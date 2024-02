Dinastías decabillonarias: estas son las familias más ricas de Estados Unidos

El primer multimillonario de Estados Unidos, el barón petrolero John D. Rockefeller, apareció en la lista inaugural de ricos de Forbes, compilada por B.C. El propio Forbes en 1918. En ese momento, valía 1.200 millones de dólares, el equivalente a unos 25.000 millones de dólares actuales. En el momento de su muerte en 1937, Rockefeller había donado aproximadamente 11.000 millones de dólares corrientes y dejó el resto a sus herederos. Más de 200 de ellos, que continúan la tradición de donar a través de la Fundación Rockefeller de 5.300 millones de dólares (activos netos), comparten hoy una fortuna estimada en 10.300 millones de dólares.

Eso es suficiente para clasificarlos en el puesto 42 en la primera lista de Forbes de Dinastías Decabillonarias. En un momento en el que los mercados y los valores de los activos se están disparando, y el número de multimillonarios parece multiplicarse día a día, Forbes decidió subir la apuesta y clasificar sólo a aquellas familias con un valor de 10.000 millones de dólares o más.

Cuarenta y cinco familias multigeneracionales pasaron el corte. En total, valen 1,3 billones de dólares. En comparación, solo 36 familias valían 10 mil millones de dólares o más en 2020, la última vez que Forbes contó las fortunas de las familias más ricas de Estados Unidos.

Estas familias extendidas viven en todo el país en al menos 23 estados y tienen su sede en ciudades de origen que van desde Louisville, Kentucky hasta Wichita, Kansas y Racine, Wisconsin. Pero hay ciertos lugares donde se pueden encontrar más. La ciudad de Nueva York, hogar de los descendientes del magnate del maquillaje Estée Lauder (m. 2004) y de la leyenda editorial William Randolph Hearst (m. 1951), así como de los Rockefeller, tiene la mayor cantidad con siete. Chicago (cuatro familias) y Atlanta (tres familias) completan los tres primeros.

Mientras que otras familias históricas del siglo XIX, como los Cargill, los Du Pont y los Mellon, lograron superar el corte, otras, como los Getty, los Vanderbilt y los Morgan, no pudieron seguir el ritmo. (Carnegie, mientras tanto, regaló todo su dinero).

Lo que no ha cambiado: los herederos del fundador de Walmart, Sam Walton, continúan su reinado como la familia más rica de Estados Unidos, con un valor de 267 mil millones de dólares, exactamente 150 mil millones de dólares más que la número dos, Marte. Aun así, en términos relativos, la fortuna de los Walton creció menos que la de muchas otras familias ricas. Han aumentado solo un 8% desde 2020, la última vez que Forbes clasificó la riqueza familiar, debido a las acciones en dificultades de Walmart, miles de millones pagados en impuestos sobre grandes ventas de acciones, al menos 4.4 mil millones en donaciones de acciones caritativas y una estimación más alta de la participación de Walmart en manos de fideicomisos caritativos a nombre del hijo de Sam, John Walton (m. 2005), que está excluido de la fortuna familiar. En comparación, el S&P 500 ha subido un 29% en ese tiempo.

Mientras tanto, la familia Mars asciende al puesto 2, con un patrimonio neto total de 117 mil millones de dólares. Eso es casi el doble de lo que valían hace casi una década, cuando Forbes comenzó a rastrear la riqueza familiar, pero sigue siendo una asombrosa cantidad de 150 mil millones de dólares menos que los Walton.

Algunos clanes valen mucho más que hace unos años. Aparte de las familias Walton y Mars (que ganaron 20 mil millones y 23 mil millones, respectivamente), los descendientes del fundador de Chick-Fil-A, S. Truett Cathy (m. 2014) fueron los mayores ganadores en términos absolutos (hasta 19.4 mil millones). ). Los descendientes del fundador de Enterprise Rent-A-Car, Jack Taylor (m. 2016), experimentaron el mayor aumento porcentual (hasta un 144%).

La familia de Sam Heyman (m. 2009), incluidos sus yernos David Millstone y David Winter, es el único clan que aparece en la lista de las familias más ricas de Forbes por primera vez (patrimonio neto estimado: 19.200 millones de dólares). Su Standard Industries es mejor conocida por sus negocios de productos químicos y techados. Pero el conglomerado industrial fue noticia el martes como comprador potencial de Air Mail, la startup de medios digitales cofundada por el exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter, en la que ya había invertido.

No a todas las familias les ha ido tan bien. Desde entonces, cuatro clanes que valían más de 10.000 millones de dólares en 2020 han perdido su condición de decabillonarios. Entre ellos: la familia Sackler de Purdue Pharma (patrimonio neto estimado: 5.200 millones de dólares), cuya oferta de resolver todas las demandas civiles relacionadas con OxyContin en su contra por 6.000 millones de dólares ha sido apelada ante la Corte Suprema. Los descendientes de los magnates inmobiliarios de Nueva York Sol Goldman (m. 1987) y su hermano Irving Goldman (m. 1995) también perdieron fortuna de 7.700 millones de dólares a una fortuna estimada de 5.500 millones de dólares, debido a valoraciones de propiedades significativamente más bajas reveladas como parte de una disputa legal intrafamiliar. entre los hijos de Sol.

Aquí está la clasificación definitiva de Forbes de las 45 familias más ricas de Estados Unidos. Hemos excluido a los multimillonarios individuales (y a sus viudas, en ciertos casos) a quienes se les atribuye toda la fortuna familiar y aparecen en The Lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos. El número de miembros de la familia es una estimación de los descendientes vivos (y sus cónyuges) del fundador de la fortuna. Las fortunas estimadas se calcularon utilizando los precios de las acciones del 16 de enero de 2024.

LAS FAMILIAS DECABILLONARIAS DE ESTADOS UNIDOS

Walton

Patrimonio neto: 267 mil millones ● Fuente: Walmart ● Ciudad natal: Bentonville, Arkansas ● Miembros de la familia: al menos 39

Sam Walton a la izquierda, Alice Walton, Jim Walton (Izquierda) Una fotografía de 1984 de Sam Walton, de 67 años, recorriendo una exhibición de juguetes en una reunión de gerentes de Wal-Mart en Little Rock. (R) Jim Walton, izquierda, Alice Walton, centro, y Rob Walton, derecha, hijos de Sam Walton, asisten a una reunión de accionistas de Walmart en Fayetteville, ArkansasDANNY JOHNSTON/AP, APRIL L. BROWN/AP

A pesar de vender aproximadamente 22 mil millones de dólares en acciones de Walmart durante la última década (y donar 11 mil millones de dólares), los siete multimillonarios descendientes de los cofundadores de la compañía, Sam (m. 1992) y Bud Walton (m. 1995), todavía poseen aproximadamente el 45% de las acciones del gigante minorista. El hijo mayor de Sam, Rob, forma parte de la junta directiva de Walmart junto con el sobrino de Rob, Steuart, y su yerno Greg Penner, quien reemplazó a Rob como presidente del minorista en 2015 y como propietario mayoritario de los Denver Broncos de la NFL en octubre. La fortuna de la familia se ve reforzada por los siete equipos deportivos (incluidos Los Angeles Rams y la potencia del fútbol británico Arsenal) propiedad de Stan Kroenke, esposo de la hija de Bud, Ann Walton Kroenke.

Mars

Patrimonio neto: 117 mil millones ● Fuente: dulces, comida para mascotas ● Miembros de la familia: al menos 37

Los hermanos Jacqueline y John Mars, junto con las cuatro hijas de su hermano Forrest Jr. (m. 2016), son dueños del gigante de dulces y alimentos para mascotas Mars. La empresa con sede en McLean, Virginia, posee docenas de marcas icónicas, incluidas M&Ms, Snickers, arroz Ben’s Original y comida para perros Pedigree; registró ingresos de 47 mil millones de dólares en 2022. Frank Mars (m. 1934) comenzó a vender dulces de crema de mantequilla en su cocina en 1911. John, que ahora tiene 88 años, fue el último miembro de la familia en ocupar el cargo de director ejecutivo y renunció en 2001. El hijo de Jacqueline, Stephen Badger y Victoria, la hija de Forrest Jr., forman parte de la junta directiva.

Koch

Patrimonio neto: 116 mil millones ● Fuente: Koch Industries ● Ciudad natal: Wichita, Kansas ● Miembros de la familia: al menos 19.

Charles Koch GUERIN BLASK PARA FORBES

Charles Koch, de 88 años, se hizo cargo de lo que se convirtió en el conglomerado de 125 mil millones de dólares (ventas de 2022) Koch Industries cuando su padre, Fred, murió en 1967. Koch tiene sus manos en todo, desde la refinación de petróleo y la fibra óptica hasta las toallas de papel. Charles y Julia Koch, la viuda de su hermano David (m. 2019), tienen ambos una participación con derecho a voto del 42%. Los hermanos Bill y Frederick (fallecidos en 2020) fueron comprados por Charles y David en 1983, lo que provocó dos décadas de litigio sobre el pago (al parecer, alrededor de 800 millones de dólares). El megadonante republicano Charles no es fanático de Trump: su red sin fines de lucro Stand Together y Koch Industries contribuyeron cada una con 25 millones de dólares a un súper PAC que respaldó a Nikki Haley para la presidencia.

Cargill-MacMillan

Patrimonio neto: 60,6 mil millones ● Fuente: Cargill Inc. ● Miembros de la familia: al menos 100

La familia extensa, que incluye a 21 multimillonarios individuales, posee aproximadamente el 88% de Cargill, la empresa privada más grande por ingresos en los EE. UU. Fundada en 1865 por W.W. Cargill, como empresa de almacenamiento de cereales, la empresa de 177.000 millones de dólares (ingresos) es un actor importante en el sector de los cereales, ya que produce jarabe de maíz, almidón y piensos para el ganado, y participa en el envasado de carne y el comercio de energía. Whitney MacMillan (m. 2020) fue el último miembro de la familia en ocupar el cargo de directora ejecutiva, de 1976 a 1995.

Johnson

Patrimonio neto: 44.8 mil millones ● Fuente: Fidelity ● Familiares: Al menos 12

Edward C Johnson 2d (sentado) y Edward C “Ned” Johnson 3d de Fidelity Investments en 1972. JOE DENNEHY/GETTY IMAGES

Abigail Johnson, nieta del fundador de Fidelity Investments, Edward C. Johnson II (m. 1984), se convirtió en directora ejecutiva del gigante de los fondos mutuos en 2014 y presidenta dos años después. Bajo su liderazgo, los activos de Fidelity se han disparado a 4,4 billones de dólares, desde 2 billones de dólares, al tiempo que expandieron los fondos sostenibles y adoptaron Bitcoin. El hermano de Abigail, Eduardo IV, dirige la empresa de inversiones Pembroke Real Estate, propiedad de Fidelity. Su padre, Edward “Ned” Johnson III (muerto en 2022), dirigió la empresa durante cuatro décadas.

Pritzker

Patrimonio neto: 41.6 mil millones ● Fuente: Hoteles, inversiones ● Ciudad natal: Chicago ● Miembros de la familia: Al menos 82

(Izq) A.N. Pritzker, (Centro) J.B. Pritzker, (Derecha) Penny PritzkerAP, MICHAEL PRINCE PARA FORBES, NEWSCOM



La tercera generación de la dinastía Hyatt Hotels cuenta con 10 multimillonarios, entre ellos Penny Pritzker, exsecretaria de Comercio de Estados Unidos; el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, el funcionario electo más rico del país; la cineasta Gigi Pritzker, productora de la película de 2021 The Eyes of Tammy Faye; y Tom Pritzker, actual presidente de Hyatt Hotels. La fortuna de la familia se remonta a la compra en 1957 de un motel en Los Ángeles. Los Pritzker pasaron años a principios de la década de 2000 demandando entre sí por fideicomisos antes de acordar en 2005 dividir la fortuna.

Johnson

Patrimonio neto: 38.5 mil millones ● Fuente: S.C.Johnson ● Miembros de la familia: al menos 70

Samuel Curtis Johnson compró una empresa de suelos de parquet en 1886 y dos años más tarde desarrolló una cera para suelos. Hoy en día, S.C. Johnson posee marcas como Windex, Shout, Ziploc y Raid. La familia todavía controla totalmente la empresa privada de 11.200 millones de dólares (ventas estimadas). Herbert Fisk Johnson III, tataranieto del fundador, es presidente y director ejecutivo. Su hermana Helen Johnson-Leipold es presidenta y directora ejecutiva de Johnson Outdoors, una empresa que cotiza en bolsa y que vende equipo de buceo, estufas de campamento y tiendas de campaña. Cathy

Patrimonio neto: 33.6 mil millones ● Fuente: Chick-fil-A ● Ciudad natal: Atlanta ● Miembros de la familia: Al menos 47

S. Truett Cathy, fundador de Chick-fil-A, posa en la motocicleta Harley Davidson de su hijo, Dan T. Cathy (que está pintada para parecerse a una vaca), en 2001 frente a la sede de la compañía en el sur de Atlanta.RIC FELD/AP





La primera familia de pollo frito ha recorrido un largo camino desde que S. Truett Cathy (m. 2014) abrió el primer Chick-fil-A en un centro comercial de Atlanta en 1967. La cadena de más de 3000 locales está dirigida por su nieto Andrew. , quien sucedió a su padre, Dan, como director ejecutivo en 2021. Los restaurantes registraron 6.400 millones de dólares en ventas en 2022; El próximo año, Chick-fil-A planea abrir su primera sucursal en el extranjero, en el Reino Unido. La cadena, que tradicionalmente ha estado cerrada los domingos, podría tener que modificar su política para nuevos contratos con siete sucursales a lo largo de la autopista del estado de Nueva York si una propuesta de ley estatal que requiere que las paradas de descanso ofrezcan pases de comida los siete días de la semana.

Duncan

Patrimonio neto: 30 mil millones ● Fuente: Pipelines ● Ciudad natal: Houston ● Miembros de la familia: Al menos 13

Dan Duncan posa para un retrato con un par de sus leones trofeo en exhibición en su rancho en el centro de Texas, al este de Austin, el lunes 13 de marzo de 2006, en Rosanky, Texas.BRETT COOMER/GETTY IMAGES

Dan Duncan (m. 2010) fundó la empresa de oleoductos y gas Enterprise Product Partners en 1968 con 10.000 dólares y un par de socios. Desde entonces se ha convertido en una empresa que abarca unas 50.000 millas de oleoductos y genera más de 58.000 millones de dólares en ingresos anuales. Los socios ya no están, y la fortuna de Duncan, que dejó a sus cuatro hijos, se ha triplicado desde su muerte gracias a los abundantes dividendos y al alza del precio de las acciones. Randa Duncan Williams, su hija mayor, ha presidido la junta desde 2013 y es el único Duncan que queda con un rol en el negocio.

Cox

Patrimonio neto: $26.8 mil millones ● Fuente: Medios ● Ciudad natal: Atlanta ● Miembros de la familia: Al menos 37

Anne Cox Chambers (f. 2020). AMERICAN PHOTO ARCHIVE/ALAMY



El gigante de los medios Cox Enterprises incluye Cox Communications (cable y banda ancha), Cox Automotive (Autotrader, Kelley Blue Book y Manheim) y periódicos como el Atlanta Journal-Constitution. Alex Taylor, el director ejecutivo de 49 años, es la cuarta generación de miembros de la familia que lidera la empresa que ahora valora 22.100 millones de dólares (en ventas). En julio, James “Fergie” Chambers, primo de Taylor y autodenominado comunista, anunció en las redes sociales que había vendido sus acciones a la empresa para protestar por el apoyo financiero de la familia al Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta, que entrena policías y bomberos.

Lauder

Patrimonio neto: $25.9 mil millones ● Fuente: Estée Lauder ● Ciudad natal: Ciudad de Nueva York ● Familiares: Al menos 20

(Izq.) Estee Lauder, le pone uno de los lápices labiales de su empresa a un cliente (R) Leonard y Ronald Lauder, hijos de la magnate de la belleza Estee Lauder, fotografiados en las nuevas oficinas de Estee Lauder en el edificio General Motors de Nueva York el 24 de septiembre de 1969.BIBLIOTECA DEL CONGRESO, TONY PALMIERI/GETTY IMAGES.

Los Lauder han perdido 16.500 millones de dólares en los últimos 12 meses, ya que las acciones de su conglomerado de belleza se han desplomado un 50%. La acción alcanzó un mínimo de seis años después de que la compañía obtuviera resultados financieros peores de lo esperado en noviembre debido al débil desempeño en Asia. Actualmente, la empresa está dirigida por el director ejecutivo, que no es miembro de la familia, Fabrizio Freda, pero al menos seis de los hijos y nietos de Estée Lauder, que fundó la empresa en 1946, ocupan cargos allí, incluidos cinco puestos en la junta directiva.

Hunt

Patrimonio neto: 24.8 mil millones ● Fuente: Petróleo ● Ciudad natal: Dallas ● Miembros de la familia: más de 100.

H.L. Hunt, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, aparece en la foto con su esposa el 13 de septiembre de 1972 en su casa en las afueras de Dallas, Texas.AP



Se decía que el patriarca de la familia y buscador de petróleo H.L. Hunt (m. 1974) fue la inspiración de la vida real para J.R. Ewing en la exitosa serie de televisión Dallas de los años 1970 y 80. Los fideicomisos del mayor de sus 14 hijos, Margaret (m. 2007) y H.L. Hunt III (m. 2005), vendieron Hunt Petroleum a XTO Energy en 2008 por 4.200 millones de dólares en efectivo y acciones. Los hijos Ray Lee y W. Herbert son propietarios de Hunt Oil y Petro-Hunt, respectivamente. Los hijos del hijo de H.L., Lamar (fallecido en 2006), son dueños de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Newhouse

Patrimonio neto: 24.100 millones de dólares ● Fuente: Condé Nast, periódicos ● Ciudad natal: Ciudad de Nueva York ● Familiares: Al menos 24



(Izq.) Si y (R) hermano Donald Newhouse.ROBIN PLATZER/GETTY IMAGES

Los hermanos Donald y Samuel “Si” Newhouse Jr. (f. 2017) heredaron la editorial de Vogue y Vanity Fair, Condé Nast y su matriz, Advance Publications, de su padre, Sam Newhouse (f. 1979), quien inició el negocio en 1922 cuando compró el diario de Staten Island. Si supervisó el negocio de las revistas, adquiriendo publicaciones de prestigio como Wired, GQ y The New Yorker, mientras que Donald, que ahora tiene 94 años y está jubilado, dirigió la división de periódicos a partir de 1979. Los hijos de Donald, Steven y Michael, y el hijo de Si, Si III, son co- presidentes de Advance, mientras que Jonathan, primo de Donald y Si, es presidente de Condé Nast. Advance también posee participaciones en el sitio de noticias sociales Reddit y en el equipo de cine y televisión Warner Bros. Discovery.

Hearst

Patrimonio neto: 22.4 mil millones ● Fuente: Hearst Corp. ● Ciudad natal: Nueva York, Nueva York ● Familiares: Al menos 67

(Izq.) William Randolph Hearst (R) De izquierda a derecha, William Randolph Hearst Jr., William Randolph Hearst y John Hearst llegan desde la costa oeste el 7 de noviembre de 1935.BIBLIOTECA DEL CONGRESO/GETTY IMAGES, AP



William Randolph Hearst, hijo de un minero rico, compró el San Francisco Examiner en 1887 cuando tenía 23 años y adquirió muchas más publicaciones, incluido el precursor de Good Housekeeping. Se volvió solitario a medida que crecía y fue la inspiración para el personaje principal de la obra maestra del celuloide de Orson Welles de 1941, Ciudadano Kane. Hoy en día, Hearst Corp., de propiedad familiar de 11.800 millones de dólares (ingresos de 2022), está presidida por su nieto William R. Hearst III y posee 200 revistas, 76 periódicos, 35 estaciones de televisión y la firma de calificación Fitch, además de participaciones en las redes de televisión por cable A&E. ESPN y Lifetime, además de otros negocios.

Busch

Patrimonio neto: 20 mil millones ● Fuente: Anheuser-Busch ● Ciudad natal: St. Louis ● Miembros de la familia: Al menos 21

(Izquierda) Adolphus Busch Ill y su hija Sallie Mae Busch sentados en un cochecito detrás de un tiro de caballos, c1936. (R) Adolphus Busch (BERT MORGAN/GETTY IMAGES, JACOB HILSDORF/GETTY IMAGES)



Casi 130 años después del lanzamiento de la cervecera Anheuser-Busch, la familia se vio obligada a vender su participación restante en una adquisición hostil por parte de InBev en 2008. Desde entonces, los miembros de la familia han seguido su propio camino: Billy Busch, bisnieto de Budweiser El fundador, Adolphus Busch, opera su propia cervecería artesanal y es el autor del reciente Family Reins: The Extraordinary Rise and Epic Fall of an American Dynasty. Su hijo August y su hija Haley invierten en bienes raíces a través de AB Capital; son propietarios de tres hoteles en el sur de Florida y son inversores en un nuevo desarrollo llamado Onix en Delray Beach, así como en otros proyectos de desarrollo comercial y multifamiliar. Su primo Steven elabora Walker’s Cay Bourbon. Otros cinco operan Grant’s Farm, un parque de animales que alguna vez fue el hogar de Ulysses S. Grant y que ha pertenecido a la familia Busch desde 1903.

Reyes

Patrimonio neto: 19.9 mil millones ● Fuente: Distribución de alimentos y cerveza ● Ciudad natal: Chicago ● Miembros de la familia: Al menos 39

Los hermanos Jude y Christopher y su padre, Joseph (m. 2021), compraron un pequeño distribuidor de cerveza en Carolina del Sur en 1976 por 740.000 dólares. A medida que hicieron crecer su negocio, Reyes Holdings, adquirieron el distribuidor de alimentos Martin Brower; McDonald’s y Chick-fil-A son clientes. Su Reyes Coca-Cola Bottling distribuye refrescos en el Medio Oeste y la Costa Oeste. Chris y Jude son propietarios mayoritarios y copresiden la empresa de 40.000 millones de dólares (en ventas). Otros cuatro hermanos trabajan para la empresa, incluido Duke, que es el director ejecutivo. Smith

Patrimonio neto: 19.8 mil millones ● Fuente: Herramientas, banca ● Ciudad natal: Chicago ● Familiares: Al menos 165

Byron L. Smith (m. 1914) fundó Northern Trust en 1889 como un banco para los habitantes ricos de Chicago. Más tarde colocó un anuncio buscando invertir en un negocio de fabricación. Un grupo de inversores respondió y juntos fundaron el fabricante de equipos industriales Illinois Tool Works en 1912. La familia todavía posee al menos el 9% de Illinois Tool Works que cotiza en bolsa (con un valor de 7.000 millones de dólares) y afirma poseer el 1% de las acciones de Northern Trust (con un valor de 200 dólares). millón). El único miembro de la familia que sigue involucrado es el tataranieto de Smith, David B. Smith Jr., que forma parte de las juntas directivas de ambas empresas. Millstone-Winter-Heyman

Patrimonio neto: 19.2 mil millones ● Fuente: Techados, químicos ● Ciudad natal: Nueva York ● Miembros de la familia: Al menos 17

David Winter (izquierda) y David Millstone. MICHAEL PRINCE PARA FORBES



David Millstone y David Winter son codirectores ejecutivos de Standard Industries, un conglomerado industrial de 11.000 millones de dólares (ingresos de 2022) que incluye la empresa de techados GAF y la empresa de productos químicos especializados W.R. Grace, que adquirió en 2021 por 7.000 millones de dólares. Los dos David también supervisan Standard Investments por valor de 4.400 millones de dólares (activos bajo gestión), que compra acciones de empresas públicas e invierte en nuevas empresas. El negocio data de 1983, cuando el asaltante corporativo Sam Heyman (m. 2009) ganó una batalla por poder para GAF. Sus yernos Millstone y Winter se convirtieron en codirectores ejecutivos en 2009.

Taylor

Patrimonio neto: 19 mil millones ● Fuente: Enterprise Rent-A-Car ● Ciudad natal: St. Louis ● Familiares: 14

Jack Taylor (m. 2016) fundó lo que se convirtió en Enterprise Rent-A-Car en 1957 después de servir en el portaaviones USS Enterprise en la Segunda Guerra Mundial. Su hijo Andy lo sucedió como director ejecutivo de 1991 a 2013 y compró tanto National como Alamo. La hija de Andy, Chrissy Taylor, que ahora tiene 47 años, se convirtió en directora ejecutiva en 2020. En octubre cambió el nombre de la empresa de 35.000 millones de dólares (ingresos fiscales de 2023) a Enterprise Mobility. La nieta de Jack, Carolyn Kindle, es directora ejecutiva de St. Louis City SC, el primer equipo de la Major League Soccer cuya propiedad mayoritaria es femenina. Butt

Patrimonio neto: 18.8 mil millones ● Fuente: Supermercados ● Ciudad natal: San Antonio, Texas ● Miembros de la familia: Al menos 56

Los ingresos de H-E-B, la cadena de supermercados con seguidores de culto y 430 tiendas en Texas y México, alcanzaron los 46.300 millones de dólares en el año fiscal 2023, un 12 % más que en 2022. Florence Butt fundó H-E-B en 1905, después de que a su marido le diagnosticaran tuberculosis y no pudiera trabajo más largo. Su hijo Howard Butt asumió el control en la década de 1920 y se expandió por todo Texas. Charles, el hijo de Howard, dirigió la empresa desde 1971 hasta 2021, cuando le entregó el puesto de director ejecutivo a su sobrino Howard Butt III. La familia posee aproximadamente el 90% de la empresa; los empleados son dueños del resto.

Ziff

Patrimonio neto: 18.5 mil millones ● Fuente: Publicaciones, inversiones ● Ciudad natal: Ciudad de Nueva York ● Miembros de la familia: Al menos 15

Los tres nietos multimillonarios de William Bernard Ziff Sr. (muerto en 1953), cofundador de la entusiasta editorial de revistas Ziff Davis (más conocida por títulos como Car and Driver y la revista PC), convirtieron las ganancias de su venta de 1.400 millones de dólares en 1994 en una alta cifra. -Grupo inversor rentable. Después de tomar decisiones financieras conjuntas durante dos décadas, los Ziff cerraron el fondo de cobertura dentro de su oficina familiar, Ziff Brothers Investments, en 2014. El fondo de cobertura Och-Ziff, que fundaron en 1994 y se hizo público en 2007, fue rebautizado más tarde como Sculptor. Capital Management y comprada por Rithm Capital en noviembre por 720 millones de dólares. Du Pont

Patrimonio neto: 18,1 mil millones ● Fuente: DuPont ● Ciudad natal: Wilmington, Delaware ● Miembros de la familia: al menos 3,500

Lo que comenzó como un fabricante de pólvora fundado por el químico franco-estadounidense Éleuthère Irénée du Pont en 1802 es ahora una de las empresas químicas más grandes de Estados Unidos. DuPont de Nemours, con sede en Wilmington, Delaware, generó 13 mil millones de dólares en ventas en 2022. Thère I. du Pont, hijo del exgobernador de Delaware Pete du Pont (m. 2021), es la séptima generación al frente de DuPont y la única familia miembro en la junta directiva. También es presidente de la organización benéfica Longwood Foundation de la familia. Dorrance

Patrimonio neto: 17 mil millones ● Fuente: Campbell Soup ● Ciudad natal: Camden, Nueva Jersey ● Miembros de la familia: al menos 87

Ha sido un año 155 mixto para los reyes de la sopa. Campbell Soup Co. informó 9.400 millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2023, un 9% más que el año anterior, pero el precio de sus acciones ha bajado más de un 20% desde abril pasado a medida que las ganancias se ven afectadas. La familia Dorrance posee el 38% de la empresa, que se originó en 1869 con el inventor de la sopa condensada John T. Dorrance (m. 1930). Tres miembros de la familia están en la junta: la nieta de Dorrance, Mary Alice Malone, su primo Archbold van Beuren y su sobrino Bennett Dorrance Jr. Brown

Patrimonio neto: 16.5 mil millones ● Fuente: Jack Daniel’s ● Ciudad natal: Louisville, Kentucky ● Miembros de la familia: al menos 25

Brown-Forman, fundada en Louisville, Kentucky, por George Garvin Brown en 1870, es mejor conocida por su whisky. Las marcas incluyen Jack Daniel’s, Old Forester y Woodford Reserve. También posee Tequila Herradura, Fords Gin y Diplomático Rum, que compró en enero de 2023 por 725 millones de dólares. La familia Brown posee aproximadamente el 50% de la empresa que cotiza en bolsa. Campbell Brown, tataranieto del fundador, es el presidente. Otros tres Browns son miembros de la junta. Kohler

Patrimonio neto: 16.2 mil millones ● Fuente: Inodoros, grifos ● Ciudad natal: Kohler, Wisconsin ● Familiares: Al menos 20

John Michael KohlerNADADOR DE ZURI/ALAMY

El icónico fabricante de grifos e inodoros Kohler tiene sus raíces en 1873 y en Sheboygan Union Iron & Steel Foundry. John Michael Kohler y un socio lo compraron y comenzaron a fabricar implementos agrícolas de hierro fundido; La famosa línea de baño comenzó cuando Kohler cubrió un abrevadero con esmalte y listo: una bañera. Hoy la empresa también vende muebles, baldosas cerámicas, generadores y motores. Kohler posee dos campos de golf en Wisconsin y el Old Course Hotel en St. Andrews, Escocia. Herbert Kohler Jr. (m. 2022) y su hermana Ruth (m. 2020), nietos del fundador, supuestamente compraron 300 accionistas en 1998 para consolidar la propiedad en su rama de la familia. El hijo de Herbert, David, es la cuarta generación de directores ejecutivos de la familia.

Johnson

Patrimonio neto: 16 mil millones ● Fuente: Johnson & Johnson, New York Jets ● Ciudad natal: New Brunswick, Nueva Jersey ● Miembros de la familia: al menos 8

(Izq.) El general Robert W. Johnson y su esposa Evelyn llegan a Nueva York el 2 de agosto de 1951 a bordo del Queen Mary después de un viaje a Inglaterra. (R) Woody Johnson, propietario de los New York Jets y ex embajador de Estados Unidos en el Reino Unido AP PHOTO/JOHN LINDSAV, JASON ALDEN/GETTY IMAGES



Los New York Jets no han ganado un Super Bowl en 55 años, pero el equipo ha sido una gran inversión para la familia que ganó su dinero con el gigante farmacéutico Johnson & Johnson. Robert “Woody” Johnson IV, embajador de Estados Unidos en el Reino Unido durante la presidencia de Trump, lideró la compra del equipo de la NFL por parte de la familia en 2000 por 635 millones de dólares. Hoy en día, la franquicia tiene un valor estimado de 5.600 millones de dólares (neto de deuda). El hermano de Woody, Christopher, el último con vida de sus cinco hermanos, es el vicepresidente de los Jets.

(empate) Meijer

Patrimonio neto: 15.9 mil millones ● Fuente: Supermercados ● Ciudad natal: Grand Rapids, Michigan ● Miembros de la familia: Al menos 18

Hendrik Meijer abrió su primera tienda de comestibles en Michigan en 1934. Él y su hijo Frederik fueron pioneros en el supercentro en 1962 con la apertura de Thrifty Acres en Grand Rapids, que combinaba una tienda departamental y una tienda de comestibles bajo un mismo (muy grande) techo. Actualmente, la empresa opera más de 240 tiendas en todo el Medio Oeste. Los hijos de Frederik, Hank y Doug, dirigieron la empresa como copresidentes desde 1990 hasta 2017. Hank ahora es presidente ejecutivo; Doug y un tercer hermano, Mark, forman parte de la junta. Peter, el hijo de Hank, fue elegido al Congreso por Michigan en 2020. Después de votar para acusar a Donald Trump el año siguiente, perdió las primarias republicanas en 2022. Ahora se postula para el Senado. (empate) Marriott

Patrimonio neto: 15.9 mil millones ● Fuente: Hoteles ● Ciudad natal: Bethesda, Maryland ● Familiares: Al menos 100

Bill Marriott posa con sus hijos (de izquierda a derecha) John Marriott, Debbie Marriott, Stephen Marriott y David Marriott bajo un retrato de J.Willard Marriott.



Bill Marriott posa con sus hijos (de izquierda a derecha) John Marriott, Debbie Marriott, Stephen Marriott y David Marriott bajo un retrato de J.Willard Marriott en marzo de 2007.SIMON BRUTY/GETTY IMAGES

J.W. Marriott (fallecido en 1985) se inició en el sector del alojamiento en 1957, cuando abrió el “hotel de motor” más grande del mundo en Arlington, Virginia. Vaya, cómo ha crecido: Marriott International, en el que la devota familia mormona todavía posee una participación del 16%, ahora opera casi 8.700 propiedades bajo más de 30 nombres, incluidos Westin, Sheraton, Ritz-Carlton y St. Regis. El nieto de J.W., David, hijo del antiguo director ejecutivo Bill, ha sido presidente desde 2022. El hermano de David, J.W. III (John), demandó a su familia en 2017, alegando que su herencia fue cortada por razones religiosas después de que se divorció de su esposa. Los Marriott lo negaron y el asunto se resolvió silenciosamente fuera de los tribunales.

(empate) Stryker

Patrimonio neto: $15.9 mil millones ● Fuente: Equipo médico ● Ciudad natal: Kalamazoo, Michigan ● Familiares: Al menos 11

El Dr. Homer Stryker (fallecido en 1980), un cirujano ortopédico que inventó una cama de hospital que permitía reposicionar a los pacientes, fundó Stryker Corp. en 1941. Desde entonces, la empresa se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de equipos médicos e implantes ortopédicos del mundo. , con ventas en 2022 de 18.400 millones de dólares. La nieta de Homer, Ronda Stryker, forma parte de la junta directiva y, junto con sus hermanos, posee aproximadamente el 10% de la empresa. Las acciones de Stryker han subido un 36% desde 2020 en medio de un aumento de los procedimientos ortopédicos. Ronda y su esposo donarán 100 millones de dólares al Spelman College, la donación más grande jamás realizada a una escuela históricamente negra. Crown

Patrimonio neto: $14.7 mil millones ● Fuente: Defensa, inversiones ● Ciudad natal: Chicago ● Familiares: Al menos 24

Henry Crown (m. 1990), que abandonó la escuela secundaria, fundó una empresa de suministro de grava, carbón y cal en 1919 que se fusionó con General Dynamics en 1959; se unió a la junta al año siguiente. Se vio obligado a abandonar General Dynamics a mediados de los años 60, pero en 1970 era el accionista mayoritario de la empresa de defensa. Sus descendientes todavía poseen el 10% de General Dynamics (con un valor de 7.100 millones de dólares), además de una participación en JPMorgan; también son propietarios o copropietarios de 20 estaciones de esquí (incluidas Aspen en Colorado y Deer Valley en Utah). James Crown, director ejecutivo de Henry Crown & Co. y nieto del patriarca, murió en un accidente automovilístico en un hipódromo de Aspen el pasado julio en su 70 cumpleaños.

Haslam

Patrimonio neto: $14.4 mil millones ● Fuente: Paradas de camiones, Cleveland Browns ● Ciudad natal: Knoxville, Tennessee ● Familiares: Al menos 33

El propietario de los Cleveland Browns, Jimmy Haslam, se sienta en el banco del equipo antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cincinnati Bengals, el domingo 10 de septiembre de 2023.AP/DAVID RICHARD





Los hermanos Jimmy y Bill Haslam vendieron su participación restante del 20% en la empresa de paradas de camiones Pilot Flying J, fundada por su padre en 1958, a Berkshire Hathaway en enero. El acuerdo marcó el final de una disputa legal en la que cada parte acusó a la otra de manipular la contabilidad de la empresa para obtener un mejor precio. La familia vendió el 39% de Pilot a Berkshire en 2017 por 2.800 millones de dólares, y el 41% en enero de 2023 por 8.200 millones de dólares. Jimmy y su esposa son dueños de los Cleveland Browns de la NFL; Bill, exgobernador de Tennessee, adquirió una participación minoritaria en el equipo de hockey profesional Nashville Predators en 2023.

(empate) Chao

Patrimonio neto: 14.2 mil millones ● Fuente: Productos químicos, productos de construcción ● Ciudad natal: Houston ● Miembros de la familia: Al menos 21

T.T. Chao (fallecido en 2008) se mudó con su familia de Taiwán a los EE. UU. y fundó en 1986 la empresa petroquímica y de productos de construcción con sede en Houston, ahora conocida como Westlake Corporation. La empresa es un importante fabricante de tuberías de PVC para plomería y es una de las más importantes del Norte. Los mayores fabricantes de Estados Unidos de un plástico utilizado para fabricar bolsas y embalajes. La familia posee una participación del 73% por valor de 12.800 millones de dólares. Los hijos James y Albert se han desempeñado como presidente y director ejecutivo, respectivamente, desde 2004. (empate) Rollins

Patrimonio neto: 14.2 mil millones ● Fuente: control de plagas de Orkin ● Ciudad natal: Atlanta ● Miembros de la familia: al menos 10

Hijos de un granjero de la época de la Depresión, Wayne (m. 1991) y John (m. 2000) escaparon de una vida de “arar esa mula” después de hacer una fortuna temprana con estaciones de radio regionales. Los hermanos tuvieron un gran éxito cuando compraron Orkin en 1964 por 62 millones de dólares. La cadena nacional de eliminación de insectos es la piedra angular de Rollins Inc., de la familia, que cotiza en bolsa. El hijo de Wayne, Gary, renunció como director ejecutivo en 2023, pero sigue siendo presidente. En septiembre, la familia se deshizo de una participación del 9% por más de 1.500 millones de dólares antes de impuestos. Todavía posee casi el 40% de la empresa de 21.000 millones de dólares (capitalización de mercado). Una disputa familiar de nueve años sobre las asignaciones de efectivo finalmente se resolvió en 2019. Mellon

Patrimonio neto: 14.1 mil millones ● Fuente: Banca ● Ciudad natal: Pittsburgh ● Miembros de la familia: Al menos 200

Andrew William Mellon, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para ver a su hijo Paul Mellon recibir su título el 20 de junio de 1931. AP





El juez Thomas Mellon (muerto en 1908) fue un inmigrante irlandés que compró bienes raíces en Pittsburgh con los ingresos de su carrera jurídica. Abrió T. Mellon & Sons Bank en 1869. Su hijo Andrew Mellon (muerto en 1937) incrementó las arcas de la familia invirtiendo en empresas que se convirtieron en Alcoa y Gulf Oil. Se desempeñó como secretario del Tesoro de Estados Unidos de 1921 a 1932. Andrew, un ávido coleccionista de arte, fundó la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., y le regaló cientos de obras. Las generaciones posteriores también han donado porciones importantes de su fortuna a fundaciones caritativas (que Forbes no cuenta en el patrimonio neto de la familia). El año pasado, el megadonante republicano Timothy Mellon, nieto de Andrew, donó cinco millones de dólares a la campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr.

Hughes

Patrimonio neto: 13.8 mil millones ● Fuente: Self-storage ● Ciudad natal: Glendale, California ● Miembros de la familia: al menos 12

B. Wayne Hughes Jr. en 2014. ERIC MILLETTE PARA FORBES



Casi 2 millones de estadounidenses han acumulado tantas cosas que no pueden guardarlas todas en sus hogares. Public Storage, cofundada por B. Wayne Hughes Sr. (m. 2021), ha capitalizado ese consumo excesivo con 3.000 ubicaciones en 40 estados y ocho países para que la gente guarde su basura. Juntos, los dos hijos de Wayne, Tamara Gustavson (miembro de la junta de Public Storage) y B. Wayne Hughes Jr., poseen aproximadamente el 13% de la empresa de 50 mil millones de dólares (capitalización de mercado). La familia es propietaria de Spendthrift Farm en Kentucky, que, junto con otros, era propietaria del ganador del Derby de Kentucky de 2020, Authentic.

Bass

Patrimonio neto: $13.3 mil millones ● Fuente: Petróleo, inversiones ● Ciudad natal: Fort Worth, Texas ● Familiares: Al menos 20

Los cuatro hermanos Bass (Sid, Edward, Robert y Lee) heredaron cada uno una pequeña fortuna de su tío, el magnate petrolero Sid Richardson, en 1959. Han convertido esa herencia en miles de millones invirtiendo en fondos de cobertura, bienes raíces y acciones de ExxonMobil. Robert ha ayudado a lanzar tiendas de inversión, incluidas Oak Hill Advisors; Ed es propietario de Sundance Square, un área de 37 cuadras en el centro de Fort Worth; Lee tiene ranchos ganaderos en Texas. La colección de arte de la difunta esposa de Sid, Anne, que incluía obras de Rothko y Monet, recaudó 363 millones de dólares en una subasta en 2022. Farmer

Patrimonio neto: $12.5 mil millones ● Fuente: Uniformes ● Ciudad natal: Cincinnati, Ohio ● Miembros de la familia: casi 40

Durante la Gran Depresión, los artistas de circo desempleados Doc y Amelia Farmer recogieron trapos, los limpiaron y los revendieron. A partir de esos humildes comienzos, su nieto Dick Farmer (fallecido en 2021) convirtió la empresa familiar en Cintas, líder en alquiler de uniformes para el lugar de trabajo y limpieza comercial, que dirigió como director ejecutivo y luego presidente durante casi 40 años. Su hijo Scott es ahora presidente de la firma de 8.8 mil millones de dólares (ingresos fiscales de 2023), que tiene más de 1 millón de clientes y suministra uniformes para todos, desde jefes de sala de casinos hasta asistentes de piscinas y brinda servicios de limpieza y suministros para baños y más. La familia ha prometido al menos 70 millones de dólares para el alma mater de Scott y Dick, la Universidad de Miami en Ohio, cuya Farmer School of Business abrió sus puertas en 2009. Simón

Patrimonio neto: 11.6 mil millones ● Fuente: Centros comerciales ● Ciudad natal: Indianápolis, Indiana ● Familiares: Al menos 43

Simon Property Group, fundado en 1960 por Herb Simon y su hermano Melvin (m. 2009), es uno de los propietarios de centros comerciales más grandes del país, con participaciones en 163 centros comerciales y outlets, así como en docenas de otras propiedades en todo el país. La empresa, dirigida por el hijo de Melvin, David, se recuperó de la pandemia y ahora está invirtiendo alrededor de 1.500 millones de dólares para añadir apartamentos y hoteles a su cartera. Herb vendió recientemente el 15% de los Indiana Pacers de la NBA al multimillonario Steven Rales por un valor estimado de 360 millones de dólares; todavía posee el 80% de la franquicia. Jenkins

Patrimonio neto: 11.2 mil millones ● Fuente: Supermercados ● Ciudad natal: Lakeland, Florida ● Miembros de la familia: Al menos 29

Publix Super Markets es la empresa propiedad de los empleados más grande del país, con 250.000 empleados que, junto con los ex empleados, poseen colectivamente el 80% de la empresa. (La familia Jenkins posee el resto). Los ingresos en 2022 alcanzaron los 54.500 millones de dólares, un 13,6% más que el año anterior. William E. “Ed” Crenshaw, nieto del fundador, preside la empresa; Otros dos miembros de la familia, Jennifer Jenkins y Howard Jenkins, también forman parte de la junta. George Jenkins (m. 1996) fundó Publix en 1930 después de dejar a su rival Piggly Wiggly. Hay 1.360 tiendas Publix en ocho estados del sureste. Simplot

Patrimonio neto: 11.1 mil millones ● Fuente: Agronegocios ● Ciudad natal: Boise, Idaho ● Miembros de la familia: al menos 23

JR Simplot. DAVID R. FRAZIER/ALAMY





El rey de las patatas, J.R. Simplot (fallecido en 2008), un desertor de octavo grado, creó las primeras patatas fritas congeladas comercialmente viables en la década de 1940. Eso llevó a un acuerdo de apretón de manos con Ray Kroc para suministrar papas fritas a McDonald’s, un acuerdo que sigue vigente 57 años después. La empresa familiar J.R. Simplot Co. también vende fertilizantes, cuya demanda ha aumentado en medio de la escasez de suministro en Ucrania y Rusia. Scott, el hijo de J.R., es el presidente; su hija Gay forma parte de la junta directiva. Ver perfil

Johnson

Patrimonio neto: $10.5 mil millones ● Fuente: Fondos mutuos ● Ciudad natal: San Mateo, California ● Familiares: Al menos 26

Rupert Johnson (m. 1989) fundó Franklin Resources en 1947. Juntos, sus hijos Charles y Rupert Jr. dirigieron el gigante de los fondos mutuos (también conocido como Franklin Templeton) durante casi medio siglo. Charles, que ahora tiene 91 años, se retiró como presidente en 2013; a los 83 años, Rupert Jr. sigue siendo vicepresidente. La hija de Charles, Jenny Johnson, es la actual directora ejecutiva; su hijo Greg preside la empresa que cotiza en bolsa, que gestiona más de 1,4 billones de dólares en activos. Greg también preside los Gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas de Béisbol, de los cuales la familia posee aproximadamente el 26%. Rockefeller

Patrimonio neto: $10.3 mil millones ● Fuente: Petróleo, inversiones ● Ciudad natal: Ciudad de Nueva York ● Miembros de la familia: Al menos 200

(Izq.) John D. Rockefeller (R) John D. Rockefeller Sr. y John D. Rockefeller Jr. en la Quinta Avenida, Nueva York en 1915BIBLIOTECA DEL CONGRESO/GETTY IMAGES, BETTMANN/GETTY IMAGES



Los descendientes de John D. Rockefeller, el fundador de Standard Oil y el primer multimillonario de Estados Unidos, suman al menos 200. Parte del dinero de la familia es administrado por Rockefeller Capital Management, que es propiedad mayoritaria del fondo de cobertura del multimillonario Andreas Halvorsen, Viking Global Management. , y por un fideicomiso de la familia Rockefeller y la multimillonaria familia Desmarais de Canadá. La filantropía de Rockefeller es profunda. John D. fundó la Universidad de Chicago en 1890 y la potencia médica de la Universidad Rockefeller 11 años después. La Fundación Rockefeller, que dona unos 175 millones de dólares al año, tiene unos 5.300 millones de dólares en activos netos.

Tisch

Patrimonio neto: 10.1 mil millones ● Fuente: Diversified ● Ciudad natal: Ciudad de Nueva York ● Miembros de la familia: Al menos 47

Los Tische tienen profundas raíces en la ciudad de Nueva York, donde tiene su sede su conglomerado, Loews Corp. (seguros, hoteles, energía, embalaje). Los fundadores, los hermanos Bob (m. 2005) y Larry (m. 2003), nacieron en Brooklyn. Bob era presidente de la oficina de visitantes de la ciudad, lo que ayudó a popularizar el apodo de “Gran Manzana” con una campaña publicitaria de la década de 1970. La Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York lleva su nombre; la familia posee el 50% de los New York Giants de la NFL, una participación adquirida por 75 millones de dólares en 1991 que ahora vale aproximadamente 3.200 millones de dólares (neto de deuda). James, el hijo de Larry, es director ejecutivo de Loews; El hijo de Bob, Jonathan, es copresidente. Bechtel

Patrimonio neto: 10 mil millones ● Fuente: Construcción, ingeniería ● Ciudad natal: San Francisco ● Miembros de la familia: Al menos 8

En 2022, el gigante de la ingeniería de la familia, Bechtel, ganó un contrato de 3 mil millones de dólares a 10 años del Departamento de Energía federal para operar el único depósito subterráneo de desechos nucleares a gran profundidad del país en Carlsbad, Nuevo México. Fundada en 1898 por Warren A. Becht. Glazer

Patrimonio neto: 10 mil millones ● Fuente: Bienes raíces, equipos deportivos ● Ciudad natal: Tampa Bay, Florida ● Familiares: 2.

Joel Glazer (R), hijo del propietario del Manchester United, Malcolm Glazer, y miembro de la junta directiva del Manchester United, se dirige al personal del club con sus hermanos Bryan (L), Avram (C) en una reunión informativa en Old Trafford el 30 de junio de 2005. en Manchester, Inglaterra. MATTHEW PETERS/GETTY IMAGES

Los seis hijos del magnate de los centros comerciales Malcom Glazer (m. 2014), incluidos los copresidentes del Manchester United, Avram y Joel, vendieron una cuarta parte de su participación del 68% en el club de fútbol inglés al multimillonario químico británico Jim Ratcliffe en diciembre. El acuerdo, que valora al Man U en 5.400 millones de dólares (neto de deuda), fue aplaudido por los fanáticos que estaban irritados por la propiedad estadounidense desde que Malcolm adquirió el equipo impulsada por la deuda por 1.400 millones de dólares en 2005. Los hermanos Glazer todavía son dueños de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL; su padre adquirió la franquicia por 192 millones de dólares en 1995, y ahora tiene un valor estimado de 4 mil millones de dólares (neto de deuda).

Con reportes extra de Richard J. Chang, Grace Chung, Matt Craig, Amy Feldman, Chris Helman, Monica Hunter-Hart, John Hyatt, Phoebe Liu, Devin Martin, Jemima McEvoy, Chase Peterson-Withorn, Chloe Sorvino, Giacomo Tognini y Gigi Zamora.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

