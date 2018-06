El Apple Watch con conectividad celular llega hoy en México

A partir de hoy podrás dejar tu iPhone en casa. Le tomó casi ocho meses, pero este viernes comienza a venderse en México el Apple Watch Series 3 con conectividad celular, el reloj inteligente de Apple que puede ser usado de forma independiente del teléfono.

El principio detrás del nuevo reloj es simple: Luce y funciona como las versiones previas, pero dentro tiene un eSIM —un SIM soldado a la placa, no removible— que puede ser usado por los operadores para convertirse en una extensión del nano SIM usado en tu teléfono, dándole conexión permanente aunque esté lejos de éste.

El resultado es un equipo con más funcionalidades que te da mayor libertad. Ahora puedes hacer y contestar llamadas o mensajes, escuchar música en streaming —puedes conectarlo a tus AirPods o a otros dispositivos Bluetooth—, pedir instrucciones de navegación o hacer consultas a Siri sin tener tu iPhone cerca.

En cuanto al diseño, la única diferencia que notarás con generaciones previas del reloj es su corona roja, la mayor parte de los cambios se dio en el software, que ahora incorpora nuevas funciones, como una app de teléfono que da acceso a tus contactos, permite ver tus llamadas recientes e incluso cuenta con un teclado numérico, así como nuevos indicadores de señal de la red celular y la posibilidad de activar o desactivar datos móviles.

Desde la perspectiva de la ingeniería, el Apple Watch Series 3 cellular es todo un logro: en un cuerpo de dimensiones casi idénticas a las series pasadas se incluyó, además de todo lo encontrado en generaciones previas, un eSIM —o embedded SIM—, una antena —quizá el aspecto más destacado, pues ésta se encuentra adherida a retina display OLED— y un altímetro barométrico.

Mientras que lo dos primeros hacen posible la conexión a redes celulares, el tercero permite al dispositivo contabilizar los escalones y pisos que subes o los metros escalados mientras caminas, corres o andas en bicicleta, haciendo más completa la captura de datos de la actividad física. Es este aspecto, el del monitoreo de actividad, uno de los más relevantes del reloj, pues con los sensores combinados con el lector de ritmo cardiaco y la resistencia al agua, lo vuelven una herramienta muy útil para aquellos con un estilo de vida dinámico.

Al final, todo se traduce en una experiencia más completa y convincente. Parte de la revolución móvil que desató la llegada del iPhone está concentrada en los wearables, que en sus inicios hace unos 5 años resultaban poco convenientes y limitados, pero que hoy son compañeros útiles y complementarios de los teléfonos inteligentes. Una prueba de ello son los más de 40 millones de unidades del Apple Watch vendidas desde su primera generación, sólo en 2018 Apple vendió más relojes que toda la industria relojera suiza combinada.

Ahora la tercera generación del reloj da más razones a los usuarios de un iPhone para comprarlo, especialmente porque además de en las tiendas autorizadas, podrán encontrarlos con los operadores, que ofrecerán planes de pagos diferidos para empujar su venta.

Con eso en mente, también vale la pena aclarar que hay muchos modelos de Apple Watch, los que se ajustan a todas las necesidades. Si no sueles salir a correr o el 100% del tiempo tienes tu teléfono contigo, quizá el Series 3 cellular no sea para ti. Incluso si tienes un estilo de vida activo pero no necesitas tener conectividad permanente, puedes optar por un Series 3 con GPS solamente. La Serie 1 aún está disponible en línea, no tiene GPS ni conexión celular, tampoco es sumergible, pero ofrece todas las funciones básicas. Puedes compararlos aquí.

Conectando tu reloj a la red

Dicho lo anterior, es necesario aclarar que hay un proceso que seguir para poder activar el servicio celular en el Apple Watch, y también un costo asociado: AT&T cobrará 100 pesos mensuales por dar cobertura al reloj, mientras que Telcel hará lo propio por 99 pesos al mes —los tres primeros son gratis con ambas compañías—.

La razón por la que la llegada del Apple Watch Series 3 cellular a nuestro país tomara meses es la complejidad en la implementación de los eSIM por parte de Telcel y AT&T. Esta es una tecnología relativamente nueva que requiere del desarrollo y despliegue de nuevas funciones en las redes, lo cual toma tiempo.

Hoy ya puedes comprar un plan con ambas compañías por los precios ya mencionados, pero, al tratarse de una servicio nuevo, quizá el proceso de activación no sea tan sencillo.

Para empezar, el servicio sólo está disponible en modalidad de pospago, es decir, debes tener un plan para poder contratarlo, y no cualquiera, en el caso de AT&T debe ser Consíguelo —si tienes un plan distinto debes acudir a un centro de atención a hacer el cambio de plan—, mientras que en Telcel no hay restricciones más allá de tener un plan de renta, según indica su página de internet.

El precio del Apple Watch Series 3 con conectividad celular comienza en 8,499 pesos por el modelo de 38 mm. Puedes consultar las condiciones aquí:

Apple Watch con AT&T

Apple Watch con Telcel