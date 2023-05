Disposiciones sobre la mayoría de edad y los impuestos. ¡Conócelas, evita dolores de cabeza!

A partir del 2022, todas las personas mayores de edad tienen la obligación de estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sin que exista hasta este momento una sanción o multa por no hacerlo. Sin embargo, existen casos en los que necesariamente deberán de inscribirse para poder realizar algunas diligencias tales como tramitar la cédula profesional, la preafiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o incluso para ser beneficiario de un programa social.

Es importante señalar que el hecho de inscribirse en el RFC no genera ninguna obligación fiscal, lo cual significa que no tendrá que presentar ningún tipo de declaración; salvo que por alguna circunstancia en particular el ciudadano realice una actividad económica; como el trabajo subordinado y remunerado, abrir una cuenta bancaria, arrendar un bien inmueble, tener algún tipo de inversión en una institución del sector financiero, un negocio propio y/o prestar un servicio a través de aplicaciones.

En caso de encontrarse alguno de los supuestos anteriores es cuando se generan las obligaciones fiscales, ya que la situación fiscal cambia de “sin obligaciones fiscales” al tipo de obligación fiscal que corresponda:

Actividad económica Régimen Fiscal Empleado Sueldos y salarios y asimilables a sueldos y salarios Negocio propio Actividad empresarial y servicios profesionales Renta de un inmueble Arrendamiento Cuentas bancarias e inversiones financieras Intereses Chofer de aplicación Plataformas tecnológicas Prestación de un servicio Actividades empresariales y servicios profesionales

Los regímenes implican obligaciones entre las que se encuentra presentar el día 17 de cada mes el pago provisional de las actividades realizadas del mes anterior y la declaración anual de ISR en abril de cada año, excepto para los regímenes de sueldos y salarios y de intereses, en estos casos, la única obligación que se genera es presentar la declaración anual en el mes de abril, cuando se encuentre en alguno de los criterios que se presentan más adelante.

Pero como toda obligación genera derechos, los contribuyentes pueden reducir a sus ingresos los gastos en los que incurrió para realizar la actividad, a estos gastos se les conoce como deducciones.

Las deducciones pueden ser autorizadas y personales, las autorizadas son aquellos gastos que están relacionados con la actividad que genera los ingresos; por ejemplo, si es un chofer de una aplicación las deducciones autorizadas son: el pago del servicio de telefonía celular, la gasolina, el mantenimiento del vehículo, el seguro de automóvil o motocicleta y todo aquello que se requiera para la prestación del servicio o fabricación del producto.

Por su parte, las deducciones personales son aquellos gastos que se realizan para el bienestar de la persona o de sus familiares, sólo se presentan en la declaración anual y se restan de los ingresos anuales; excepto en el caso del Régimen Simplificado de Confianza, que permite que todos los gastos sin excepción se deduzcan en la declaración mensual.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las deducciones personales son:

Los pagos por honorarios médicos, dentales o por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Los gastos de funerarios. Los donativos no onerosos ni remunerativos. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación que fueron contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de la misma. Las primas por seguros de gastos médicos. Los gastos destinados a la transportación escolar y colegiaturas. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

Es importante señalar, que independientemente del tipo de deducción que se trate, estas deben de cumplir con ciertos requisitos para que sean validas. Estos son:

Nombre y R.F.C del contribuyente

Código postal del domicilio del contribuyente

Régimen Fiscal

Forma de pago

Además, todas las deducciones sin excepción deben pagarse con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia que se encuentre a nombre del contribuyente.

Para saber cuando se debe presentar la declaración anual, existen algunos criterios que sirven de referencia:

Cuando se haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero.

Cuando hayan dejado de prestar servicios a un patrón y entraste a otro empleo antes del 1 de diciembre.

Cuando se hayan obteneido ingresos anuales por sueldos y salarios que excedan de $400,000.00 M.N.

Cuando se tengan deducciones personales y se comunique al patrón que se realizará la declaración.

Cuando se encuentre inscrito en dos o más regímenes al mismo tiempo, o en el mismo año.

Lo cierto es que sin importar si existe una sanción o no, la inscripción al R.F.C. es una de las medidas adoptadas en materia fiscal que ha generado mayor controversia y molestía a la población, debido a que en cualquier momento se pueden convertir en personas obligadas a declarar; por ello es necesario adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones que puedieran ocasionar dolores de cabeza.

*Dra. Verónica Zepeda Vargas, especialista en impuestos y docente de la Escuela Bancaria y Comercial.

