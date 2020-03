Hogares ‘sufrirán’ más la inflación por pandemia de coronavirus, asegura la ANPEC

Tras el decreto del coronavirus como pandemia, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) prevé que la inflación y la carestía se apuntalarán con mayor fuerza en el país, lo cual complicará la manutención de miles de hogares mexicanos.

En el monitoreo mensual a 8 estados del país (Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Querétaro) se registraron alzas considerables en los precios de productos de primera necesidad de la canasta básica.

“Entre los alimentos que tuvieron un alza mayor respecto al mes anterior se encuentran: jitomate (81.81%), aguacate (55.55%), limón (44.44%), tomate (35.13%), azúcar (30.76%), sardina en lata (23.07%), huevo (9.77%), frijol (9.09%), arroz (4%), entre otros”, dice un comunicado.

Tras la llegada del coronavirus, “todo indica que la carestía de la vida seguirá elevándose, de hecho, va a continuar puesto que la pandemia del coronavirus ha arrastrado ya los precios petroleros y elevado el costo del dólar, que no es otra cosa que la devaluación del peso”.

“Al final del día esto impactaráindiscutiblemente en el costo del abasto y suministro de los productos, encareciendo sus precios, ya que muchos de ellos los tenemos que importar para poder satisfacer la demanda de nuestro mercado”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Ante la postura tímida del gobierno federal al enfrentar esta amenaza sanitaria con una

estrategia de mitigación y no de contención, han surgido grandes reservas al respecto, pues

se debería aprovechar este valioso tiempo para diseñar una estrategia integral de contención

a la pandemia que abarque todos los ámbitos, sostiene la ANPEC.

“Aunque en México se cuentan pocos casos, es importante hacer hincapié que no es porque

no exista la pandemia en el territorio, sino que no se tiene la efectividad sanitaria para

detectarla, por lo que puede haber muchos más casos de los que actualmente se contabilizan“, dice el documento.

