Comerciantes buscarán frenar prohibición del Senado al cobro de comisión en pagos con tarjeta

Mientras avanza la prohibición al cobro de comisiones al consumidor cuando éste pague con tarjetas de crédito o débito, los pequeños comerciantes buscarán a los Senadores para frenar la disposición y advertir las consecuencias que implicaría la aprobación de la medida.

El 3 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reformaría la Ley de Protección al Consumidor, y prohibiría el cobro de comisiones en pagos con tarjeta.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y posible aprobación.

Sin embargo, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), dijo este martes en conferencia de prensa que buscarán al Senado para manifestarle su inconformidad sobre el tema, frenar la narrativa que desfavorece a los tenderos, y aclarar que se requiere que los bancos justifiquen el cobro de esa elevada comisión.

Previamente: Avanza reforma que prohíbe cobro de comisiones al pagar con tarjeta

“(La prohibición al cobro de comisiones en pago con tarjeta) es una iniciativa de ley lamentable que no fue al origen del problema, y el origen del problema son los banqueros, es una banca mexicana que no ha ayudado en nada o en muy poco al desarrollo económico de la microeconomía y de la economía social en cuanto a que el perfil crediticio de la gente de la ciudadanía del esfuerzo, no está a la altura de los perfiles que ellos buscan, y por tanto no hay apoyo crediticio para el desarrollo de este tipo de negocios”, acusó Rivera.

Narró que el gobierno ha buscado que la economía migre a los cobros digitales para frenar la informalidad, y que a los tenderos se les han ofrecido las terminales como una oportunidad de ofrecer cobros con tarjeta.

“Por usar la terminal los bancos te dicen que es 4% o 5% de comisión, te dicen que ésta no se debe cobrar al cliente, pero los ejecutivos bancarios sí te dicen que tú democratices al consumidor que si paga con tarjeta, se le va a cobrar la comisión. Y ahora los diputados nos dicen que si hacemos esto, va a ser penalizado con multas de hasta 2 millones de pesos”, expuso.

Añadió que los bancos debieron haber sido cuestionados por los diputados para que aclaren por qué es tan elevada esa comisión, y en la narrativa con que se aprobó la iniciativa, no debe decirse que los comerciantes son los abusivos.

“La realidad de cobrar con tarjeta y comisiones la impone el banco, estos bancos principalmente españoles entonces vienen a nuestro país a ganar dinero del dinero ajeno”, acusó.

Añadió que en su momento, buscarán también a la Asociación de Bancos de México. Y que de aprobarse la prohibición al cobro de comisiones, el costo finalmente será transferido a los precios de los productos, o se dejarán de aceptar pagos con tarjeta en las pequeñas tiendas, porque los tenderos no pueden asumir el pago de ese cargo.

