cobró protagonismo el punto de su plataforma electoral que promete pasar de una economía de la manufactura a la mentefactura.

Aunado a esto, en conferencia de prensa habló de llevar a cabo una “revolución educativa” para fortalecer la educación y juventud mexicana, con los siguientes ejes:

Mejorar la formación y profesionalización de los docentes

Usar herramientas estadísticas para monitorear el aprendizaje de los alumnos y el impacto de las inversiones en el sector educativo

Reformar programas de estudio de las escuelas normales

Implementar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el nuevo modelo educativo, brindando los recursos y capacitación necesarios para los docentes

Para conseguir estos retos, el candidato presidencial del PAN, PRD y MC dijo estar dispuesto a dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A pregunta expresa, reiteró que durante su gobierno seguirá con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque es evidente que se trata de una obra que traerá muchos empleos y detonará el desarrollo del país.

Aclaró que el nunca fue convocado formalmente a reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y expresó que la cancelación que el empresariado hizo del encuentro que sostendría con López Obrador, responde a la actitud del tabasqueño de no querer dialogar sino imponer.