El camino del emprendedor: aprendiendo a generar nuevas ideas de negocios

¿Qué es el emprendimiento? La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur que significa pionero, que a su vez viene del latín imprendere que significa cometer, que aparece a principios del siglo XVI siendo utilizada inicialmente para referirse a esos aventureros que, como Colón, iban al Nuevo Mundo sin saber con certeza qué esperaban encontrar.

En la actualidad se fue utiliza para identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores. Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos describen el espíritu emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. Desde una perspectiva general, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas.

Convertirse en emprendedor exige valentía: no es sencillo dar el primer paso en un terreno que aún no ha sido explorado en el mundo de los negocios. Encontrar un camino propio es todo un reto, como ilustra la siguiente fábula que quiero compartir con quienes se encuentran en ese proceso:

Hubo una vez un potrillo salvaje distinto a los demás caballos de su manada: era de varios colores y tenía una mancha blanca en el rostro. Por eso y porque todavía no era muy ágil, los otros caballos se burlaban de él. Esto entristecía al joven caballo y, entonces, uno de los equinos de más edad y experiencia se acercó a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan triste?”. El potrillo respondió: “Creo que no soy un buen caballo. Mi color, esta mancha, mi falta de velocidad no son lo que todos esperan de mí”. El viejo y sabio caballo trató de ayudarlo diciéndole: “No hay razón para sentirse así. Lo que yo veo en ti es un color y una marca que te distinguen, te hacen único. Además, todavía estás creciendo y puedes ser tan ágil, rápido y fuerte como tú quieras. De hoy en adelante te llamaré Reto, porque creo que, con esfuerzo, puedes alcanzar todo eso que deseas”. Desde ese día, Reto lució orgulloso sus rasgos y se esforzó incansablemente hasta ser el caballo más rápido, volviéndose una leyenda de aquellas montañas.

Como en el relato, dar el primer paso para alcanzar el éxito es todo un reto. Un emprendimiento comienza con una idea y por ello quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo generar y reconocer aquellas ideas que pueden hacer única y valiosa a tu empresa.

Sin problemas no hay soluciones. El mundo actual tiene cambios constantes que implican nuevas problemáticas para las personas. Un emprendedor no huye de los problemas: buscar la solución a esas áreas de oportunidad es un campo fértil para encontrar nuevos y exitosos modelos de negocio. Los emprendedores deben aprender a ser visionarios, ser capaces de identificar necesidades, analizar aquellas que tienen un probable mercado y buscar una solución. Las palabras de Roger Van Oech son inspiradoras: “No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer”.

Las ideas no surgen de la nada. En los negocios, la inspiración no llega por arte de magia. Una idea exitosa partirá, la mayoría de las veces, del conocimiento del emprendedor. Debes tomar en cuenta aquello que conoces, por ejemplo, la experiencia que te han dado tus empleos anteriores, tu formación académica, aquello que te apasiona del mundo que te rodea. El conocimiento también se adquiere observando a otros startups —no para copiarlas, sino para entender sus procesos, o bien, para mejorar o adaptar sus ideas a otra propuesta innovadora. Una magnífica fuente de ideas es viajar y pensar cómo adaptar a otro contexto lo que se vio en otro país, otra ciudad, otro sitio distinto al nuestro. También resulta productivo combinar dos ideas que nunca se han unido para resolver un problema. Albert Einstein entendía muy bien la innovación cuando dijo: “No es que sea inteligente, es sólo que me quedo con el problema más tiempo”.

Las ideas innovadoras no nacen perfectas. Un buen emprendedor debe saber que ninguna idea innovadora estará libre de riesgo. Los grandes éxitos surgen de diversas maneras: pueden partir de una idea sencilla, o bien, solucionar un problema muy complejo; pueden iniciar con un mercado muy amplio o con uno que eventualmente crecerá; pueden ser totalmente nuevas o ser adaptaciones de ideas que ya existían. En este primer paso es fundamental entender que la idea va a cambiar y va a perfeccionarse gradualmente: ninguna gran empresa surgió, desde el primer momento, como es hoy en día. “No puedes agotar la creatividad, cuanto más la usas, más tienes”. Maya Angelou

Un buen emprendedor sabrá reconocer que, antes de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una nueva empresa, debe comenzarse por tener una consciencia plena de la forma de generar nuevas ideas de negocios. “Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia”. Steve Jobs

