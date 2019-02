Donald Trump calificó de ‘racista’ el discurso de Spike Lee en los Oscar

El presidente de los EU, Donald Trump, comenzó a tuitear temprano por la mañana, evaluando varios aspectos de su gestión y también sobre los premios de la Academia 2019, siendo su único tweet sobre el glamoroso evento uno que atacó al director Spike Lee.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019