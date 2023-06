Ebrard renunciará el 12 de junio para dedicarse a su precampaña hacia 2024

El canciller Marcelo Ebrard anunció esta tarde que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el lunes 12 de junio, a primera hora, para dedicarse de lleno a la precampaña con la que busca ganar la encuesta con la que Morena definirá su candidatura presidencial para 2024.

“He resuelto solicitar y presentar mi renuncia a la SRE a partir del lunes 12 de junio a primera hora con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente en toda la República Mexicana, las políticas de avance de la Cuarta Transformación y las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación”, dijo.

En conferencia, acompañado de presidentes municipales y legisladores, quienes lo vitorearon con gritos de “¡Marcelo, Marcelo!” y ”Presidente, presidente”, el canciller se dijo contento, porque ve que las propuestas que hizo desde diciembre para el proceso interno de Morena serán incluidas en la convocatoria que emitirá el partido.

Entre las propuestas que planteó fueron la separación de los aspirantes de sus cargos públicos para que haya equidad, exponer y contrastar en público las propuestas de cada uno y asegurar que la encuesta será amplia, transparente y verificable y con una sola pregunta.

Tras expresar que se separará de su cargo para encontrarse con la ciudadanía, Ebrard agradeció “muy especialmente” al presidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo, confianza, generosidad, orientación y cercanía en todos los años pasados ” y así seguiremos los años porvenir”, mencionó.

“Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma ser parte de la Cuarta Transformación y me entusiasma actuar con congruencia respecto de lo que hemos propuesto por eso me separo del caro (…) Diría para concluir: sonrían, compañeras, compañeros, todo va a estar bien”, expresó, tras lo cual desató en sus acompañantes arengas de “¡vamos a ganar, vamos a ganar!”.

El canciller también aprovechó para felicitar a Delfina Gómez por ganar la gubernatura del Estado de México, por lo que dijo estar ”requetecontento” , pues dijo que casi un siglo tardo en llegar la transformación a la entidad.

La convocatoria que marcará el inicio de será emitida el próximo domingo por el Consejo Nacional de Morena, el cual una sesión extraordinaria a fin de discutir y elegir el proceso de selección del coordinador o coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, es decir, a su candidato para la Presidencia.

Esta mañana, Mario Delgado, dirigente de Morena, comentó que en la convocatoria que emitirán para elegir al contendiente del partido se considera que los aspirantes renuncien o pidan licencia a su cargo para dedicarse a la campaña.

Marcelo Ebrard arrancará su precampaña por detrás de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, según señala la mayoría de encuestas.

En ese marco, el todavía canciller había insistido en las últimas semanas que las llamadas “corcholatas”, como se ha nombrado a los aspirantes presidenciales de Morena, debían separarse ya de sus cargos para tener “piso parejo” en el proceso interno del partido.

Asimismo, había solicitado una reunión entre los aspirantes y la dirigencia de Morena para pactar las reglas y detalles de la encuesta que definirá la candidatura presidencial. En respuesta, Mario Delgado dijo semanas atrás que pasando las elecciones del Estado de México y Coahuila —las cuales ocurrieron el pasado domingo—, el partido se abocaría al proceso rumbo a los comicios de 2024.

