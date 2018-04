Diputados rechazan proyecto ‘light’ para regular publicidad del gobierno

Notimex.- Diputados federales del PAN y PRD rechazaron el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social para reglamentar la publicidad gubernamental, por ser a su juicio “bastante light y descafeinado” y donde de forma muy superficial tratan de cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, el líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que su bancada votará contra ese proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que ese dictamen pretende regular de manera superficial la publicidad gubernamental, toda vez que no prevé sanciones para los funcionarios que usen los recursos públicos para un fin distinto, como lo planteaba la propuesta del PAN.

Lamentó que no se haya escuchado la voz de las organizaciones civiles, pues había tiempo para hacerlo, pues “la consulta tendría que haber sido antes de la aprobación, teníamos 15 días para hacer consultas y otros 15 días en el Senado de la República”.

En tanto, el vicecoordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señaló que el dictamen tiene contenidos “inaceptables” y nada regula de lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia.

“Se lanzaron a sacar el dictamen como venía, que es el dictamen del PRI, con un conjunto de señalamientos que nosotros hicimos que son inaceptables en sus contenidos, que no van a entrar a reglamentar absolutamente nada de lo que mandata la Corte en su sentencia”, consideró.

Zambrano Grijalva indicó que no se atendieron los señalamientos que se realizaron en la Jucopo, “de que no se debía avanzar en dictaminar sin antes escuchar a los promoventes del amparo y a representantes legitimados por su papel en la opinión pública de las organizaciones sociales”.

En su opinión, durante la aprobación del dictamen, “el PRI y sus tradicionales aliados contaron con un aliado más: Morena, que votó con ellos, aunque habían venido apareciéndose como supuestamente críticos”.

“Es el primer acto de congruencia que yo veo de Morena, y su candidato a la Presidencia, (Andrés Manuel) López Obrador en esta campaña, porque ya había dicho que a él no le daban confianza las organizaciones de la sociedad civil. El día de ayer lo confirmó, no le dan confianza, que no están dispuestos a escucharlos antes de tomar una decisión”, finalizó.