El aguacate es el embajador ‘verde’ de México en el mundo

Por Regina Mitre*

No es coincidencia que desde Guadalajara hasta Nueva York el aguacate esté protagonizando los menús. A nivel mundial en el 2018 las tendencias de pedidos de Uber Eats, según esta plataforma, fue de comida vegana, donde el hummus y el aguacate son dos de los ingredientes favoritos. En Estados Unidos el avo es uno de los insumos héroe: se consumen más de 100,000 toneladas sólo en el Superbowl.

Estados Unidos es el principal importador mundial de aguacate, seguido por los Países Bajos, Francia, Reino Unido y Japón. Entre los años 2003 y 2016 el crecimiento acumulado de producción fue de 108% y las exportaciones crecieron un 722%. Estas últimas representan 54.10% de la producción total.

A continuación una muestra de restaurantes estadounidenses sugeridos como favoritos en cada ciudad por guías culinarias como Eater y OpenTable.

PUBLICIDAD

Desde el elegante fine dining hasta el conveniente fast casual tienen al aguacate como uno de sus ingredientes predilectos.

1. Kyu, Miami

Categoría: fine casual

Gastronomía: oriental americana

Oriental a las brasas:

Dentro del barrio de Wynwood, Kyu alimenta a sus comensales, ésta es una zona industrial rescatada con espíritu artístico: murales, cervecerías, tiendas y restaurantes contemporáneos se conjugan en el mismo espacio para darle a Miami una nueva cara cultural.

Kyu es una propuesta asiática contemporánea que reinterpreta el barbecue americano al ritmo del Soul donde el protagonista es la leña y los insumos frescos directos de la granja. Las bebidas que sobresalen son vino y sake. El Chef Michael Lewis propone un restaurante con calidad fine dining que se permite la informalidad en el diseño del espacio y el ambiente.

Avocado Salad:

Dentro de la categoría ligera junto a la colifor rostizada y a la ensalada de papaya verde se encuentra el Avocado Salad: una mezcla de queso feta, aguacate, limón y jengibre. Estos insumos hablan de la tendencia de salud y sabor en un mismo plato.

2. Openaire, Los Angeles

Categoría: casual

Gastronomía: californiana

La filosofía keep it simple:

Koreatown es un barrio de diversidad cultural con una población predominantemente oriental y latina desde 1980. Este espacio también fue sido meca de la era dorada de Hollywood. Hoy es un destino de entretenimiento con una alta densidad de restaurantes y centros nocturnos.

Dentro del Hotel The Line, Openaire, en forma de invernadero y rooftop, ofrece al público una propuesta gastronómica de básicos resignificados donde predominan platillos basados en plantas y vegetales. El chef angelino Josiah Citrin con dos estrellas Michelin trae a la mesa una mezcla de insumos locales de California, exaltando la temporalidad de cada uno en un menú para compartir al centro.

Avocado Toast:

Aguacate, cebolla caramelizada, cilantro, rábano y chile son los ingredientes para complementar la interpretación mexicana de este popular desayuno.

3. Le Bernardin, Nueva York

Categoría: fine dining

Gastronomía: mariscos-francesa

Un neoyorquino elegante:

Desde Midtown, Manhattan, Le Bernardin es uno de los clásicos neoyorquinos desde 1986 con especialidad en comida del mar por los chefs franceses Maguy Le Coze y Eric Ripert. Está calificado por la revista el New York Times con cuatro estrellas desde que abrió, siendo la calificación máxima, sin perder ninguna después de cinco reseñas en sus más de tres décadas de vida. Está premiado con tres estrellas Michelin y forma parte de The World’s 50 Best Restaurants.

Seafood Causa:

Langosta, cangrejo, camarón, puré de papa, ají amarillo, aguacate y lima. Este platillo es un homenaje a la costa estadounidense y a sus influencias latinas.

4. By Chloe, Nueva York, Los Ángeles, Boston, Londres

Categoría: Fast Casual

Gastronomía: americana-saludable

Consciencia maridada con rapidez:

By Chloe nace bajo la directriz del veganismo. Su discurso es dignificar los ingredientes ofreciéndolos en su forma más natural. Los tres conceptos clave de esta cocina son: practicidad, estilo de vida saludable y sustentabilidad. Su menú es apto para consumirlo diariamente en un formato de ordenar y pagar en caja, una alternativa a fast casuals de cadena tradicional. By Chloe es una marca juguetona y surge como una respuesta a la necesidad de los consumidores por consumir platillos cotidianos saludables.

Quinoa Taco

Lechuga romana, quinoa, chorizo de setas especiadas, frijoles negros, elote dulce, aguacate, tomate, tiritas de tortilla, crema de tofu y vinagreta de agave con limón. Esta ensalada es reflejo del auge de los bowls entre la población joven a nivel internacional y la relevancia de México como inspiración de sabores.

5. Uchi, Dallas, Austin

Categoría: fine casual

Gastronomía: japonesa

Más de 25 años haciendo sushi:

Uchi significa “dentro” en japonés, como alusión a los alimentos; está ubicado en el Distrito del Arte en Dallas. La marca abrió sus puertas desde el año 2003 en Austin: la ciudad que siempre se mantiene rara. El Chef Tyson Cole ha sido ganador del James Beard Award, premio que galardona a los mejores restaurantes de cocina estadounidense. Tyson empuja los límites de la cocina japonesa contemporánea y la mezcla con influencias de distintas gastronomías. Este restaurante presume excelencia culinaria en un restaurante que presume cercanía con sus proveedores. La especialidad de Uchi es la barra Omakase.

También puedes leer: AVO Oro Verde quiere que inviertas en aguacate de forma segura

Avocado nigiri:

Arroz al vapor, alga y aguacate. Un platillo que exclama tres conceptos en un ensamble: sencillez, Japón y México.

*Mero Mole Future Design Chief. Mero Mole es un One-Stop-Shop global experto en evolucionar la experiencia del consumidor y la rentabilidad de los negocios en la industria de hospitalidad.